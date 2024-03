Eladio Reyes: de no consolidarse en Alianza Lima a convertirse en ídolo de Juan Aurich y disputar el Mundial de México 1970

Eladio Reyes debutó en Alianza Lima, fue ídolo en Juan Aurich y jugó con Perú el Mundial de México 1970.

No es un secreto que el fútbol peruano ha tenido grandes jugadores a lo largo de su historia. De hecho, las épocas gloriosas se dieron entre los años 70′s y 80′s, con generaciones destacadas que le dieron muchas alegrías al país. Sin embargo, hubo uno que, si bien no llegó a brillar con la ‘bicolor’, pudo jugar el Mundial de México 1970. Se trata de Eladio Reyes, quien pasó de no consolidarse en Alianza Lima a ser un ídolo en Juan Aurich.

Máximo Eladio Reyes Caraza nació el 8 de enero de 1948, en El Carmen, Chincha. Cuando tenía ocho años, su padre murió, por lo que su hermana lo llevó a Lima en busca de mejores oportunidades.

Comienzos en Alianza Lima

A los 12 años desembarcó en Alianza Lima a través de Rubén ‘Cuchimán’ Rivas, quien fuera un lateral que salió bicampeón nacional con el club en 1962 y 1963. Rafael ‘Cholo’ Castillo escogía a los jugadores: lo miró en una prueba y bastó una semana para pedirle que vaya a entrenar.

Sus inicios fueron como extremo, tanto por izquierda como por derecha. Pero Castillo lo ubicó como delantero centro, considerando que Teófilo Cubillas era utilizado como volante, Luis ‘Babalú’ Martínez, además de José Luis Charún y otro jugador que completaba la zona ofensiva. Destacó por su velocidad y potencia, al igual que por su buen golpeo de cabeza, cualidades que le permitieron llamarlo ‘Pantera’.

Luego de pasar por las divisiones menores, Eladio Reyes debutó en la profesional con Alianza Lima a los 16 años en 1965, bajo la dirección técnica de Jaime de Almeida, aunque su primer contrato profesional lo firmó una temporada antes.

En su primera campaña, el joven artillero pudo salir campeón nacional con el cuadro ‘blanquiazul’, por lo que clasificó a la Copa Libertadores de 1966. Ya con 17 años, logró una marca histórica: se convirtió en el primer futbolista de dicho club en anotar un ‘hat-trick’ en el máximo torneo de Conmebol tras conseguirlo en el 3-0 sobre Deportivo Lara de Venezuela en el Estadio Nacional de Lima. De esta manera, su nombre empezó a hacerse más conocido.

El elenco de La Victoria no pasó la fase de grupos que integró con Boca Juniors, River Plate, Universitario de Deportes, Deportivo Italia y el mencionado Deportivo Lara. Además del triunfo ante estos últimos, también venció 1-0 al conjunto ‘xeneize’ en La Bombonera con el tanto de Víctor ‘Pitín’ Zegarra. Reyes Caraza no ingresó en este partido y se quedó en el banco de suplentes.

En Alianza Lima, la ‘Pantera’ no terminó de consolidarse. A pesar de los datos previamente mencionados, la presencia de grandes figuras en el plantel principal como Pedro ‘Perico’ León, a quien consideraba como su ídolo, y el mismo ‘Pitín’ Zegarra, provocaron que exista una fuga de talentos, incluyendo a Eladio, que tuvo que buscar su futuro por otro lado.

Eladio Reyes junto a Julio Baylón y Luis Martínez previo al Alianza Lima vs Boca Juniors por Copa Libertadores 1966. - créditos: Café, Ron y Gol

Su llegada a Juan Aurich

Con el panorama desalentador en Alianza Lima, Eladio Reyes decidió dejar el fútbol y se dedicó a trabajar en otra ocupación. Empero, fue su amigo Germán Astupuma quien lo animó para irse a Chiclayo. Y aceptó, junto con José Luis Charún en 1968.

Curiosamente, cuando le tocó enfrentar al elenco ‘aliancista’, le ganó por 4-1, con una anotación suya. Esto causó que Luis de Souza Ferreira, exdirigente de la institución, lo pidiera de vuelta. Él lo rechazó, ya que se había asentado en la ciudad del norte. Incluso, el ‘Nene’ Cubillas lo buscó, pero no tuvo suerte.

Eladio Reyes y Teófilo Cubillas en un Juan Aurich vs Alianza Lima en 1968. - créditos: Juan Aurich El Ciclon del Norte

Al principio, cuando Eladio llegó, hubo recelo por parte de los jugadores de Juan Aurich. Esto debido a que en su mayoría habían sido partícipes del ascenso desde la Copa Perú, aunque los malos resultados hicieron que el técnico argentino, Vito ‘Sabino’ Bártoli, utilice a los refuerzos. De hecho, formó un tridente de temer con Nemesio Mosquera y Jaime Ruiz.

