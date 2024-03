Hija de Tula Rodríguez incursiona como emprendedora: ¿de qué trata su primer negocio en redes sociales?

Hija de Tula Rodríguez sorprende con emprendimiento. (Instagram)

Las redes sociales se han convertido en el espacio ideal para que diversos emprendedores, famosos y no famosos den a conocer sus negocios y así logren un alcance a una comunidad más grande para mejorar sus ventas. Durante la pandemia, se incrementó el número de marcas de diversos rubros y muchas de ellas siguen vigentes hasta el día de hoy.

Sin embargo, durante los últimos meses, una que llamó la atención fue la creación de ‘Catitejas’, la marca de chocotejas de la hija de María Pía Copello. Esta se ha convertido en un boom y ha crecido exponencialmente, al punto que la propia conductora de televisión reveló que ya tiene un equipo de trabajo para darse abasto en todos los pedidos.

Siguiendo esta línea, recientemente, Valentina Carmona, hija de Tula Rodríguez y su fallecido esposo Javier Carmona, viene sorprendiendo al anunciar su propio emprendimiento. La jovencita, quien aún se encuentra en la etapa escolar, ha creado su cuenta de Instagram, en la que mostrará los productos que pronto pondrá a la venta.

De acuerdo al perfil de Instagram, el nombre de su marca será ‘Valicha’ que es la forma cómo su madre, Tula Rodriguez la llama de cariño. Además, agrega la palabra homemade que en español es ‘Hecho en casa’. Aunque hasta el momento no ha especificado el rubro, se ha podido descubrir cuál sería.

En su primera publicación, colocó el logo de su marca y lo acompañó con una fotografía en la que se ve a Valentina con un postre en la mano y se lee en la descripción: “Un dulce sueño que pronto se hará realidad”. Con esto, podríamos llegar a la conclusión de que se trataría de un negocio referente a la repostería, pero aún falta un tiempo para confirmarlo.

Hija de Tula Rodeíguez se defendió de críticas por su short escolar

Con el arranque del año lectivo 2024 en Perú, la escena de celebridades compartiendo el primer día de clases de sus hijos inundó las redes sociales. Entre ellos, Tula Rodríguez capturó la atención al publicar imágenes y videos de su hija, Valentina Carmona Rodríguez, de 15 años, que asistió a su centro educativo vistiendo el uniforme reglamentario, compuesto por un short azul y una camiseta blanca. Esta elección de vestuario desató diversas reacciones en plataformas digitales.

En Instagram, no tardaron en aparecer comentarios acerca de las dimensiones del short de Valentina, con algunos sugiriendo que el atuendo podría ser considerado inapropiado para el ambiente escolar. Críticas que señalaban que el short era “demasiado pequeño y ajustado” y acusaciones de que “al colegio se va a estudiar no a estar modelando”, reflejaron la inquietud de ciertos seguidores sobre la posibilidad de que dicho atuendo fomente el acoso.

Ante las críticas, Valentina Carmona Rodríguez defendió su elección de vestuario explicando que el tamaño de su short es el estándar permitido por su institución educativa: “ese es el tamaño normal y regular de todas las chicas del colegio, todas llevamos el mismo short y es del mismo tamaño que el mío. El colegio sí me lo permite, es el tamaño adecuado del short”. Con esto, Valentina buscó despejar las dudas, enfatizando que su ropa es acorde a las normativas escolares y que las críticas externas son irrelevantes.

Hija de Tula Rodríguez, Valentina Carmona, respondió a cuestionamientos por su uniforme escolar. | Instagram @valeperuoficial

La joven también abordó las críticas sobre el respeto hacia sí misma, afirmando, “Un short no me define como persona”. Acentuó que las opiniones externas no tienen importancia ni para ella ni para su madre, respaldando su perspectiva sobre el respeto personal y hacia los demás. “Además, si mi mamá no se molesta conmigo por el tamaño de mi short, no creo que ustedes deberían meterse y molestar... No entiendo por qué se ofenden, no lo están usando sus hijas, lo estoy usando yo”, concluyó, manteniendo una firme postura frente a los comentarios.