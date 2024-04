Periodista colombiana reveló principal dificultad que tendrá Universitario cuando juegue ante Junior de Barranquilla por Copa Libertadores 2024

Periodista colombiana reveló detalle que podría incomodar a Universitario en su visita a Barranquilla - Créditos: Composición Infobae

Universitario de Deportes se enfrentará a Junior de Barranquilla hoy, martes 9 de abril, desde las 21:00 horas de Perú, en las instalaciones del estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la segunda jornada de fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

Sin duda alguna, existe mucha expectativa por lo que pueda hacer el cuadro ‘merengue’ frente a uno de los equipos más representativos del país ‘cafetero’, pues viene de conseguir un valioso triunfo frente a LDU de Quito, vigente campeón de la Sudamericana, en su debut.

Pero, ¿cómo ven a Universitario del lado contrario? Infobae Perú conversó con Tatiana Rodríguez, periodista deportivo de AS Colombia, quien analizó el gran presente del cuadro peruano y el trabajo que viene realizando el técnico Fabián Bustos.

- ¿Qué opinas del trabajo que viene haciendo Fabián Bustos, técnico de Universitario, al mando del equipo?

Lo de Fabián Bustos en Universitario creo que ha sido más de lo que se esperaba, él es un técnico relativamente joven, pero ya en Ecuador había mostrado ser muy inteligente y conocedor del juego, incluso a la Liga de Quito le ganó muchas veces con equipos de menor nómina, entonces lo primero es que conoce el juego, le gusta conocer y saber de los jugadores con los que cuenta y sacarles el mejor provecho. Sabe resolver problemas durante el juego y creo también que el ambiente que le han dado en Universitario y la conexión con sus dirigidos ha sido muy importante. Todo se ha dado para que él pueda trabajar y tener las garantías. Y ahora con este triunfo ante Liga también las cosas se traducen en dinero, ganancias financieras, entonces creo que eso también motiva, no solo al técnico sino también a todo el entorno de la U.

- Universitario llega con una larga racha positiva (27 partidos sin perder), ¿crees que Junior pueda acabar con esta estadística?

Realmente es una estadística muy importante, pero no solo por el número, sino por la manera en la que Universitario ha sabido llevarla y mantenerla. Le ganó a su máximo rival, Alianza Lima, y creo que solo ha empatado en tres juegos. Ha mantenido una línea sólida en sus formaciones titulares, ha sabido potenciar jugadores y eso se vio reflejado en la Libertadores. Ahora, en Perú no creo que haya una ciudad que presente la climatología que hay en Barranquilla, es una ciudad muy difícil no solo por el calor sino por la humedad y esto hace que en el estadio Metropolitano sea muy difícil jugar. Ustedes dirán, bueno pero ya Perú le ganó a Colombia allá, y es cierto, además ganaron muy bien, pero creo que es diferente en este caso porque Universitario enfrentará a un equipo que ya está habituado a jugar en esas condiciones, lo que no pasa con la selección que solo juega en las fechas FIFA. Creo que ese puede ser el principal obstáculo a superar para la U en su visita a Junior.

- Ante LDU de Quito, Universitario logró imponer su juego y sumar su primera victoria en Copa Libertadores, ¿Cómo viste el nivel del equipo?

El nivel fue alto sobre todo en la manera en la cual se resolvió el problema de comenzar abajo en el marcador, de tener la valentía de no meterse atrás para no encajar otro gol, porque eso hacen algunos equipos, no el equipo fue adelante a buscar el empate y luego la remontada, el técnico fue fiel a la idea que ha tenido desde el inicio con el 3-5-2, con los jugadores que conoce y además, tuvo en Rivera a la gran figura pues no falló en los momentos en los que más presión tenía. Eso es un conjunto de cosas, de trabajo, de constancia, de repeticiones, de mente. Lo hicieron bien.

- En cuanto al torneo colombiano, Junior viene mostrando bastante regularidad, ¿Quiénes creen que son los jugadores a hacer seguimiento?

Junior es un equipo que ha mostrado regularidad en las últimas salidas, pero no comenzó muy bien. Después de salir campeón le costó mucho volver a retomar el nivel, la forma en la que asumía los partidos y los resultados. Especialmente le cuesta muchísimo cuando va a la altura, creo que en Quito le costará un poco más que cuando visite Lima. En cuanto a jugadores, tiene muy buenos, podemos empezar por Carlos Bacca que es uno de los delanteros más goleadores de Colombia en general, no solo a nivel de Liga, pues ha pasado por Ligas internacionales, especialmente en España en donde además fue campeón de la Europa League. También están los dos extremos, Deiber Caicedo y José Enamorado, son rápidos, desequilibrantes, juegan con mucha intensidad y saben qué hacer con el balón en los momentos de dificultad. Ese cuarteto de ataque se complementaba con Cariaco González, que lastimosamente sufrió una lesión muy fuerte, pero ahora se complementa con Jimmy Chará, que también es un jugador inteligente y experimentado.

- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de Junior, tanto en ataque como en defensa?

Es un equipo al que le gusta atacar e ir adelante, entonces a veces descuida un poco el equilibrio entre el mediocampo y la defensa. Los defensores centrales son buenos, pero a veces el circuito que debería haber entre ellos y los volantes de primera línea se pierde en la labor defensiva. Mele es un gran arquero, pero últimamente le ha costado en los remates largos que van con fuerza. Jermein Peña es uno de los defensores centrales y su juventud lo lleva a cometer errores infantiles en tramos del partido.

- ¿Qué tan cierto es que Junior es el club más millonario de Colombia y de dónde proviene su dinero?

Sí, es cierto. Tiene un brazo financiero fuertísimo porque sus dueños son una familia poderosa de la costa Atlántica de Colombia, especialmente de la ciudad de Barranquilla. Es la familia Char. No solamente son dueños de Junior sino prácticamente de toda la ciudad, son dueños de los supermercados más visitados de la ciudad, de la emisora más escuchada de la ciudad y además, son de la clase política colombiana que tiene parte en el Congreso y uno de ellos, además, es el alcalde de Barranquilla. Acá en Colombia se dice que cuando hay elecciones es cuando los Char más invierten en el Junior con los mejores refuerzos para que el electorado siga votando por ellos. Pero sí, es el equipo con más dinero hoy en día en el fútbol colombiano.

- ¿Cómo ven a Universitario desde Colombia?

Se ve como un equipo serio, de alta tradición en Perú y en Sudamérica. Un histórico por el que han pasado jugadores de renombre que han hecho parte de la Selección de Perú, es el equipo con más títulos en su país, entonces se le ve como tal, un equipo que genera mucho respeto, que se maneja con seriedad y con altura y al que se le debe ganar.

- ¿Ante qué tipo de equipos suele tener mayor cantidad de problemas Junior?

Bueno, lo primero le cuesta mucho jugar en la altura, pero a nivel de fútbol, le cuesta no poder tener la libertad de explotar sus bandas, no poder tener los espacios que sus extremos necesitan para hacer su fútbol y llegar al arco contrario. También le cuesta mucho no tener la pelota, le es difícil recuperar tras una pérdida si el equipo rival tiene superioridad numérica en ciertas partes del terreno de juego.

- Para ambos equipos es un año muy importante (celebración de su centenario), ¿cómo viene viviendo el club ello?

Barranquilla es un ciudad de fiesta. Su clima y la calidez de sus habitantes hace que sea una ciudad a la que le gusta vivir en carnaval y el Junior es una parte muy pero muy importante de esto. El equipo hace parte del estado de ánimo de la ciudad, es por eso que desde que salió campeón, la gente ya se estaba preparando para celebrar el centenario a lo grande. El equipo cumple el 7 de agosto, que además es una fecha patria en Colombia y seguro será una celebración por todo lo alto, con mucha fiesta tanto fuera como dentro de la cancha. Seguro la gente espera que haya título consecutivo en Colombia y que el equipo avance lo que más pueda en la Libertadores.

- ¿Hay algún jugador de Universitario que consideren como peligro en la ofensiva?

Creo que en general es un equipo que sabe manejar la estructura que el técnico ha trabajado desde que llegó. Que no es fácil, se necesitan muchas jornadas de trabajo y tener un equipo muy físico para hacerlo bien con 3-5-2. Ahora creo que a nivel ofensivo yo destacaría a los carrileros, Polo y Portocarrero y por supuesto a los delanteros a Rivera y a Valera. Además, tienen a un viejo conocido en Colombia que es Rodrigo Ureña que es como el equilibrio en el mediocampo, es un jugador fuerte, con personalidad y que creo que es el que marca algo del liderazgo del equipo. Es un equipo muy bien conformado y trabajado, el Junior debería tener cuidado con todas sus líneas.

Universitario venció 2-1 a LDU Quito por la primera fecha de la Copa Libertadores 2024

- ¿Crees que a priori se podría esperar un partido trabado o alguno de los dos saldrá a proponer?

En Barranquilla siempre el Junior es el que debe salir a proponer, por supuesto debe ser inteligente y esperar con audacia lo que el rival tiene, pero yo esperaría un partido en el que Junior ponga las condiciones desde los primeros minutos y aproveche el factor clima.