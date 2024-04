Marco Sifuentes revela a Infobae Perú detalles del caso Rolex: “Nosotros solo hicimos la pregunta, y al parecer era muy incómoda”

Director de La Encerrona habla sobre el destape que llevó a Dina Boluarte a enfrentarse a un allanamiento por primera vez a un año de su gestión. (Video: Paula Elizalde)

Hace poco más de dos semanas, el medio web independiente La Encerrona, dirigido por el periodista Marco Sifuentes, reveló la existencia de una cotizada colección de relojes de uso personal que la presidenta Dina Boluarte usaba cada vez que la ocasión se lo permitiese. Entre estos relojes, que fueron 14 en un inicio —y que ahora se sabe que son 17—, un Rolex se avistaba.

La exposición de este accesorio de lujo ha generado no solo una serie de cuestionamientos por parte de la clase política peruana; sino que, por añadidura, uno de los remezones más fuertes que ha sufrido la presidenta de la República en el año y meses de gestión que lleva a cargo. En una entrevista exclusiva para Infobae Perú, Sifuentes explica cómo llegó el medio al dato de los Rolex, y brinda luces respecto a los hechos que sucedieron la revelación que, en su punto más algido, generó el allanamiento, con ingreso a la fuerza de por medio por parte de la Fiscalía de la Nación ante sus evasivas, del domicilio de la jefa de Estado; a fin de recabar más datos sobre el caso.

— ¿De dónde surge esta investigación y cómo ha recibido La Encerrona la presión mediática que se formó alrededor de quién soltó el dato sobre los Rolex de la presidenta Dina Boluarte?

Esto empieza con un dato, de alguien que se reúne con Dina y dice: “Oye, creo que tiene dos Rolex”, y a partir de ese momento, Ernesto Cabral empieza a hacer una investigación larga. Él empezó en febrero a hacer esto de entrar al Flickr de la Presidencia en donde se guardan fotografías en alta resolución, vio 10 mil fotografías en alta resolución, hizo zoom a los relojes, los pasó por Google Images, consultó a relojeros, y sobre eso hizo una base de datos con una línea de tiempo.

Eran 14 relojes, ahora sabemos que son 17, pero en ese momento, los que se encontraron eran 14 relojes distintos y de ellos, el Rolex que inicialmente encontramos y los otros dos que son sospechosos de ser Rolex. Ahora ya hay un Rolex que ya está confirmado, entonces son dos Rolex confirmados. Pero nosotros sospechábamos de tres, pero sólo pudimos afirmar uno. Esos tres aparecían cuando ella era ya presidenta. No se los puso en el año y medio que era ministra, y tampoco se los ponía antes, entonces ahí había un montón de problemas. Nosotros en febrero, le hicimos preguntas al despacho presidencial.

Les consultamos si por parte del atuendo de la presidenta han comprado Rolex y nos dijeron que no. Luego le preguntamos directamente a la presidencia a través de su jefa de prensa por si la presidenta puede explicar de dónde vienen esos Rolex y no nos respondieron. Entonces nosotros publicamos.

Esa ha sido la investigación, que básicamente parte de preguntas. Nosotros no hemos afirmado de dónde ha salido, si son producto de coimas, sobornos, pero creo que la incapacidad del gobierno dar una respuesta 20 días después, pues creo que te dice que no tienen una respuesta que vaya a ser satisfactoria.

— Esta polémica ha servido para que la presidenta aproveche en referirse a la labor de la prensa; incluso, cuestionando quién fue la persona “malintencionada”. Otros, aprovecharon este tema para criticar no solamente al medio digital La Encerrona, sino también a otros medios, como canales, o medios impresos. ¿Cómo percibes esta actitud?

