Andrés Hurtado, diagnosticado con diabetes e hígado graso, revela qué dieta seguirá para vencer enfermedad

Andrés Hurtado revela que padece de diabetes.

En el reciente episodio del programa ‘Porque Hoy es Sábado con Andrés’, el presentador Andrés Hurtado compartió con su audiencia el diagnóstico médico que recientemente ha cambiado su vida: diabetes tipo 2 e hígado graso. Este anuncio no solo sirvió para visibilizar su estado de salud sino también para arrojar luz sobre una enfermedad que, según sus palabras, “hoy ataca a todo el Perú”.

Tras ser diagnosticado, Hurtado decidió usar su plataforma televisiva el último fin de semana para hablar abiertamente sobre su condición con el apoyo de un médico especialista, el doctor Jorge Mosqueira, quien detalló las implicaciones de la enfermedad y el tratamiento a seguir.

“Si no tratamos a tiempo, puedo tener complicaciones, pero si se diagnostica a tiempo, se puede vencer esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad crónica donde el azúcar en la sangre no se regula de manera adecuada. Muchos pacientes, lo primero que piensan es ‘me voy a morir’ o ‘me van a cortar la pierna’, lo cual tiene algo de cierto porque si no la tratamos a tiempos puede haber complicaciones” explicó el especialista, señalando la importancia de un diagnóstico oportuno.

Andrés Hurtado revela que fue diagnosticado con diabetes tipo 2 y revela que tratamiento médico seguirá. | Instagram

La reacción de Andrés Hurtado al enterarse de enfermedad

Desde el momento de su diagnóstico, Andrés Hurtado se enfrentó a una mezcla de emociones. “Cuando se escucha entras en una depresión terrible y cuando me dijiste: ‘Eres diabético’, quedé en shock en la clínica,” contó el conductor sobre su experiencia al recibir la noticia.

La diabetes tipo 2, como explicó el doctor Mosqueira, está fuertemente vinculada a los estilos de vida, incluido el sedentarismo y una alimentación inadecuada, así como a antecedentes familiares. Por ello, señaló que el cambio en el estilo de vida de Hurtado es crucial, y esto incluye desde la dieta hasta la actividad física. “La diabetes tipo 2 se puede presentar en edades tempranas o no,” añadió, destacando la variabilidad y la naturaleza impredecible con la que esta condición puede manifestarse.

Andrés Hurtado, conocido cariñosamente como ‘Chibolín’ por sus seguidores, enfrenta este desafío con optimismo, agradeciendo el apoyo de los especialistas y reconociendo la necesidad de adaptar su vida a esta nueva realidad. “La diabetes tipo 2 que tiene usted, está mucho más relacionada con cambios en el estilo de vida, con el sedentarismo, una alimentación inadecuada, con antecedentes familiares, entonces la diabetes tipo 2 se puede presentar en edades tempranas o no”, comentó el médico.

Andrés Hurtado sorprende al mostrarse internado: “No vengan a visitarme, no gasten su tiempo” | Instagram

¿Qué tratamiento médico seguirá Andrés Hurtado?

Andrés Hurtado ha compartido una decisión importante relacionada con su salud. Ante el diagnóstico de hígado graso vinculado a su diabetes tipo 2, Hurtado ha tomado la determinación de adoptar la dieta keto para revertir esta condición. Para guiarlo en este nuevo camino, ha buscado la asesoría de un coach nutricionista especializado en la materia, el Licenciado paraguayo Esteban Ortiz, quien ha sido presentado durante el programa para explicar los fundamentos de dicha dieta.

Ortiz explicó que, a diferencia de lo que muchos podrían suponer, la acumulación de grasa en el hígado no es consecuencia directa del consumo de grasas, sino del exceso de azúcar y alimentos procesados en la dieta. “El hígado graso se produce por comer azúcar, elementos procesados, panificados, galletitas, que contienen conservantes, estimulantes de sabor y sobre todo fructuosa”, ha señalado el experto.

Andrés Hurtado, sorprendido por esta explicación, compartió sus dudas con respecto a las recomendaciones recibidas: “El doctor me ha mandado a comer todos los chicharrones que quiero, y voy a bajar de peso. Si esto es grasa y tengo el hígado graso, ¿por qué como esto?”. La respuesta de Ortiz a esta inquietud resalta una de las premisas fundamentales de la dieta cetogénica; el cuerpo, al reducir drásticamente el consumo de carbohidratos, se ve forzado a quemar grasas para obtener energía, un proceso conocido como cetosis.