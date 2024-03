María Pía Copello y el tierno mensaje de cumpleaños a su amiga Magaly Medina: “Una mujer de energía incomparable”

María Pía Copello y su tierno saludo a Magaly Medina por su cumpleaños. (Instagram)

Magaly Medina cumple 61 años este 31 de marzo. La conductora de televisión decidió recibir su nuevo año de vida en un lujoso restaurante, rodeada de amigos y familiares, entre los que se encontraba la presentadora María Pía Copello. Como se conoce, ambas se han convertido en muy buenas amigas y se acompañan en sus momentos más importantes.

Hace poco, el hijo de María Pía y su esposo participaron de una carrera de rally y, como no podía faltar, Medina estuvo alentando junto a su esposo y todo compartieron una inolvidable tarde. De esa manera, se confirmaba que son muy cercanas, más de lo que se les ve en televisión.

Es así que, para este momento importante para la popular ‘Urraca’, María Pía Copello se hizo presente y la acompañó para recibir las 12 y sus 61 años. En sus historias de Instagram, la figura de América Televisión publicó fotografías de la cumpleañera y otra junto a ella, con lo que confirma que lo pasaron muy bien y disfrutaron de una linda velada, sobre esta instantánea escribió un tierno mensaje.

“Feliz día Magaly Medina, una mujer fuerte, cariñosa y de una energía incomparable. Que todos tus sueños se cumplan y logres lo que te propongas”, agregó en el post en el que a ambas se les ve sonrientes y felices. Por su parte, la figura de ATV compartió las instantáneas que le publicó su amiga y confirmó que ambas se llevan sumamente bien.

Magaly Medina invitó a María Pía Copello a su cumpleaños. Instagram/@piacopello

Magaly Medina y la vez que criticó la entrevista de María Pía Copello

En febrero de este año, se desató un escándalo que involucró a Pamela Franco, Christian Cueva y Pamela López. Se dio a conocer que la expareja de Christian Domínguez tuvo un amorío con el deportista desde hace varios años, con lo que le había sido infiel a la madre de sus hijos.

Fue la propia López, quien dio a conocer esta información en el programa de Magaly Medina y afirmó que estaba iniciando el proceso de divorcio del futbolista. Tras ello, Pamela Franco tuvo su oportunidad de dar su descargo y defenderse de todas las críticas en su contra.

Para esto, eligió el programa Mande quien mande, conducido por María Pía Copello. La exanimadora infantil fue la encargada de dirigir esta entrevista y debía ser quien hiciera que su invitada contara más detalles de lo que verdaderamente habría sucedido en este supuesto amorío.

Magaly Medina critica a María Pía por entrevista a Pamela Franco. (Captura: Magaly TV La Firme)

Sin embargo, la forma en la que llevó la entrevista no fue del agrado de Magaly Medina. La esposa de Alfredo Zambrano se pronunció ese mismo día en su programa y lamentó que su amiga y colega no haya insistido más en algunos temas. Por ello, mencionó que Franco fue mucho más astuta y se preparó mucho más para poder esquivar lo que realmente no quería contestar.

“Ella fue hoy a MQM con un guion sumamente aprendido, con toda la palabrería lista. Fue una entrevistada lista, pero casi todo fue un monólogo. Ella tenía ganas de hablar y botar, pero lo que faltó fue una entrevistadora que fuera más incisiva. Creo que Pía Copello estaba nerviosa y con una gran presión”, acotó en aquella ocasión.

De esta manera, se evidencia que, pese a que María Pía Copello y Magaly Medina tienen una cercana amistad, cuando es momento de dar una crítica por trabajo, no hacen diferencias al respecto.