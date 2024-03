Por qué cerró Plaza Jesús María, el recordado centro comercial que tenía tiendas variadas, salas de cine y hasta un bowling

En el pasado Jesús María contaba con un espacio bastante recordado por todos aquellos que lo visitaron. Se trata de Plaza Jesús María. (Perú Reail / es.foursquare.com / mapio.net)

Jesús María es uno de los distritos que muchas personas eligen cuando se trata de mudarse o empezar una nueva vida en un lugar céntrico. Tiene gran belleza y atractivos, además de ser sumamente tradicional y brindar a los vecinos un ambiente de calma, familiaridad y seguridad. Asimismo, cuenta con zonas comerciales muy conocidas donde se puede encontrar todo tipo de productos, que van desde enseres domésticos, pasando por ropa y accesorios, incluso aparatos electrónicos y demás.

Por supuesto, la diversión no se queda atrás ya que existen algunos parques muy concurridos y varios centros comerciales. Sin embargo, en el pasado Jesús María contaba con un espacio bastante recordado por todos aquellos que lo visitaron. Se trata de Plaza Jesús María.

Este lugar estaba ubicado en jirón Mariscal Luzuriaga 237 y su ingreso secundario era por la avenida General Eugenio Garzón 1337, donde todavía permanece el conocido supermercado Metro.

Plaza Jesús María cuando todavía estaba en funcionamiento. (Perú Retail)

Su historia se remonta al 2004, donde la compañía peruana Sercenco llevó a cabo la idea visionaria de ubicar un centro comercial en el corazón del céntrico distrito. Esta misión fue todo un éxito, ya que con el paso del tiempo Plaza Jesús María se volvió muy popular y era el favorito de todos los vecinos, quienes asistían regularmente a disfrutar del más de medio centenar de tiendas que allí se encontraban.

En el primer piso del lugar se ubicaba el supermercado que hemos mencionado y que sigue abierto al público hasta la actualidad. Al subir las escaleras eléctricas con dirección al segundo piso, daban la bienvenida a los asistentes una serie de establecimientos que ofrecían artículos como peluches, regalos, juegos de mesa, entre otros. También había centros de estética o salones de belleza y el recordado gimnasio Gold’s Gym.

Al llegar al tercer piso se podía encontrar restaurantes con una variada oferta gastronómica. En tanto, el cuarto piso tenía nada menos que un cine con ocho salas, un tamaño considerable que podía albergar a gran cantidad de personas.

Finalmente, también contaba con un bowling que fue la sensación entre los jóvenes de la época, y hasta una discoteca llamada VooDoo. El Centro Comercial Plaza Jesús María logró posicionarse así como uno de los más concurridos durante ese tiempo.

¿Por qué cerró?

Imágenes del interior de Plaza Jesús María. (es.foursquare.com)

Hoy en día en dicho espacio abunda el silencio. Tras disfrutar de varios años de popularidad, el centro comercial fue comprado por la compañía chilena Parque Arauco por un precio de 16,1 millones de dólares. En tal sentido, es lógico mencionar que la empresa extranjera vio un fuerte potencial en el establecimiento comercial.

Según información de la época, planeaban realizar una ampliación para sumar 2.500 metros cuadrados de superficie al centro, además de remodelar los ambientes.

Por otro lado, según Perú Retail, pese a lo que ofrecía Plaza Jesús María, los nuevos dueños pensaban que había un exceso de competencia.

Las ideas estaban sobre la mesa, sin embargo, no llegaron a materializarse, ya que al cabo de dos años el tradicional centro comercial perdió su licencia de funcionamiento al no cumplir las medidas de seguridad necesarias para seguir brindando atención al público.

Más adelante hubo intentos para subsanar las observaciones impuestas por el municipio, pero esto no llegó a buen puerto.

Así, en 2019 el establecimiento fue dado de baja de forma oficial ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), quedando en el olvido y en el recuerdo de cientos de ciudadanos que pasaron muy buenos momentos en sus instalaciones.

Vale mencionar que existen algunas noticias de años previos sobre la remodelación y puesta en funcionamiento del centro comercial, pero esto no se ha hecho oficial y tampoco se ha mencionado algún relanzamiento o renovación hasta el momento. Al visitar la zona, el ingreso no está permitido al público, pero es probable que no falte quien añore con nostalgia al recordado espacio.