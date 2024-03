Milett Figueroa llegó a Perú sin Marcelo Tinelli, pero asegura que no se han separado: “Estamos trabajando” | Willax

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están en el ojo público desde hace unos días, luego de que en Argentina comenzara el rumor de que su relación va mal y estarían a punto de separarse. Sin embargo, tanto ella como él se han encargado de desmentir estos dimes y diretes y asegurar que están tan bien como siempre.

Recientemente, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ volvió a suelo peruano luego de varios meses viviendo en Argentina y aterrizó para seguir con algunos proyectos pendientes. En conversación con ‘Amor y Fuego’, la modelo peruana dejó en claro que solo estará en Lima por unos días.

“Contenta de regresar unos días a mi país para cumplir con unos compromisos, así que ya voy a ir a visitarlos (a ‘Amor y Fuego)”, comentó al inicio bastante contenta. Además, que lucía el anillo que le regaló su pareja como símbolo de amor, peor con el que han descartado algún compromiso más formal.

Milett Figueroa llegó a Lima sin Marcelo Tinelli. (Willax/LAM)

Por otro lado, recalcó que no se ha separado de su pareja y que, por el contrario, ambos están muy bien. Dejó en claro que su prioridad es disfrutar de su amor y no hablar mucho de su vida privada.

“No hay ninguna separación, estoy super bien, estamos bien en la relación y hay que disfrutar el amor, no nos separamos. Nunca hablo de la relación, la verdad que prefiero disfrutar y ser feliz”, agregó.

Comentó también que su estancia en Lima será corta de menos de dos semanas, pues luego tendrá que volver a Argentina para compartir con Marcelo Tinelli su cumpleaños número 64. “Tengo algunos compromisos voy a quedarme 10 a 12 días y regreso para el cumpleaños”, agregó la peruana.

Aclaró también que su pareja no la acompañó a Perú porque se encuentra trabajando en México en la grabación de una serie. “Los dos estamos trabajando, yo me he venido acá por un compromiso de trabajo y él también está en México grabando una serie, así que llego para el 31 y celebramos su cumpleaños”, comentó, sin descartar su próxima visita. “En cualquier momento venimos”, comentó también.

Milett Figueroa aclara rumores de separación de Marcelo Tinelli.

Finalmente, cuando fue consultada sobre la posibilidad de matrimonio con Marcelo Tinelli, Milett Figueroa señaló que solo está disfrutando el presente junto a su pareja. Espera que todo vaya bien y no se hace expectativas. “No hay que adelantarnos a las etapas, hay que disfrutarlas, disfrutar el presente, disfrutar los momentos lindos con la pareja y lo que venga vendrá”, sentenció a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Marcelo Tinelli descarta matrimonio e hijos con Milett Figueroa

En un encuentro entre Marcelo Tinello y Martín Bossi en televisión argentina, el humorista bromeó con su amigo y conductor de televisión. Allí, le recordó unas palabras que, aparentemente, tuvo durante una charla interna en una reunión personal, en la que aseguró que Tinelli había encontrado el amor y quería formalizar con su actual pareja, Milett Figueroa.

“Sí, así es estuvimos todos juntos compartiendo risas y confidencias. Y entonces con una copa en la mano tú confesaste que habías encontrado el amor y que pronto te casarías con Milett”, sostuvo el comediante en televisión dejando a más de uno sorprendido.

Sin titubear, Marcelo Tinelli decidió aclarar la situación y afirmó que no había mencionado que quería ser padre en este momento que quisiera casarse, sino que simplemente no cierra la posibilidad a que esto pueda pasar. “Yo no dije que quiero ser papá, dije que no estoy cerrado a nada en la vida. No es que me voy a casar, que quiero tener hijos, no, en estos momentos no me voy a casar, no tengo ningún interés por el momento en tener hijos”, aseveró el presentador del ‘Bailando’