Leysi Suárez se conmueve al recordar a su madre: “Cuando me vio en América Hoy, botó una lágrima, era su sueño”

La nueva conductora de ‘América Hoy’, Leysi Suárez, brindó una emotiva entrevista íntima con las cámaras de ‘Estás en Todas’ y no pudo contener las lágrimas al recordar la reciente pérdida de su madre, un mes atrás, tras una valiente lucha contra el cáncer.

“Para mí es un poco difícil y doloroso hablar de mi mamá”, confesó entre sollozos. “Uno dice que el dolor más fuerte es la pérdida de los hijos, pero mi mamá era mi compañera eterna”, dijo en un inicio Leysi para las cámaras de Jaime ‘Choca’ Mandros y Natalie Vértiz.

La locutora radial describió a su madre como una mujer intachable, dedicada y atenta, quien siempre fue su mayor admiradora. “Era mi fan número 1″, compartió con emoción. “Prendía todas las teles cuando yo salía en un programa, estaba muy pendiente”, dijo la modelo sobre participación como nueva conductora en el programa de Ethel Pozo.

Leysi Suárez revela que su mamá celebró su ingreso a ‘América Hoy’

Entre los momentos más emotivos de la entrevista, Leysi Suárez reveló un detalle desconocido sobre la reacción de su madre al verla debutar como conductora en el programa de Ethel Pozo. “Hay algo que me emociona. Cuando yo ingresé a ‘América Hoy’, mi mamá ya estaba delicada de salud”, recordó con voz entrecortada. “Un domingo voy a mi casa, le doy la noticia a mi mamá y mi mamá el lunes, cuando me presentan, ve mi presentación y la nana que trabaja en mi casa me dice que mi mamá, ya sin poder hablar, botó una lágrima de felicidad”.

Esa lágrima, tan significativa y llena de amor, representaba el sueño cumplido de su madre. Era la confirmación de que la conductora estaba siguiendo el camino que su madre había imaginado para ella. “Eso fue algo que me marcó mucho”, confesó entre lágrimas. “Siento que mi mamá se fue cumpliendo un deseo y un sueño”.

Pero detrás de la valiente sonrisa de Suárez en pantalla, había una historia de lucha y sacrificio. Hace dos años, el cáncer irrumpió en la vida de su madre, desatando una batalla que desafió su fortaleza y determinación. Leysi compartió la angustia de ver a su madre enfrentar largas colas y agotadoras batallas médicas en busca de esperanza.

“Cuando me enteré de que mi mamá tenía cáncer, hace dos años, yo ese día me sentí morir”, reveló con dolor en su voz. La noticia sacudió su mundo, pero también encendió una llama de amor inquebrantable y determinación.