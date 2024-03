Leysi Suárez niega haber insultado a Romina Gachoy, y arremete contra Jean Paul Santa María: “Muestra la captura”

Leysi Suárez niega haber insultado a Romina Gachoy, y arremete contra Jean Paul Santa María. (Captura: América Hoy)

Fuertes declaraciones. La conductora de ‘América Hoy’, Leysi Suárez, se encuentra en medio de una nueva controversia tras ser acusada por Jean Paul Santa María de enviar mensajes insultantes a la modelo uruguaya Romina Gachoy. La modelo no dudó en responder para las cámaras del programa de Ethel Pozo.

Sin embargo, la bailarina rechazó categóricamente haber llevado a cabo dichas acciones y mostró su descontento hacia el cantante de cumbia por hacer acusaciones en su contra. Según la modelo, hasta ese momento, no había tenido ningún problema con ella, e incluso aclaró que no posee una cuenta en la red social Facebook.

“Yo no sabía que tenía un problema con Jean Paul, me sorprende que diga que hace tiempo le escribí a Romina para insultarla”, declaró la conductora, enfatizando su desconocimiento sobre la situación.

Suárez, quien afirmó solo manejar Instagram a través de su community, y es por ese motivo que retó a Jean Paul a presentar pruebas que respalden sus afirmaciones. “Lo reto a que muestre la captura de la persona que le ha hablado y, además, vamos a buscar un hacker para verificarlo porque no fui yo”, desafió la locutora radial.

La conductora también expresó su sorpresa ante las acusaciones, señalando que el exintegrante de ‘La Gran Orquesta’ siempre la trató con normalidad tanto en los camerinos como en la pantalla. “A mí alguien me hace eso y voy y lo aclaramos. Yo no tengo ningún problema con Rominita, me cae bien”, acotó.

“Pero me parece poco caballero que Jean Paul salga a decir ‘no voy a bailar contigo’. Ahora soy yo quien no quiere bailar con él. No armes tus historias”, manifestó Suárez, indignada con las declaraciones del cumbiambero.

¿Por qué Jean Paul se negó a bailar con Leysi Suárez?

Hace poco, Jean Paul Santa María dio explicaciones sobre su decisión de negarse a bailar con Leysi Suárez y Samantha Batallanos en el duelo que tenía pendiente contra Edson Dávila, luego de ser expuesto por Ethel Pozo en ‘América Hoy’. El cantante aclaró que Romina Gachoy no le prohibió bailar con ambas modelos, pero admitió que tiene motivos personales para tomar esa decisión.

“A través de una llamada al programa ‘América Hoy’, el cantante de cumbia dijo que decidió no participar en la competencia de baile con Leysi Suárez porque ella le escribió a su pareja de forma airada”, señaló Santa María durante la conversación.

Explicó que hubo un incidente en el que Leysi se dirigió a Romina de manera desagradable, lo que provocó malestar en él y en su pareja. “Tiempo atrás, Leysi le escribió a Romina de mala manera, diciéndole cosas que para nosotros no fueron gratas. Nosotros nunca contamos esto, simplemente Romina atinó a bloquearla”, detalló el cumbiambero.

El cantante también se refirió a Samantha Batallanos, mencionando que se toma muy en serio el duelo contra ‘Giselo’ y que considera a la modelo más como una modelo e influencer que como una bailarina. “Con Samantha no porque me tomó muy en serio y Samantha no es bailarina”, aclaró.

Romina Gachoy niega haber prohibido a Jean Paul a bailar con modelos

Ante las recientes declaraciones y acusaciones en su contra, la modelo uruguaya Romina Gachoy ha salido al paso para defenderse y aclarar su postura respecto a la situación. Gachoy aseguró que sería una actitud inmadura y poco constructiva, por su parte prohibirle a su pareja Jean-Paul Santa María bailar con otra mujer.

En sus propias palabras, declaró: “Sería insegura, tonta y ridícula de tener un hombre como el que tengo al lado y ponerme a limitar en su trabajo”.