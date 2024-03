Abogado de Dina Boluarte habla sobre los Rolex: “¿Qué pasa si es un obsequio de un fan enamorado?”

Abogado de Dina Boluarte en otros casos se refiere al caso Rolex y desliza la posibilidad de que se trate de un regalo. Latina

El abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, quien representa a la presidencia en otras investigaciones fiscales, declaró acerca del allanamiento que la Fiscalía inició en la vivienda de su clienta. Como se sabe, la noche del viernes 29 de marzo, personal de la Fiscalía y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) rompieron la puerta de la casa de Boluarte, luego de que no les abrieran para que empiecen con la diligencia. Esta medida fue permitida por el Poder Judicial, en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito que siguen a Boluarte, luego de que no haya declarado ante el Estado peruano la posesión de tres relojes Rolex.

El letrado opinó que el ingreso del personal de la Fiscalía a la casa de Boluarte es irregular porque la Constitución garantiza protección para los mandatarios. En ese sentido, calificó la diligencia como una medida “irresponsable” que tomó el Ministerio Público, a pesar de que los fiscales contaron con permiso del Poder Judicial para proceder con el ingreso.

El abogado Campos explicó que la medida es irregular porque la Fiscalía no ha hallado un indicio de corrupción en la adquisición de los relojes Rolex de la mandataria. Pero, como se sabe, el caso generó alerta porque la presidenta no había presentado información al respecto en su declaración jurada, donde se indica que tienen que detallarse los bienes, como joyas, valorizadas en miles de soles.

“(Lo que han hecho mal es) no buscar primero la ilicitud de lo que se entiende podría provocar esos relojes. Lo que están haciendo es entrar a la casa y estar investigando lo que van a investigar. Eso es absolutamente inconstitucional. En este momento pueden ver un reloj, auto, pintura y usted, cualquiera, señores que me están escuchando, serían posibles víctimas de una investigación por enriquecimiento ilícito (...)”, declaró en América Noticias.

Indicó que la presidenta de la República no puede defenderse de las imputaciones en su contra, por enriquecimiento ilícito, porque no hay indicio que pruebe la comisión de este delito.

“Usted no va caminando por la calle, la ven con un reloj , con un auto, pudiera ser que tenga diversas posibles explicaciones, para inmediatamente investigar penalmente a una persona. Primero hay que buscar qué situación podría generar la idea de que el reloj es un indicio, para que la persona se pueda defender de esa imputación. Pero ahora entran a la casa para buscar de qué la van a investigar”, indicó.

Luego, agregó que los tres relojes Rolex por los que la presidenta es investigada pueden ser regalos que recibió de un seguidor.

Policía ingresa por la fuerza a casa de Dina Boluarte tras recibir orden judicial para allanar recinto.

“Yo no digo que sea así porque no hablo de esos temas con la presidenta de la República, pero ¿qué pasa si eso es un obsequio de un fan enamorado, de alguien?”, comentó.

Añadió que tal vez este presunto “fan” no quiere que se sepa que él regaló el reloj a la mandataria, razón por la que la investigada no ha colaborado con las diligencias de la Fiscalía, como el recojo de su testimonio y la exhibición de las joyas.

“Pongo una hipótesis, no sé si es verdad o no, (si) le van a decir quién es el galán, ese señor pierde su vida privada en un momento. Luego, van a generar una serie de situaciones como ustedes creen que pueden investigar la vida personal de las personas, de ese señor eventualmente. Las personas pueden tener espacios públicos y espacios no públicos y hay que entender y respetar eso”, respondió.