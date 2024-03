¿Debió ser expulsado Andy Polo por codazo a rival en Universitario vs César Vallejo? La categórica respuesta de asesor FIFA

Universitario enfrentó a César Vallejo por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

El sábado 30 de marzo, Universidad César Vallejo se midió contra Universitario de Deportes en el estadio Mansiche de Trujillo por la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. Recién superado el primer cuarto de hora del encuentro, surgió la primera polémica del mismo, ya que el carrilero de la visita, Andy Polo, se salvó de la expulsión, pese a la intervención del videoarbitraje, que advirtió una posible agresión contra el lateral zurdo Johan Madrid. Ante ello, el asesor FIFA Miguel Scime se pronunció sobre la controvertida acción.

A los 21 minutos de la contienda en el norte del Perú, cuando el marcador se encontraba igualado 0-0, el defensa de UCV, Madrid Reyes, despejó el esférico para alejar todo peligro cerca de su propio campo, pero en el intento de rechazo terminó tendido en el suelo tomándose el rostro. Debido a ello, el árbitro del partido, Kevin Ortega, detuvo el juego para verificar el estado del deportista.

En las repeticiones de las cámaras del canal encargado de la transmisión se observó como Polo Andrade levanta el codo con la intención de agredir a su oponente. En la cancha, el entrenador de los ‘poetas’, Guillermo ‘Chicho’ Salas, reclamó la cartulina roja y desde el VAR consideraron pertinente revisar la jugada. El réferi central fue llamado para analizar la situación en el monitor instalado en el recinto y tras la misma, determinó que la ‘Joya’ solo era merecedor de una amonestación. Con ello, a los 24 minutos de la etapa inicial se reinició el compromiso.

Miguel Scime considera acertada tarjeta amarilla a Andy Polo

Ante la controversial decisión del ‘hombre de negro’, este medio de comunicación se comunicó con el exárbitro internacional argentino Miguel Scime, que apoyo la sanción que determinó su colega. El ‘gaucho’ señaló que debido a la intensidad en el impacto no se podía justificar una cartulina roja sobre Andy Polo.

“La acción tiene un contacto de de intensidad baja que no logra identidad para ser considerada de tarjeta roja. Solo es una actitud de tarjeta amarilla”, respondió el otrora árbitro internacional en diálogo con Infobae Perú.

Esta no fue la única jugada que tuvo como protagonista al integrante de la selección peruana, ya que minutos antes había cometió una mano dentro del área. Tras un centro de los ‘naranjas’ que fue pivoteado por el delantero Yorleys Mena, la redonda impactó sobre su extremidad superior, que se encontraba extendida. No obstante, el juez decidió que no era penal.

Decisión final del árbitro Kevin Ortega fue sancionar codazo de Andy Polo con tarjeta amarilla - Crédito: captura Liga 1 Max

Próximos partidos de Universitario y César Vallejo

Luego de enfrentarse en la ‘ciudad de la eterna primavera’, los calendarios de Universitario y César Vallejo lucirán bastante apretados debido a que ambos tendrán doble competencia.

Universitario de Deportes arrancará su participación en el Grupo D de la Copa Libertadores 2024 el próximo martes 2 de abril enfrentando a LDU de Quito en el estadio Monumental desde las 21:00 horas. Con solo dos días de descanso, el vienes 5 de abril, deberá enfrentar a Alianza Atlético en el mismo recinto por la fecha 10 del Torneo Apertura. Este duelo iniciará a las 20:30 horas.

Por su parte, César Vallejo comenzará su travesía en el Grupo A de la Copa Sudamericana 2024 recibiendo en el Mansiche a Defensa y Justicia, el martes 2 de abril desde las 21:00 horas. Tres días después, el sábado 6, visitará a Unión Comercio en Tarapoto desde las 15:30 horas de Perú.