A mí la verdad es que siempre me preocupa cuando las autoridades creen en teorías de la conspiración; pero obviamente me preocupa más cuando esas teorías de la conspiración nos incluyen a nosotros; porque hay un ministro que ha hablado de que esta historia surge del crimen transnacional; y un congresista ha dicho algo similar, refiriéndose al eje del mal, que Cuba, que Rusia está detrás de la historia y es ilógico.

Detrás de la historia está Ernesto Cabral que es el que se vio las 10 mil fotografías con una base de datos. El único asomo de extranjería quizás soy yo, que normalmente vivo en Madrid; pero más allá de eso, no hay. De hecho, la investigación no la hice yo, la hizo Ernesto, y es una investigación pulcra, tan pulcra, que la Fiscalía ha entrado y encontró. [Ahora] ya existe certificado de uno de los Rolex. La investigación es perfecta.

Y nosotros llegamos hasta donde podíamos llegar. Es decir, no nos podemos meter a la casa de Dina Boluarte a hacer lo que hizo la Fiscalía. Nosotros llegamos hasta donde periodísticamente podíamos llegar y a partir de ahí hicimos preguntas. En realidad, la única chamba de los periodistas es hacer preguntas. Nosotros no tenemos las respuestas. Entonces, hicimos las preguntas, y al parecer eran preguntas muy incómodas.

— Toda esta investigación también ha generado este desgaste entre las autoridades en general y la prensa, ¿cómo percibes esta situación?

Este es un gobierno muy débil, es un gobierno que en realidad no gobierna. El que está gobernando a vista y paciencia todo el mundo es el Congreso, y entonces el gobierno es un títere del Congreso y les gustaría no serlo, está claro que les gustaría no serlo, pero saben que lo son. Saben que son títeres del Congreso y en el último gabinete se nota claramente que es un gabinete de hecho a la medida de contentar, apaciguar al Congreso; o incluso darles cupo, porque hay un par de partidos que tienen representación.

Ahí les gustaría ser más poderosos lo que son y se sienten muy desprotegidos; por eso es que han tenido que salir todos esos partidos el fin de semana con sus comunicados a hablar sobre el allanamiento. Estos partidos que normalmente hacen la performance de hacer oposición, como Fuerza Popular, y todos aquellos que salen y dicen, “sí, somos la oposición”. No son la oposición, son partidos de gobierno.

Por eso normalmente hacen la performance, hacen la pantomima para la tribuna, dicen “a tal ministro lo vamos a censurar” y nunca lo hacen; pero la situación ha sido tan grave este fin de semana que ya se han quitado la máscara y han dicho: “no, por si acaso a la presidenta no la tocan”.

— ¿Qué consideras que haya impactado a tal punto que hayan tenido que salir estos partidos y exponerse voluntariamente a dar un respaldo al Gobierno como el del sábado 30?

— Yo creo que se han dado cuenta de que ella es mucho más débil de lo que estaban imaginando. O sea, yo creo que los partidos no sabían esta historia del Rolex o de los Rolex; y, al inicio, claro, han pedido explicaciones y han hecho la actuación que suelen hacer para la tribuna, pero cuando han visto que le han roto la puerta a la presidenta y se han metido a su casa, han dicho: “Ah no, ya no. Ya. Podemos empujarla hasta el borde del abismo, pero no lo vamos a empujar al abismo”.

Porque la necesitan. Les conviene más que esté a qué no esté. Entonces, la pueden asustar y recordarle de paso, quiénes son los jefes, pero tampoco se pueden deshacer de ella.

— Dentro de ese tiempo también se habló mucho del tema de la vacancia. ¿Crees que, en algún momento, existió la posibilidad de que se haya concretado?

No, no tienen los votos. Ni siquiera [tienen los votos de] toda la alianza Perú Libre, que es [la bancada] que ha puesto la vacancia (que también es para la tribuna), porque la semana pasada, antes de todo, ya Waldemar Cerrón había dicho que lo de los Rolex son una cortina de humo; mientras su bancada proponía la vacancia. Y luego están, digamos, las conexiones cada vez más turbias entre Vladimir Cerrón y directamente Dina Boluarte.

