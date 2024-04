Milena Zárate confiesa padecer una extraña enfermedad: “Temo faltarle a mi hija”

Milena Zárate confiesa padecer una extraña enfermedad. (Captura: Estás en todas)

La colombiana Milena Zárate ha generado preocupación entre sus fieles seguidores al compartir detalles sobre una enfermedad poco común que la afecta, revelando que su cuerpo carece de defensas. Durante más de 10 años, la bailarina ha luchado por encontrar el nombre de esta enfermedad, experimentando hinchazón e inflamación desde el pecho hasta el rostro cada vez que tiene gripe.

Sin embargo, fue hace tres años que finalmente Milena obtuvo un diagnóstico certero y desafiante: hipopituitarismo, una condición que impacta gravemente en su salud hasta el día de hoy. En una entrevista para ‘Estás en todas’, la ex pareja de Edwin Sierra explicó que esta condición es una combinación de insuficiencia suprarrenal con hipotiroidismo.

Zárate advierte que esta condición que padece significa que su organismo no produce estrógenos ni cortisol. La falta de estas hormonas esenciales afecta su salud cardiovascular, ósea y cerebral, y debilita su sistema inmunológico, lo que la hace más propensa a estar desprotegida frente a otras enfermedades.

“Yo no produzco estrógenos. Tengo muchas deficiencias en mi cuerpo y no produzco cortisol, y como no produzco cortisol, mi cuerpo no tiene defensas. Ahorita recién me he recuperado, estoy un poquito cachetona todavía porque lo primero que me hincha es la cara”, expresó la colombiana al inicio de su participación en el programa ‘Estás en todas’.

“Esta crisis conlleva que me pueda dar un shock y puedo quedar ahí porque mis órganos pueden dejar de funcionar”, compartió Milena, añadiendo que esta condición puede llevarla a sufrir un paro cardiaco y poner en riesgo el funcionamiento de sus órganos, lo que le genera aún más preocupación, especialmente por el bienestar de su hija.

“No le temo a la muerte le temo faltarle a mi hija porque el mundo de mi hija soy yo”, agregó la cantante visiblemente conmovida al hablar de su hija. Como se sabe, la artista y Edwin Sierra tienen una niña de 9 años, pero no mantienen una buena relación, aunque el artista cómico cumple con sus obligaciones económicas.