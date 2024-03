Mr. Peet se pronuncia sobre la sanción a Gonzalo Núñez por insultar al DT de Nicaragua: “Lo seguiré queriendo”

Mr Peet opina sobre la suspensión de Gonzalo Núñez de Radio Exitosa | Madrugol. Youtube

Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, se pronunció sobre el lamentable episodio protagonizado por Gonzalo Núñez antes del triunfo de la selección peruana ante Nicaragua. En su podcast ‘Madrugol’, el periodista deportivo admitió que llegó a hablar en privado con el integrante de ‘A presión’, quien ha sido suspendido de Radio Exitosa por su cuestionado comportamiento.

Tras el encuentro entre Perú vs Nicaragua, el abogado se presentó en el set de ‘A presión’ para comentar con sus compañeros sobre la victoria peruana al mando de Jorge Fossati. Durante la transmisión, Gonzalo no pudo evitar referirse a la tensa discusión que tuvo con Marco Figueroa, DT del cuadro centroamericano.

“Yo le retiro las palabras, pero igual su equipo es un mamarracho. Un fantasma ese Nicaragua... Si te tratan mal, tú tratas mal, porque ese señor entro mal, con la ‘pata’ al aire”, expresó indignado, siendo criticado por Bruno Cavassa y Marko Ciurlizza, quienes le aconsejaron que lo mejor era calmarse en este tipo de situaciones.

Gonzalo Núñez se refirió a su discusión con Marco Antonio Figueroa, DT de Nicaragua. Captura/Youtube

Gonzalo Núñez no dijo más sobre su acalorada pelea con el técnico chileno una vez Mr. Peet llegó a los estudios de ‘A Presión’.

Horas después, Peter Arévalo realizó su transmisión habitual de ‘Madrugol’, donde fue cuestionado sobre el incidente con Gonzalo Núñez. El locutor deportivo reveló que ha tenido una conversación con su colega respecto a la polémica y que aún le guarda un profundo cariño, a pesar de la avalancha de críticas.

“Yo a Gonzalo lo quiero mucho. Conversé con él acerca del tema, no voy a ventilar la conversación que tuve con él después del programa... Son opiniones absolutamente personales. El cariño que yo le pueda tener a Gonzalo está fuera de discusión, absolutamente fuera de discusión. Lo quiero y lo seguiré queriendo, ya está”, manifestó.

Mr. Peet opinó sobre el episodio protagonizado por Gonzalo Núñez. Captura/Youtube

¿Qué pasó con Gonzalo Núñez?

Antes del partido amistoso Perú vs Nicaragua, Gonzalo Núñez entrevistó al Marco Antonio Figueroa, DT del cuadro centroamericano. Durante la conversación, el abogado minimizó el nivel del equipo centroamericano y aseguró que era mejor para la selección peruana jugar un amistoso con Italia. Sus declaraciones no le gustaron nada a Figueroa, quien le recordó que él jamás ha jugado fútbol a nivel profesional.

“Lo que pasa es que tú nunca estuviste con short y no sabes lo que es meterse a una cancha. No sabes lo que significa decirle no o sí a una selección. Hay que tener un poco de respeto para el fútbol. Yo hubiese pensado igual que el señor Fossati. Para conocer a los jugadores, tienes que enfrentar a un equipo similar al del fútbol sudamericano. Italia no tiene nada que hacer en el fútbol sudamericano, creo que el área de Concacaf está mucho más cerca, en ese sentido, que los europeos”, manifestó en Radio Exitosa.

Gonzalo Núñez contestó que “no le gustaba engañarse y quería enfrentar a rivales más difíciles”. Además, mencionó que sí jugaba fútbol y, por eso mismo, le gustaba “jugar con tipos difíciles, no con facilitos”.

Gonzalo Núñez protagonizó una fuerte discusión con Marco Figueroa, DT de Nicaragua (Exitosa).

El momento más candente de la entrevista llegó cuando Figueroa pidió cortar la nota. “¿No me puede llamar otra persona? Qué desagradable este tipo”, exclamó. Frustrado por ser constantemente interrumpido, el DT de Nicaragua cortó la llamada, a lo que Gonzalo Núñez procedió a insultarlo: “Huev... de mier...”.

Se sabe que Gonzalo Núñez ha sido apartado temporalmente de su espacio radial después de manifestar una conducta inapropiada hacia el entrenador de la selección de Nicaragua. Durante la emisión del programa Erick & Gonzalo, el propio Núñez admitió su suspensión, comentando que, aunque había mantenido una conducta ejemplar anteriormente, en esta ocasión “se le salió la cadena”.