Está prófugo, pero nadie lo busca y se burla de la Policía directamente sube sus Tik Toks, con impunidad absoluta. Entonces, si todo el bloque de derecha, más Perú libre, y más estos partidos que no son nada; tipo Acuña, Podemos o Somos Perú que no son ideológicos, sino son grupos para chapar poder; si todos ellos están con el Gobierno, es bien difícil llegar a los votos para una vacancia.

— Respecto al Ministerio Público, ¿cómo ves las acciones del Ministerio Público dentro de todo este caso del Rolex? Si este allanamiento de un jefe de Estado ha generado la preocupación del Congreso; podrían seguir acciones en contra de esta institución. Hemos visto a congresistas, a políticos hablando de una fiscalía politizada...

A mí me parece grave, porque de verdad, en este caso el Ministerio Público ha actuado bien. Es decir, ha actuado sobre la base de los antecedentes que ha habido. ¿Y cuáles son los antecedentes?, el inmediato es Pedro Castillo. A Pedro Castillo le allanaron Palacio yo ya no sé cuántas veces, ya perdimos toda la cuenta de cuántas veces se metían al Palacio en la época de Pedro Castillo. Tanto así que en una de esas veces, por cierto encontraron US$20 mil dólares en un water. Y ahora han encontrado el certificado de un reloj que vale un poco menos.

La diferencia entre los dos allanamientos es el water; que es más feo. El Rolex es más bonito, pero, a nivel de costos, de lo que estás encontrando efectivamente, de pruebas que estás encontrando; pues es más o menos lo mismo. Se metieron al Palacio varias veces, y luego la casa de Pedro Castillo en Cajamarca la allanaron, solo que ahí sí les abrieron la puerta. En el caso de Boluarte, su hijo los hizo esperar 10 minutos. Diez minutos en una intervención puede acabar una vida. En 10 minutos pueden estar, y esta es una especulación, pueden estar tirando los relojes por el water.

Ahí los fiscales se han incluso pasado de corteses y buena gente. Yo creo que han actuado de acuerdo a los precedentes que hay con los presidentes y el precedente inmediato es Pedro Castillo.

— Traigo esto a colación, porque en la Comisión de Justicia existe ahora una ley que busca afectar a las investigaciones en el Ministerio Público que surgen a raíz de pesquisas como las de La Encerrona; señalandolas como acusaciones inválidas para una investigación fiscal. ¿Crees que la Fiscalía de la Nación esté en peligro?

Sí, claro, de hecho en el Congreso ahora están poniendo denuncias contra el Fiscal de la Nación, contra Delia Espinoza; todo porque, obviamente no les conviene. Es gracioso, porque todas estas leyes, y todas estas cosas no existían cuando estaba Patricia Benavides. Mientras ella estaba a cargo, no pensaban tocar nada de esto; pero una vez que ya la pierden, ahora sí van contra el Ministerio [Público], alegando que “hay que controlar las filtraciones, no hay que permitir que denuncias periodísticas sirvan como prueba”. Esto teniendo en cuenta que ellos, y esto es alucinante, se quisieron bajar a la Junta Nacional de Justicia usando, no un reporte periodístico, sino un chisme.

Toda una historia que era absolutamente falsa, en la que no se presentó ninguna prueba; y sin embargo, la usaron durante meses para atacar a la Junta y para pretender bajársela. Los fiscales, lo que hacen es tomar información de fuentes abiertas, y una de ellas es el periodismo; y eso es bajo su criterio. Si el fiscal dice: esto es un chisme, pues considera que no vale y no lo va a convertir en un caso. En nuestro caso, el acta de allanamiento tiene toda la transcripción de la base de datos que hicimos, el reloj 1, 2, 3, 4, sus características; todo. Entonces ahí el fiscal dice: bueno, esto tiene sustento y sobre eso construyo.

