Paolo Guerrero, enfurecido, jaloneó al árbitro y le reclamó penal en contra en el César Vallejo vs Unión Comercio por Liga 1 2024

César Vallejo enfrentó a Unión Comercio por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

Este sábado 6 de abril, Universidad César Vallejo se enfrentó a Unión Comercio por la fecha 10 del Torneo Apertura en el estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto. Superada la primera media hora de juego, el árbitro Augusto Ménendez cobró un penal a favor de los anfitriones que desencadenó en el empate 1-1. Una vez sancionada la pena máxima tras intervención del videoarbitraje, el delantero Paolo Guerrero enloqueció con el juez central e incluso lo jaloneó.

Transcurría el minuto 33 del partido por Liga 1 2024 y el colegiado no dispuso que se reinicien las acciones mediante un lateral, ya que fue notificado por el VAR de una posible infracción dentro del área de UCV. El profesional designado por la Conar acudió al llamado y procedió a la revisión de la acción en el monitor instalado en el recinto deportivo.

En las imágenes mostradas al réferi por el equipo de videoarbitraje, conformado por Jonathan Zamora y Víctor Ráez, se observó, de forma clara, un jalón de camiseta del delantero Osnar Noronha sobre el central Piero Serra, el cual le impidió disputar de manera natural una pelota sacada desde el saque de esquina. Ante la clara falta, y después de revisar los videos por un minuto y medio, Menéndez no dudó en cobrar el penal a favor de los ‘rojos’.

Luego de decretar el disparo para los dirigidos por el colombiano Milton García y regresar al terreno de juego, el ‘hombre de negro’ fue rodeado por futbolistas ‘poetas’ y hasta integrantes de su comando técnico. Quien protestó de forma más eufórica fue Guerrero Gonzáles, quien al ser ignorado por Menéndez no pudo contener su molestia y lo jaló del brazo, ante la sorpresa de la autoridad, que finalmente volteó a mirarlo.

El veterano artillero de 40 años, que había abierto el marcador frente a los selváticos con una exquisita definición, desaprobó la decisión del árbitro y se lo hizo saber no solo con palabras, sino con gestos con la mano. El ‘Depredador’ también acusó falta de equilibrio en los cobros, pues señalaba que en campo contrario no se estaba sancionando con la misma rigurosidad. Ante la desmedida queja de ‘PG9′, los rivales solicitaron que se le mostrara tarjeta amarilla, algo que finalmente no ocurrió.

Gol de Hernán Pérez para Unión Comercio

Oleado y sacramentado el penal, fue el volante paraguayo Hernán Pérez quien se hizo cargo de la ejecución. El exfutbolista de Villareal tomó la redonda y se posicionó dentro del ‘cajón grande’, esperando la autorización para el disparo. Una vez que sonó el silbato, el deportista de 35 años se tomó hasta más de una docena de pasos para finalmente impactar la bola con un remate raso hacia el segundo palo que engañó al guardameta de César Vallejo, Carlos Grados, quien se lanzó hacia el otro parante. De esta manera se colocó el 1-1.

Esta es la segunda anotación que consigue en el ‘poderoso de Altomayo’, con quien lleva nueve presentaciones en lo que va del Torneo Apertura. Su primera diana había sido en la séptima jornada frente a Sport Huancayo.