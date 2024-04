“Percy Prado está bien y con su familia”, el alentador post del exjugador de Sporting Cristal tras alarmantes mensajes de despedida

“Percy está bien y está con su familia”, el alentador mensaje del exjugador de Sporting Cristal tras alarmantes mensajes de despedida.

Unas preocupantes publicaciones de Percy Prado, exjugador de Sporting Cristal, se hizo viral y alarmó a todos. El lateral derecho dejó mensajes despidiéndose de cada uno de sus familiares dejando en evidencia que no la estaba pasando bien.

“Perdón por haberte avergonzado tanto, perdón por no poder confiar en mí”, fue el conmovedor mensaje que escribió a su padre. “Estén ahí para mi madre y para mi hijo”, fueron las palabras para sus amigos. “No lloren por mí, les recuerdo a este niño feliz y nada más cuídense todos juntos”, fue otro anuncio.

Esas fueron las fuertes palabras que dejó el futbolista peruano nacionalizado francés en su cuenta de Instagram acompañado de varias fotografías familiares. Estremeció a toda la comunidad porque se pensó lo peor y realizaron una cadena de mensajes alentadores que fueron dejados en su red social.

“Fuerza Percy”, “no estás solo”, “oremos por Percy”, “salven a Percy”, “”apoyemos todos”, “estamos contigo”; fueron algunos de los post que hicieron los seguidores del cuadro ‘celeste’ y público en general. El caso de Prado remeció a todos y volvió a tocar un tema que viene generando mucha preocupación, la salud mental.

El mensaje de Percy Prado a su madre. - Crédito: @percy_pradoruiz

¿Cómo está Percy Prado tras preocupantes mensajes?

Muchos se quedaron preocupados por la salud del exjugador de Sporting Cristal, no se sabía nada de él y eso generaba más angustia. Hoy, viernes 5 de abril, se publicó una historia con un mensaje alentador desde la misma cuenta oficial de Percy Prado.

El mensaje fue publicada en francés: “Bojour á tous, désolé de vous avoir inquiété. Percy va bien ey est auprés de sa famille”. Traducida al español se leen de la siguiente manera: “Hola a todos, perdón por preocuparlos. Percy está bien y está con su familia”.

Se borraron todas publicaciones alarmantes que el futbolista peruano nacionalizado francés realizó la noche del jueves 4 de abril, dejando como último post una serie de fotos junto a su familia y amigos posteado en enero del 2022.

El mensaje en su red social tranquilizó a muchos que no dejaban de expresar su preocupación por conocer cómo se encontraba el lateral derecho. Se espera que pueda refugiarse en su familia y con un profesional de la salud para poder superar terrible momento emocional.

El alentador mensaje de Percy Prado en sus redes sociales.

¿Quién es Percy Prado?

El futbolista peruano se mudó a Francia con su familia cuando tenía 4 años. Jugó en las divisiones menores del Nantes FC: pasó por la sub 13, sub 15, sub 17 y sub 21 del club francés.

En la temporada 2019-2020 fue ascendido al primer equipo y logró compartir camerinos con Cristian Benavente. Pudo enfrentar al PSG de Kylian Mbappé. Terminó esa campaña y dejó la institución porque no le renovaron.

Meses más tarde, Percy Prado fichó por Sporting Cristal. Fue anuncionado como flamante refuerzo en el 2021. Salió campeón de la Copa Bicentenario y subcampeón de la Liga 1 esa temporada. Lamentablemente no pudo tener la continuidad que deseó y solo jugó 5 encuentros con la camiseta ‘celestes’.

Regresó a Francia y lo presentaron como nuevo fichaje de un equipo de futsal llamado Nantes Métrople en 2023. Estuvo participando del torneo y luego no se conoció más de su presente deportivo. Incluso, en el portal Transfermarkt sale como “inactivo” a sus 28 años.

Percy Prado marcó a Mbappé en un partido de la liga francesa entre Nantes y PSG.

<br/>