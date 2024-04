Flavia Laos rompe su silencio luego que Alejandra Baigorria contara por qué se separó de Austin Palao

¿Por qué terminaron Flavia Laos y Austin Palao? Esto fue lo que reveló Alejandra Baigorria | Willax TV

Este martes 9 de abril, Gigi Mitre remeció la farándula nacional al dar a conocer las razones por las que Flavia Laos y Austin Palao habrían terminado su relación sentimental. Según la conductora de ‘Amor y Fuego’, Alejandra Baigorria, excuñada de la rubia influencer, fue quien compartió toda la información cuando se sentaron juntas en un vuelo con destino a España.

“Me encontré con ella en un vuelo a Madrid, nos sentamos pegaditas las dos. El vuelo dura 11 horas, entonces hablamos bastantes cosas [...] Me dijo que Flavia Laos no se portó wow, qué bien… con Austin. ¿Saben qué me dijo? Que lo que yo decía o pensaba, que varias cosas que se especulaban acá eran verdad, que no fue tan relajado el tema”, mencionó la presentadora de Willax TV.

Gigi Mitre aclaró que Alejandra Baigorria no mencionó todo eso con la intención de hablar mal de Flavia Laos a sus espaldas. Sin embargo, le pareció extraño que le revelara esta información, tomando en cuenta que parecían ser bastante unidas. “¿Para qué me hace ese comentario? Me cae bien, pero yo no soy su amiga”, sostuvo.

Como se recuerda, Gigi Mitre y Rodrigo Gonzalez especularon que la historia de amor de Flavia Laos y Austin Palao se acabó porque “cada uno hacía su vida por separado” y porque la actriz había sido convocada para participar en un reality en Ecuador, donde los productores la preferían soltera.

Flavia Laos y Austin Palao comunicaron su ruptura en noviembre de 2023.

¿Qué dijo Flavia Laos?

Luego que Gigi revelara que fue Alejandra Baigorria quien le dio detalles de la ruptura de Flavia Laos con Austin Palao, las redes sociales de la rubia influencer se llenaron de mensajes de advertencia. “Cuídate de las disque amigas, mira Amor y Fuego”, “Gigi dijo que no te portaste bien con Austin”, “Estás rodeada de gente hipócrita”, señalaron los usuarios.

Flavia Laos no fue ajena a las decenas de comentarios de sus seguidores, por lo que decidió responderle a un usuario que le recomendó “no confiar mucho de sus amistades que se aprovechan de su corazón”, que aparentemente sería en referencia a Alejandra Baigorria, su excuñada.

“Lo sabemos. No entiendo de verdad, pero bueno sorprendida tampoco estoy”, contestó la actriz nacional.

El mensaje de Flavia Laos luego que se diera a conocer por qué terminó con Austin Palao.

Alejandra Baigorria ya no trabaja con Flavia Laos

Alejandra Baigorria ha decidido dejar de trabajar con Flavia Laos desde que la cantante se separó de Austin Palao, hermano de su pareja Said Palao. Ahora la ‘Rubia de Gamarra’ apuesta por Flor Ortola, quien fue captada besando a su cuñado en una discoteca del sur.

En conversación con ‘Amor y Fuego’, la chica reality afirmó muy tranquila que Flor Ortola labora como modelo de su marca de ropa desde hace un año y que está contenta con su trabajo. “Es una chica super trabajadora”, precisó Alejandra, quien aseguró que jamás imaginó que la argentina terminaría siendo ampayada con Austin Palao.

Alejandra Baigorria habla de la saliente de Austin Palao y la compara con Flavia Laos. | Amor y Fuego

“No me imaginé (que tendrían algo), se han divertido, cada uno está por su lado, fue una noche (lo del beso), no le hacen daño a nadie… Tampoco es que Flor sea la nueva enamorada de Austin”, mencionó la prometida de Said Palao.

Adicionalmente, Baigorria hizo comparaciones entre Ortola y Flavia Laos, dejando entrever que los servicios de la ex de Austin Palao tienen un costo más elevado. “Las diferencias de precios entre contratar a Flavia y a Flor también es bastante, pues. A Flor la he contratado desde hace mucho porque me parece una chica super profesional, super guapa”, complementó.

¿Quiénes son las exparejas de Flavia Laos?

Flavia Laos, la recordada protagonista de ‘Ven baila, quinceañera’, de 26 años, ha mantenido relaciones sentimentales con diversas figuras del medio del entretenimiento, como Emilio Jaime, Austin Palao y Patricio Parodi; todos ellos exchicos reality y también exparejas de Luciana Fuster. La rubia también salió con Nicholas Wenzel Terry.