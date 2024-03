Milett Figueroa hizo su debut como modelo en Argentina sin Marcelo Tinelli: ¿por qué no la acompaño?

Milett Figueroa debutó como modelo en Argentina | Apoyo Perú Reinas/Youtube

La modelo peruana Milett Figueroa ha ganado notoriedad en Argentina después de su destacada participación en el programa ‘Bailando 2023′. Su romance con Marcelo Tinelli y su habilidad frente a las cámaras le han abierto importantes puertas laborales, incluyendo su reciente participación en el Argentina Fashion Week, encuentro de moda creado y dirigido por Héctor Vidal Rivas.

Este último sábado 16 de marzo, Milett Figueroa debutó como modelo en Buenos Aires al ser seleccionada por la diseñadora Verónica de la Canal para lucir una de sus creaciones. La peruana presentó un elegante vestido en tono nude, adornado con una falda larga traslúcida y detallados apliques dorados bordados a mano, capturando la atención de todos los presentes.

Milett Figueroa desfilando por primera vez en el Argentina Fashion Week.

“Me encanta la pasarela. Con Vero me sentí cómoda y su vestuario de temática romántica. Lo hemos disfrutado como una experiencia hermosa Aquí hay de todo, hay extravagancia y romanticismo. Sobre todo, me encanta ser espectadora. Además de ser modelo, me gusta consumir la moda. En Argentina hay para todos los gustos. Así que siempre hay algo para mostrar”, expresó Milett Figueroa tras desfilar.

Recordemos que Milett no es ajena al mundo del modelaje. En nuestro país, trabajó por varios años como imagen de diversas marcas y en el 2016 postuló al Miss Supertalent of The World, resultando la flamante ganadora del certamen de belleza internacional.

Milett Figueroa junto a Verónica de la Canal.

¿Por qué Marcelo Tinelli no acompañó a Milett Figueroa?

Desde que hicieron pública su relación sentimental, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli no han dejado de asistir juntos a eventos sociales y de compartir fotografías juntos en sus respectivas redes. Ahora que la modelo ha tomado un gran paso en su carrera al participar en el Argentina Fashion Week, muchos esperaban ver al conductor del ‘Bailando’ en el evento; sin embargo, fue uno de los personajes ausentes.

En entrevista para la revista Caras, Milett Figueroa explicó: “Tenía que venir, pero tuvo un compromiso y se le complicó. Pensó que iba a ser de noche, pero fue en la tarde, así que lamentablemente no pudo acompañarnos, pero seguramente en otra oportunidad podrá”.

Milett Figueroa impactó en el Argentina Fashion Week. (Credito: RS Fotos)

Todo parece indicar que Marcelo Tinelli no pudo acompañar a su pareja en su debut en las pasarelas argentinas porque el evento coincidió con el cumpleaños de su hijo Francisco Tinelli, fruto de su fallecido romance con María Paula Robles, quien cumplió 26 años este sábado 16 de marzo.

“Siempre juntos. Felices 26, te amo mucho”, escribió el presentador de TV en sus historias de Instagram.

Marcelo Tinelli dedicó tierno a mensaje a su hijo Franco Tinelli. Instagram/@marcelotinelli

Milett Figueroa negó separación de Marcelo Tinelli

En medio de los rumores de ruptura, Milett Figueroa concedió una entrevista al canal de Youtube de Giancarlo Cossio, a quien le aseguró que su romance con el argentino permanece bastante sólido, a pesar de las especulaciones que sugieren lo contrario. La modelo resaltó que, dado que llevan poco tiempo como pareja, continúan explorando y conociéndose mutuamente.

Milett Figueroa aclara rumores de separación de Marcelo Tinelli | Kuuu by Giancarlo Cossio. Youtube

“Tratamos siempre de aprender del otro, él aprende y yo también. Desaprendo también un montón de cosas. Siento que estamos en una etapa de la relación que recién estamos comenzando, aunque tenemos ya bastante meses. Yo siento que todavía se sigue aprendiendo. Siempre trato de no comentar cosas. Estos días no hemos subido cosas, y es como que te dicen: ¿Sigues con Marcelo? ¿Estás con él? ¿Por qué no publican? Adoro que los fans siempre estén pendientes, pero yo no soy una persona que comparta mi vida todo el tiempo, pero sí trato de estar conectada a mis redes sociales”, expresó.

Por otro lado, Marcelo Tinelli también ha aclarado que continúa en una relación amorosa con la peruana. “No me separé, para nada. Cuando chequeas con la fuente y te dicen que no, es no. Yo no voy a mentirles a ustedes, ahora la voy a buscar a San Isidro a Milett. No estoy separado, para nada”, dijo en el cierre del Bafweek 2024.