Magaly critica a Domínguez, Tarazona, Batallanos, Melissa Paredes y Yarita Lizeth por seguir promocionando al Doctor Fong

Magaly Medina critica a los artistas por recomendar al Doctor Fong. (Video: Magaly TV La Firme / ATV).

La periodista Magaly Medina fue muy crítica y expresó su descontento hacia figuras del espectáculo como Christian Domínguez, Karla Tarazona, Samantha Batallanos, Melissa Paredes y Yarita Lizeth por promover los servicios del doctor Víctor Fong, un cirujano criticado por supuestas malas prácticas e involucrado en el fallecimiento de la cantante folclórica Flor Sheiza Quispe Sucapuca, más conocida en los medios como ‘Muñequita Milly’.

Como se sabe, el pasado 3 de abril, la cantante vernacular falleció a los 23 años, dejando a un pequeño de un año en la orfandad. Ella tuvo una intervención quirúrgica de liposucción el 27 de marzo en manos del Doctor Fong, al que conoció por las recomendaciones que daba la también cantante folclórica Yarita Lizeth, según contó una amiga de Quispe.

Magaly critica las recomendaciones por canje hacia el Doctor Fong

Es por ello que Magaly Medina no dudó en alzar su voz de protesta llamar la atención de estos artistas quienes, a pesar de las denuncias de mala praxis efectuadas por la bailarina Maricielo Effio en junio de 2023, Domínguez, Tarazona, Batallanos, Paredes y Yarita Lizeth continuaron recomendando los servicios del Doctor Fong que eran obtenido a través del canje.

“Artistas que por hacerse cosas baratas sin pagar un sol y que su ética y valores valen tan poco que porque les pongan un poco de bótox o les hagan una lipo gratis no les importa recomendar al mismísimo demonio. Después de eso, muchos debieron decir ‘yo no voy a prestar mi imagen para salvar la imagen tan venida a menos de un cirujano’”, fue lo que dijo la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.

El enfoque de Magaly Medina se centró en la ética y en los valores que deben tener y mostrar los personajes del entretenimiento al colaborar con profesionales cuestionados. Todo esto debido a que, a pesar de la grave denuncia de la bailarina Maricielo Effio y de la diseñadora de moda Cinthia Vigil, diversas figuras del medio artístico optaron por promocionar a Víctor Fong mediante publicaciones en sus redes sociales, revelando una presunta falta de preocupación por las consecuencias de sus recomendaciones.

Medina argumenta que la práctica de recibir servicios gratuitos o a cambio de promoción, no debería estar por encima de consideraciones éticas más profundas, especialmente cuando están en juego la salud y el bienestar de las personas.

¿Quiénes siguieron promocionando al Doctor Fong, pese a denuncias?

A pesar de las denuncias de Effio y Vigil dadas en la última mitad del año pasado, Christian Domínguez, Karla Tarazona, Samantha Batallanos, Melissa Paredes y Yarita Lizeth siguieron promocionando en sus redes sociales al Doctor Fong y recomendando sus servicios.

“El 22 de marzo ahí se apareció la ‘nariz más chinguenguenchona’, Christian Domínguez, pero este hombre infiel por naturaleza no sabe lo que son valores familiares menos a lo que es no es prestarse a que me hagan algo gratis”, dijo Medina.

Otra de las personas que también visitó al médico en las últimas semanas fue Karla Tarazona, quien últimamente promociona las mismas marcas que su expareja y padre de su hijo, Christian Domínguez. Ella fue el 20 de marzo.

“Otra se apareció es Karla Tarazona porque como ahora ellos (con Christian Domínguez) hacen todo juntos, ahora tienen los mismos canjes. Ella se fue hacer un lipo-vaser, más remodelación a no sé a dónde, lipoaspiración, lipotransferencia (…) No les importa que una de sus colegas del ambiente farandulero como Maricielo Effio habia denunciado lo que había pasado con ella”, contó Magaly.

“Samatha Batallanos también fue por el canje (12 de enero 2024) claro como ya no estaba con (Jonathan) Maicelo, claro pero ella misma decía que Maicelo no le paga ni un taxi y la mandaba en micro (…) Otra es Melissa Paredes, del mismo grupo de Christian Domínguez, alguien que no tiene ningún tipo de valor y que engañó al marido que le va a importar que alguien pueda morir en el quirófano de un médico cuestionado”, cuestionó la conductora de televisión.

La periodista pone en tela de juicio la responsabilidad de figuras públicas al apoyar a profesionales con antecedentes de mala praxis, instando a una reflexión acerca de la ética profesional tanto en el ámbito de la medicina como en el del entretenimiento. De esta manera, Medina también criticó a Yarita Lizeth, quien es la que más ha promocionado al Doctor Fong, ya que no solo era en sus redes sociales, sino también en las presentaciones que tenía lo subía al estrado y aparecían juntos en sus videoclips.