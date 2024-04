“Diego Dorregaray no juega mejor que Cecilio Waterman”, aseguró Pedro García para defender al delantero de Alianza Lima

Alianza Lima empezó su sueño copero enfrentando a Fluminense y Cerro Porteño en las primeras fechas de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Los ‘blanquiazules’ casi le ganan al ‘Flu’ en su debut, pero un error defensivo hizo que Marquinhos cierre la igualdad de 1-1 en Matute.

Cecilio Waterman fue el nombre más mencionado en el estreno ‘íntimo’ porque se perdió una increíble ocasión de gol que pudo ser el que le daba la victoria al equipo de Alejandro Restrepo. La segunda presentación fue en Asunción y los ‘grones’ sufrieron su primera derrota por 1-0 en los descuentos, y una vez más las críticas apuntaron al delantero panameño porque tuvo pocas apariciones en el arco ‘azulgrana’.

Los hinchas lanzaron duros cuestionamientos contra el refuerzo de Alianza y Pedro García salió a defenderlo. El periodista deportivo le parece injusto que el atacanta reciba tantos comentarios negativos cuando ha tenido buenos desempeños y festejó goles importantes. Fue tajante al mencionar que no ha llegado al cuadro victoriano un ‘9′ mejor que Waterman en los últimos años.

“A mí me gusta tratar de ser justo y, por ejemplo, se ha caído en el facilismo de ponerle peros a Waterman. Desde mi punto de vista, ha jugado bien, ha hecho golazos que no lo hace cualquiera. Ha metido goles de cabeza con potencia, con ubicación, con potencia, con agresividad, con precisión, las ha metido en el ángulo. Ha demostrado que es un delantero que puede hacer goles, es seleccionado de su país y si es verdad ante Fluminense se perdió uno y dos goles, eso es muy cierto. Eso no lo desvirtúa como delantero porque hagamos un ejercicio de regresión, ¿dónde Alianza ha tenido un delantero que hubiese metido la de Waterman en su historia? Sí, el ‘Zorrito’ en 2010, Sabbag el año pasado. En 14 años Alianza ha tenido delantero que son mejores a Waterman, ¿cuántos delanteros ha tenido en el último tiempo que han sido tan buenos que son mejores que Waterman? No, es lo que hay, es lo que en Perú traemos, es lo que Alianza puede traer”, comentó el comunicador en el programa ‘Al Ángulo’.

Alianza Lima perdió 1-0 ante Cerro Porteño por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores 2p024

“Diego Dorregaray no juega mejor que Cecilio Waterman”

Pedro García hizo una contundente comparación para defender a Cecilio Waterman por los duros cuestionamientos que viene recibiendo después del arranque de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2024. Aseguró que Diego Dorregaray no es mejor que el delantero panameño, solo que no se le cuestiona porque Universitario de Deportes vive un buen momento tanto en la Liga 1 como en el torneo Conmebol.

“Universitario trajo a uno que se llama Dorregaray, no juega mejor que Waterman. Al equipo le va mejor. A los equipos le va bien o mal, no por el delantero que tenga sino por la propuesta futbolística, un montón de factores. Hoy día el jugador que trajo a la ‘U’ no le va bien, el que trajo Alianza juega mejor que Dorregaray, pero el equipo no puntó como la ‘U’. Entonces, con calma, yo creo que es facilista decir que Waterman es parte de la explicación, solo es un elemento que perdió un gol y listo. El equipo le dio Walterman la posibilidad de tener una pelota de área o una mínima de ventaja para hacer un gol en algún momento del partido, no”, apuntó el periodista deportivo.

Los dos goles de Diego Dorregaray con Universitario en lo que va de la temporada fueron de penal - Crédito: Liga 1

Fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2024

Fecha 3: Colo Colo vs Alianza Lima (martes 23 de abril / 19:30 horas / estadio Monumental en Santiago de Chile)

Fecha 4: Alianza Lima vs Cerro Porteño (miércoles 8 de mayo / 19:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

Fecha 5: Alianza Lima vs Colo Colo (miércoles 15 de mayo / 19:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

Fecha 6: Fluminense vs Alianza Lima (miércoles 29 de mayo / 19:30 horas / estadio Maracaná en Río de Janeiro)