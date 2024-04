Juan Manuel Vargas destacó el crecimiento de José Rivera: “Aplaudo la buena actuación del ‘Tunche’”

Juan Vargas se rindió a José Rivera, actual delantero de moda de la 'U'. - Crédito: Difusión

La reciente temporada de José Rivera sólo ha confirmado su eclosión en Universitario de Deportes. Ha tirado de perseverancia para posicionarse como un delantero inicialista en Liga 1 y Copa Libertadores aventajando a Alex Valera y Diego Dorregaray.

Producto de su buen hacer ha concretado goles valiosos en todos los frentes, siendo los de la Libertadores 2024 los más festejados en este corto tiempo. Su doblete a Liga de Quito, en el estreno de la serie de grupos, hizo que todos se rindieran a él. Incluso la propia organización del campeonato lo alineó en su once ideal y lo eligió como el MVP de la semana.

José Rivera arribó a Universitario el 2023 desde Carlos A. Mannucci, aunque en su primera temporada anotó tres goles y dio una asistencia en 31 partidos. - créditos: Liga 1

Por todo eso, los elogios no han parado de llegar desde distintos puntos. Quizás el más importante es el compartido por Juan Manuel Vargas, exfutbolista identificado con Universitario que ha seguido detenidamente su campaña en la actual temporada.

El ‘Loco’ no ha dudado en resaltar el desempeño de Rivera, a quien le ve un muy buen futuro: “Primera vez que lo veo jugando en la ‘U’ como delantero y todo lo que corrió, los dos goles, perfecto, lo aplaudo”. En ese mismo sentido, Vargas pidió mucha mesura con respecto a los halagos para no desenfocarlo.

“A veces todo este tema de lo que genera el elogio, a veces, puede dar cargar y me gustaría que siga por el mismo camino”, dijo Vargas en el panel de Playzonbet junto a Julio César Uribe, quien también quedó muy impresionado con el crecimiento sostenido del ‘Tunche’.

Universitario se enfrentó a LDU Quito por la primera fecha de la Copa Libertadores 2024

“Rivera es encomiable”

El ‘Diamante’ también se dio un breve tiempo para emitir un juicio de valor en relación a las exhibiciones de José Rivera. Él no conocía su trayectoria ni mucho menos los sacrificios que hizo para alcanzar el profesionalismo y una vez que se ilustró del tema quedó admirado.

“Yo no lo conozco, pero he leído su historia. Es encomiable. Aplaudo a Rivera y que sostenga con humildad el elogio para que se haga más grande, porque me gratifica que mis compatriotas sonrían y hagan sonreír”, afirmó Uribe.

José Rivera es el futbolista más aclamado, actualmente, en Universitario. - Crédito: Difusión

“Fui vendedor de frutas”

En efecto, el ‘Tunche’ no gozó de las oportunidades habituales para construir su carrera. Él empezó de cero, desde lo más bajo para llegar a cumplir sus sueños sin desatender a su familia. En medio de ello, realizó toda clase de oficios para sacar adelante a sus seres queridos.

“He trabajado junto a mi mamá, hemos vendido frutas en el mercado, he trabajado de motocarrista, como cobrador de combi. Ahora estoy en el fútbol profesional, pero eso no cambia nada en mí, hoy puedo estar aquí, pero mañana puedo estar en el mercado vendiendo jugo de naranja y yo siempre voy a ser el mismo”, reveló en diálogo con Infobae Perú.

“Cuando trabajaba como cobrador de combi, era muy malo en matemáticas y me estafaban a veces, me daban mal el vuelto. Cuando vendía frutas en el mercado también me pasaban cosas, cuando trabajaba como motocarrista me quedaba botado, ya sea por gasolina o porque se rompía la cadena, son muchas cosas de las que uno tiene que pasar en la vida”, sumó José.