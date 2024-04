Jefferson Farfán y su efusiva reacción al gol de Aldo Corzo en Universitario vs Junior por Copa Libertadores: “Mi jugador”

Universitario igualó 1-1 con Junior y Aldo Corzo fue el encargado de anotar el único tanto para los 'cremas'.

Universitario de Deportes empató 1-1 con Junior de Barranquilla en Colombia por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. El cuadro ‘crema’ continúa sorprendiendo internacionalmente y en lo que fue un partido sumamente complicado, no se amilanó ante su rival de turno.

Y es que sobre los 22 minutos de juego, Aldo Corzo, capitán de los ‘merengues’, logró anotar el primer tanto del encuentro, esto luego de un tiro libre bien ejecutado por Rodrigo Ureña y una gran jugada colectiva, la cual también fueron partícipes Williams Riveros y Marco Saravia.

Posterior a ello, Jefferson Farfán compartió una llamativa historia en su cuenta personal de Instagram y sorprendió a sus seguidores. El ‘10 de la calle’ llenó de elogios al defensor del conjunto estudiantil por el tanto anotado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez y no solo eso, sino también le dedicó unas palabras.

“Bien ‘Aldito’ Corzo, mi jugador. Oígame Corzito, golazo. El bebito siempre atento a la jugada”, se le puede escuchar decir al exfutbolista. A esto se le suma que acompañó el video con una frase relacionada a la final nacional de la temporada pasada, donde la ‘U’ venció a Alianza Lima: “Dame luz, Aldo Corzo”.

Cabe resaltar que, la última vez que el ‘Mazo’ marcó gol con los de Ate fue en 2022, es decir, dos años atrás. Si hablamos del máximo torneo de clubes del continente, el central no convierte desde 2018. No caben dudas que el futbolista de 34 años es uno de los pilares del equipo, tanto dentro como fuera de la cancha.

El defensa abrió el marcador de cabeza en el certamen internacional. (Video: ESPN)

Un dato a tomar en cuenta es que con este resultado, Universitario logró llegar a los cuatro puntos y ubicarse en el segundo lugar de su serie, solo por debajo del elenco colombiano por diferencia de goles. LDU de Quito y Botafogo aún no han podido sumar.

La palabra de Aldo Corzo

Finalizado el encuentro frente a Junior, Aldo Corzo señaló que más allá del marcador, se queda tranquilo y feliz, porque el equipo fue a Colombia comprometido a imponerse su juego y sumar. Sin embargo, ahora deben enfocarse en lo que será el compromiso contra Sport Boys por Liga 1.

“Es lindo hacer un gol y casi también le sale un golazo a Marco Saravia, pero fue un partido parejo, era para cualquiera, creo que tuvimos las más cercanas para ganar”, sostuvo en diálogo con los medios de comunicación.

Con respecto al gol anulado de Alex Valera por una supuesta mano por parte del delantero nacional, Corzo aseguró que la jugada no fue nada clara. “La mano es muy dudosa, creo que es justa, para mí todavía no está clara. Me voy contento porque el equipo jugó, y más allá de competir, me voy tranquilo porque el equipo vino a buscar algo”.

Finalmente, añadió que “más allá de todo, me voy con el sentimiento de que el equipo vino a jugar y a ganar. Ahora el sábado tenemos un partido importante donde tenemos que ganar. Por ahora vamos partido a partido, luego pensaremos en el resto”.

Aldo Corzo dio a conocer sus apreciaciones post partido ante Junior por Copa Libertadores 2024.

Próximos retos de Universitario

Después del encuentro ante Junior, Universitario volverá a tener acción en el campeonato peruano cuando visite a Sport Boys por la jornada 11 del Torneo Apertura. Dicho cotejo está programado para este sábado 13 de abril desde las 20:00 horas de Perú en las instalaciones del Estadio Nacional, recinto deportivo donde los ‘rosados’ ejercerán su localía.

En cuanto a la Copa Libertadores, el equipo dirigido por Fabián Bustos tendrá que medirse ante Botafogo en Brasil en su siguiente aparición. Este duelo se llevará a cabo el miércoles 24 del mismo mes, pero a las 17:00 horas locales.