Ricardo Gareca reveló la curiosa broma que le hizo a Alexis Sánchez y Eduardo Vargas sobre los Perú vs Chile

La etapa de Ricardo Gareca al frente de la selección peruana fue bastante exitosa. No obstante, el ‘Tigre’ tuvo un rival al que le costó ganar en sus primeros años dirigiendo a la ‘bicolor’. Se trata de Chile, cuadro que lo eliminó de la Copa América 2015 al superarlo 2-1 en semifinales, y lo superó en los dos partidos del proceso para el Mundial Rusia 2018 (derrota 4-3 en Lima y 2-1 en Santiago). En total, su saldo enfrentando a la ‘roja’ terminó siendo negativo, sumando 4 caídas y 3 victorias).

Pese a que ahora el ‘Flaco’ se encuentra en la vereda del frente y es el DT del cuadro sureño, no ha olvidado estas dolorosas caídas, y así se lo recordó a Alexis Sánchez y Eduardo Vargas; referentes de la ‘generación dorada que tantos goles le hicieron a Perú’ en uno de sus entrenamientos previos al amistoso que tendrán con Francia este martes 26 de marzo: Me cagaron muchas veces la vida”, les comentó.

Esta frase fue escuchada por varios periodistas chilenos que se encontraban cubriendo el entrenamiento de la selección chilena, quienes en conferencia de prensa le consultaron al respecto. Ante esto, el extécnico de la ‘blanquirroja’ afirmó que esa frase se dio en un contexto privado y no debió salir a los medios, aunque ello no evitó que explique un poco sus palabras:

Esto no lo van a ver habitualmente, pero bueno, así se dio que tuvieron la oportunidad. Sí los sufrimos durante años, todos esos movimientos que hacían en ataque sobre todas las cosas. Lo que escucharon tiene que ver con el lugar donde estábamos, que era muy abierto. No lo veía como para que ustedes lo vean de a un cuadra o sacarlos. No vayan a pensar que siempre van a tener la posibilidad de ver, porque en general cuando trabajo necesito una determinada intimidad con los jugadores. En algunos casos sí van a poder presenciar todo o tener abierto por los menos 15 o 20 minutos”, contestó.

El nacido en Buenos Aires también afirmó que, pese a que han pasado varios años, los referentes chilenos que convocó para esta fecha FIFA como Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Mauricio Isla o Claudio Bravo, siguen mostrando un excelente nivel:

Los enfrentamos durante tantos años. Quería verlos en algunos casos porque tenemos conceptos muy altos de ellos futbolísticamente. Así que si bien pasa el tiempo y han pasado años, de toda manera creo que siguen vigentes, por lo menos para nosotros siguen vigentes”, comentó.

¿Cuántos goles le marcaron Alexis Sánchez y Eduardo Vargas al Perú de Gareca?

Alexis Sánchez y Eduardo Vargas le marcaron seis goles al Perú de Ricardo Gareca entre los dos. Cuatro fueron en la victoria 4-3 de Chile en el Estadio Nacional de Lima por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Rusia 2018. Encuentro en el que tanto el ‘Chico Maravilla’ como ‘Turboman’ firmaron un doblete cada uno.

Los otros dos fueron obra del actual delantero del Atlético Mineiro y fueron en el triunfo chileno 2-1 en la Copa América 2015, victoria que les permitió pasar a la final, en la que vencieron por penales a Argentina y sumaron el primer título de su historia.

Cabe indicar que, otro ‘verdugo’ del ‘Tigre’ durante su paso por la ‘bicolor’ fue Arturo Vidal, quien no fue considerado para esta fecha FIFA por temas físicos. El ‘Rey Arturo’ le hizo dos dobletes a la ‘blanquirroja’ en esa etapa y los dos fueron en Santiago. El primero en el 2-1 en el Estadio Nacional durante el proceso a Rusia 2018 y el segundo en el 2-0 del Monumental de Colo Colo en la clasificatoria para Qatar 2022.