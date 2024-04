Eddie Fleischman disparó contra la FPF por anular participación de Unión Huaral y Juan Aurich en Liga 2: “Sinvergüenzas”

Eddie Fleischman disparó contra la FPF por anular participación de Unión Huaral y Juan Aurich en Liga 2.

La Liga 2 2024 arrancó en medio de un ambiente lleno de polémicas tras la inhabilitación de dos equipos emblemáticos para participar del torneo de ascenso. Juan Aurich y Unión Huaral no obtuvieron las licencias correspondientes para poder disputar el campeonato nacional.

El Tribunal de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) declaró infundada el recurso de apelación de ambas instituciones y los mandó a la Liga 3. Eso generó varias reacciones y muchos criticaron el accionar del máximo ente del balompié nacional.

Eddie Fleischman fue uno de los que cuestionó drásticamente a la entidad que preside Agustín Lozano y le lanzó duros calificativos. Aseguró que el torneo de Segunda División tiene varios cuestionamientos porque no todos los equipos son tratados de la misma manera, dejan entrever que hay preferencias.

“Son demasiado evidentes y extremadamente sinvergüenzas en la FPF. No puede haber medias tintas: o se elige limpiar el fútbol peruano, o se elige participar de su franco deterioro. Y los que debían limpiarlo terminaron prefiriendo entrar al fango de olor fétido que lo tiene enfermo”, disparó el presentador deportivo en su red oficial.

Unión Huaral y Juan Aurich no participarán de la Liga 2 esta temporada.

¿Qué pasó con Unión Huaral y Juan Aurich?

El ‘Ciclón del Norte’ se preparaba para debutar contra Alianza Universidad de Huánuco el pasado 9 de abril, pero el partido quedó suspendido horas antes porque se iba a dar a conocer la resolución que deshabilitaba al club norteño. El Tribunal de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol oficializó que Juan Aurich no obtuvo el permiso para participar en la Liga 2.

El máximo ente del balompié nacional declaró infundada el recurso de apelación del cuadro chiclayano, quien se había presentado su descargo por deudas vencidas de años anteriores y por no completar con la entrega de la documentación correspondiente en su totalidad.

“Denegar la Licencia B, al CLUB Juan Aurich S.A., para su participación en el Campeonato 2024 Liga 2, organizado por la Federación Peruana de Fútbol - FPF, y competiciones organizadas por CONMEBOL”, se lee en el oficio de la entidad de San Luis.

Descargo de Juan Aurich tras no obtener la licencia para participar de la Liga 2.

Por su lado, Unión Huaral tuvo la misma suerte y no lo sacaron del torneo de ascenso. Según la FPF, el ‘pelícano’ no cumplió con los requisitos necesarios para su participación en la Liga 2. No pudo disputar su encuentro contra San Marcos y terminó perdiendo por ‘walk over’ por no tener licencia B, en la primera fecha de la competición.

“La Liga de Fútbol Profesional (LFP) informa que el Tribunal de Licencias FPF emitió hoy la Resolución N° 013-TL-FPF-2024, declarando infundado el recurso de apelación interpuesto por el Club Sport Unión Huaral. Por lo tanto, confirmó la Resolución N°032-CL-FPF-2024, emitida por la Comisión de Licencias FPF que deniega el otorgamiento de la Licencia B al referido Club para su participación de la Liga 2 2024 (la competición)”, indicó el comunicado.

El presidente del club, Arturo Sánchez, se defendió y aseguró que presentó un recurso para que pueda volver a la Segunda División y no descartó ir al TAS. Además, hizo un llamado a la federación para que piense en los jugadores y sus familiares que se quedarán sin trabajo.

“Veamos la realidad que viven los clubes de Liga 2. No recibimos nada. Este año no tenemos el apoyo de la FPF y había que tener un poco de consideración. Si es necesario iremos al TAS. Detrás de nosotros hay muchas familias, cerca de 40 familias por club. ¿Y todo lo que genera esto? Creo que hay que tener un poco de consideración. Sí creo en los cumplimientos, pero hay que ver la buena fe de los clubes”, declaró el mandamás en entrevista con GOLPERU.