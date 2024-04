“Como si la tierra se los hubiese comido”: Hermanitos desaparecen juntos en el Callao hace 9 días. (América Tv)

Vanesa y Dilan están desaparecidos desde el 25 de marzo. Ellos son dos hermanitos que salieron de su casa en el Callao para ir a comprar, pero no regresaron más. Toda su familia ya emprendió una desesperada búsqueda para dar con su paradero, mientras esperan que la Policía Nacional del Perú (PNP) haga su trabajo por su lado.

Lamentablemente, todos los esfuerzos, hasta ahora, han sido en vano. Sus padres han recorrido varios distritos de Lima Metropolitana para encontrarlos. Según contaron a un canal local, como han difundido el afiche de su desaparición en diversas redes sociales, los llaman constantemente diciéndoles que los han visto, sin embargo, cuando acuden al lugar no están.

“Me llaman constantemente diciéndome que los han visto en la Panamericana Sur, en el Puente Primavera, en el Puente Acho, que están andando por allí. Yo voy a los lugares pero no he visto nada”, declaró la madre Jennyfer Kassandra Ramos Paredes, a ATV Noticias.

“Ya he ido a Plaza Norte, a Puente Piedra, a Puente Santa Anita y nada. Cuando yo llego ya no están. (...) En la comisaría me dicen que los policías de otros distritos no los encuentran. Como si la tierra se los hubiese comido, porque no están”, agregó.

Las denuncias fueron hechas en la comisaría de Dulanto.

El niño, de 11 años, y la niña, de 9, estudiaban por la tarde, así que por las mañanas ayudaban a su madre con los quehaceres del hogar. Entre esas actividades, estaba ir al mercado a realizar las compras para la comida del día.

A las 10:30 a.m. del lunes 25, salieron juntos de su casa ubicada en la manzana P de la calle Carlos Preciado de la urbanización Santa Cruz, para ir al mercado Rojo, que se encuentra a dos cuadras de su casa, en la avenida Santa Rosa, creyendo que iba a ser un día como los anteriores. Sin embargo, ante su demora para regresar, su progenitora notó algo sospechoso.

“Vivimos acá hace 2 meses. Iban a menudo al mercado que está cerca de la casa. Me di cuenta que algo no estaba bien porque se demoraban. Ya era como hora y media de que se habían ido cuando fui a buscarlos al mercado, pero no estaban”, precisó.

Desde ese entonces, Ramos Paredes, junto al padre de sus hijos, han dejado de trabajar para poder encontrar cuanto antes a los menores. La única explicación que encuentran para lo que viene sucediendo es que alguien se los ha llevado, ya que su relación era buena para teorizar un escape.

“Todo estaba tranquilo entre nosotros. De repente alguien les ha dicho que se vayan. (...) Su padre me ayuda a buscar, está desesperado, ya son muchos días que mis niños no están en la casa. No estamos trabajando por el motivo que estamos buscando a nuestros hijos”, sostuvo.

“Ellos siempre han sido tranquilos, nunca buscaban problemas con nadie. Siempre les he mandado a comprar al mercado y venían rápido, pero no ha habido algún tipo de problema o que les haya regañado. Yo pienso un montón de cosas”, acotó al mencionado noticiero.

Los dos hermanos fueron visto por última vez por su madre, quien los envió a comprar a un mercado cercano a su casa.

Por último, la mujer precisó que hasta el momento nadie se ha contactado con ella para pedir un rescate por los pequeños o algo similar, por lo que no tienen ni un indicio de lo que habría ocurrido con ellos. Incluso, se han revisado cámaras de seguridad, pero también sin éxito.

“Por favor, regresen a casa. Si es que están con alguien, avísenme para ir a recogerlos. Nadie les va a hacer nada. Yo solo quiero que estén acá conmigo, estamos desesperados”, manifestó.

Por último, la madre hizo un llamado a las autoridades para intensificar la búsqueda. Para cualquier información sobre el paradero de sus hijos, se pueden comunicar a su número de contacto 904 025 224.