MTC confirma renuncia de presidente de APN: versiones de Pérez-Reyes y Tapia no coinciden

Walter Tapia deja de ser el presidente del Directorio de la APN. (Infobae/Gobierno del Perú/La República/RPP)

El polémico presente que afronta el proyecto del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay -más conocido como el puerto de Chancay- suma un nuevo capítulo a su historia: este 5 de abril, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicación (MTC), Raúl Pérez-Reyes, informó a la opinión pública que Walter Tapia no será más el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Según el funcionario, el presidente de la entidad adscrita al MTC no cumplía con uno de los requisitos, por lo que los miembros de la cartera ministerial le solicitaron su renuncia.

“Lo que se planteó es que el señor Tapia no cumplía con uno de los requisitos y eso lo que ha provocado es que nosotros (MTC) le solicitemos la renuncia a su cargo. Él ya la presentó y ahora estamos en el proceso de un nuevo presidente del Directorio de la APN. Espero que en los próximos días se publique en El Peruano la resolución de quien ha sido designado ya en un proceso aprobado por el Consejo de Ministros recientemente”, indicó el ministro de Transportes y Comunicaciones.

El proyecto es uno de los pilares del proceso de reactivación económica del país. (Andina)

Declaraciones de Tapia acerca del tema

No obstante, el propio Tapia ha dado una versión de los hechos que no coincide con las declaraciones de Pérez-Reyes, indicando que, si bien cumple con todos los parámetros para ejercer su labor en la APN, había presentado su renuncia por temas personales. Acorde al repaso de los hechos del ahora expresidente del Directorio de la APN, su renuncia fue recibida el 9 de enero de este año, pero recién se ejecuta debido al procedimiento correspondiente.

“Yo cumplo los requisitos. Mi renuncia ha sido por un tema personal y profesional que expliqué el 9 de enero. El ministro (Pérez-Reyes) sabe muy bien cuáles fueron los problemas que yo tuve en ese momento”, declaró Tapia para RPP Noticias.

Además, cuando fue consultado por las declaraciones del ministro, replicó: “Hay un comité de evaluación sobre el que uno no tiene injerencia y designa a los funcionarios. Yo cumplo con los requisitos porque cuando fui evaluado por este comité no recibí información de que incumplía alguna categoría. A mí me gustaría que le pregunten al ministro (por el tema)”.

La obra tiene fecha de inauguración para el mes de noviembre de este año. (Gobierno del Perú)

Polémica en Chancay y salida de Tapia

Como era de suponer, la renuncia de Tapia ha causado incertidumbre dado el contexto, pues las últimas semanas se desarrolló una polémica respecto a la APN y el Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. (CSPCP), accionista mayoritario del terminal chancayano. Esto debido a la exclusividad que el consorcio chino había recibido para la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria.

No obstante, tanto Pérez-Reyes como Tapia han aclarado que no existe vinculación alguna entre este suceso y el cese de las actividades profesionales del expresidente de la APN. Tras ser consultado por el ciertamente curioso contexto en el que deja el cargo, Tapia señaló que el que su renuncia haya tardado cuatro meses en ser aceptada es una cuestión de mero procedimiento, por lo cual no encuentra relación con la polémica actualidad del terminal.

Asimismo, Pérez-Reyes comentó a la salida del Congreso: “No tiene nada que ver con esto (caso Chancay). Es una coincidencia. Hay un tema vinculado al manual de clasificador de cargos. Se pedían unos requisitos y se hizo una mala evaluación en su momento en el MTC”, sentenció el ministro.

Puerto de Chancay

El Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, anunciado para noviembre de este año, pretende ser el principal puerto en la costa sudamericana del océano Pacífico, atrayendo sectores empresariales de diferentes países de la región y posicionando al litoral nacional como un centro de conexión marítima referente. Entre sus principales virtudes, los especialistas resaltan que ofrecerá una conexión privilegiada con el mercado asiático, reduciendo los costos de tiempo y transporte que algunas cargas deben atravesar.