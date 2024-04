Milett Figueroa no asistió al avant premier de su película: “Cobra demasiado”

Milett Figueroa se ha convertido una de las figuras más solicitadas del espectáculo peruano y argentino. Muchos desean saber si su relación sentimental con Marcelo Tinelli llegó a su fin. Esta información ha sido difundida por diferentes programas, aunque hasta el momento no hay una información oficial sobre este hecho.

En medio de estos rumores, la película en la que participa la modelo peruana, ‘Vampiras’, se estrenó en el Perú. Pese a que ella señaló que regresaba a nuestro país para cumplir una serie de compromisos laborales, uno de ellos era promocionar esta cinta, finalmente decidió no ir al avant premier.

Recordemos que la exchica reality, en marzo del 2022, contó en ‘América Hoy’ que cuando le llegó la propuesta para actuar en esta película se mostró bastante emocionada, incluso hizo algunos sacrificios para formar parte del elenco. Asimismo, señaló que participar en esta cinta iba a ser un gran paso en su carrera actoral.

Marcelo Tinelli no quiere hacerse cargo de Milett Figueroa en su regreso a Argentina.

Sin embargo, parece que su reciente popularidad nacional e internacional, por su relación con Marcelo Tinelli, no le permite realizar sus actividades con total normalidad, pues cuando ‘Amor y Fuego’ llegó al avant premier de esta película, de inmediato se dieron cuenta que la gran ausente era la modelo.

Por este motivo, el reportero del programa acudió con uno de los organizadores del evento, para saber si Milett Figueroa se iba a hacer presente, esto debido a que varios medios de comunicación llegaron hasta este lugar con el objetivo de arrancarle alguna declaración sobre su presunta crisis sentimental con Marcelo Tinelli.

Una de las personas encargadas sorprendió al periodista al decirle que no iban a encontrar a la modelo esa noche, y es que no tenían el presupuesto necesario para contratarla, ya que estaba cobrando un considerable momento para asistir a este evento. “No, está cobrando demasiado monto”, contó.

Milett Figueroa habría cobrado por estar en la alfombra roja de su propia película.

Milett Figueroa es duramente criticada por prensa argentina

Milett Figueroa viene siendo duramente criticada en argentina por no dar declaraciones sobre su presunta separación de Marcelo Tinelli. El último fin de semana, Mirtha Legrand se refirió a la modelo como ‘la peruana’, esto al no recordar su nombre, aunque en ‘Socios del Espectáculo’ sugirieron que la referencia de ‘La Chiqui’ podría haber sido más un presagio.

En este mismo espacio, se empezaron a referir a la modelo como la ‘madrastra malvada’, y es que ella no se estaría llevando bien con las hijas de Marcelo Tinelli, incluso señalaron que el entorno más cercano del presentador argentino se refiere a ella como ‘la peruana’ y evitar decir su nombre.

Asimismo, se ha venido especulando que una de las razones por las que Milett Figueroa no aparece hasta la fecha en Argentina es porque Marcelo Tinelli no está en el país, por lo tanto, no tiene un lugar al que llegar. Es por este motivo que el presentador de televisión tampoco quiere estar al lado de la exchica reality, ya que no desea que ella se convierta en una ‘mochila’ a la que debe de mantener.

Martha Valcárcel niega que su hija Milett se encuentre separada de Marcelo

La mamá de Milett Figueroa, Martha Valcárcel, se comunicó con la producción de ‘Amor y Fuego’ para descartar que su hija se encuentra distanciada del argentino. Ella dejó en claro que su hija no se encontraba escondida de la prensa, como se viene especulando.

“No estoy escondida como dicen y menos mi hijita. Todo es falso, incluso Mica dijo que la tenían hinchada y que no sabía nada. ¿Entonces de qué estamos hablando? Son unas lindas personas, muy educadas, no se meten con nadie”, fue el mensaje que envió la madre de la modelo.