Como consecuencia, el equipo jugó contra Sporting Cristal en la final, pues ambos sumaron igual cantidad de puntos y debían de definir en un partido. Precisamente, los ‘cerveceros’ se impusieron por 2-1, pero los chiclayanos lograron un hito: fueron el primer cuadro de provincia en alcanzar una final y, por consiguiente, el primero en clasificar a la Copa Libertadores.

En 1969, Juan Aurich peleó en su grupo con los chilenos Universidad Católica y Santiago Wanderers, pero no pudo superar esta fase apenas por diferencia de goles: todos sumaron seis puntos, y en la serie de desempate, los ‘norteños’ acabaron últimos. Eladio Reyes convirtió dos goles y fue uno de los más destacados.

Eladio Reyes en Juan Aurich de Chiclayo, donde se convirtió en uno de los ídolos. - créditos: DeChalaca

Presencia en la selección peruana

Las actuaciones de Eladio Reyes en Juan Aurich hicieron que el entrenador Didí lo convoque a la selección peruana. Su etapa data de 1969 hasta 1972, participando en el proceso de cara al Mundial de México 1970.

Como era costumbre en esa época, el combinado patrio vistió las camisetas de los grandes clubes del país: Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal. Y cuando le tocó utilizar la de la escuadra ‘crema’, se midió contra Uruguay, previo a la Copa del Mundo. El chinchano convirtió dos goles y asistió a Ramón Mifflin y Nicolás Fuentes.

Eladio Reyes con la selección peruana que vistió la camiseta de Universitario en el duelo contra Uruguay, previo al Mundial de México 1970. - créditos: Difusión

Pese a que sufrió una lesión en el pie que lo marginó de las Eliminatorias Sudamericanas (en ese entonces, se disputaban en un mes), el estratega brasileño le tuvo confianza y, cuando volvió a las canchas, lo convocó para la cita mundialista.

Evidentemente, la ‘bicolor’ acudió a México en 1970 con un plantel plagado de figuras en la zona ofensiva: Teófilo Cubillas, Pedro Pablo León, Alberto Gallardo, Hugo Sotil, Oswaldo Ramírez, entre otros, que le quitaron espacio a la ‘Pantera’.

Perú acabó segundo en la fase de grupos por detrás de Alemania Federal y por delante de Bulgaria y Marruecos. Por ello, avanzó a los cuartos de final, donde chocó con Brasil. El artillero de Juan Aurich solo tuvo minutos en este partido, que fue derrota para los ‘incaicos’ por 4-2.

Justamente, y muchos años más adelante, el futbolista ofreció una entrevista a Juan Carlos Esteves, en la que contó cómo fueron sus sensaciones ante el ‘scratch’.

“Perú estaba jugando bien, pero Didí quería poner a casi todos los jóvenes. En un momento me llamó para calentar. Yo estaba emocionado porque vi a Pelé. Entré y los primeros cinco minutos estuve cansado, como si hubiera jugado 45 minutos, por los nervios y la tensión de mirar el partido”, dijo en primera instancia.

Asimismo, aún con la caída, rescató el rendimiento del equipo nacional contra el que finalmente se hizo con el máximo trofeo. “Entré por ‘Perico’ y jugué 35 minutos. Casi hago un gol. Nosotros pudimos haberle hecho más pelea porque fuimos el único equipo que le hizo dos goles a Brasil”, acotó.

La 'Pantera' contó cómo fueron los minutos que tuvo ante Brasil por la cita mundialista. (Video: Juan Carlos Esteves)

Finalmente, reveló detalles de lo que fue su estadía en la Copa del Mundo. “Todos comenzamos y soñamos con llegar algún día a un Mundial. Aunque estés en la cancha o de suplente, fuiste al Mundial. Estuvimos en el mismo hotel de Alemania, conocimos a Beckenbauer, Muller y al resto que estaban en la piscina. No lo creíamos y son cosas en un Mundial que no se olvidan”, sostuvo.

Otros detalles en la vida de Eladio Reyes

En 1971, Eladio Reyes dejó Juan Aurich y pasó por una larga lista de equipos: Defensor Lima, Deportivo Municipal, Deportivo Cali de Colombia, Tiburones Rojos de Veracruz de México, Cienciano, Deportivo Galicia de Venezuela, Unión Huaral y Brookhattan de Estados Unidos.

Sin embargo, fue en el ‘ciclón del norte’ donde se convirtió en uno de sus ídolos con sus 47 goles. Además, se coronó campeón de la liga colombiana con los ‘azucareros’. Una carrera nada envidiable para un jugador que si no llegó a más en la selección peruana, fue por la fulgurante presencia de ‘Perico’ León. De igual forma, se hizo un nombre en suelo nacional.