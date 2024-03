Magaly Medina revela el inusual motivo detrás de la oficialización de Julián Zucchi con su reportera. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ este 13 de marzo, Magaly Medina no pudo evitar abordar el tema de Julián Zucchi y su reportera luego de las revelaciones de Yiddá Eslava para ‘Amor y Fuego’. La exchica reality afirmó que el argentino le había sido infiel en Argentina, lo que generó un revuelo mediático.

En respuesta a estos eventos, la figura de ATV no solo opino de las declaraciones de la actriz, sino que también ofreció su perspectiva sobre la decisión del cantante de oficializar su relación con su trabajadora, Priscila Mateo, durante una entrevista.

En sus palabras, Medina señaló: “Vemos que cuando un hombre termina una relación, sale como disparados, como si hubieran estado encerrados en una jaula, salen a vivir la vida loca, tienen snacks, pasatiempos y todo lo demás. Ahora no oficializan a ninguna”, dijo en un inicio la presentadora.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Luego, la conductora dio su opinión sobre por qué Zucchi podría haber decidido oficializar su relación con la reportera: “Ahora, por qué él oficializó a Priscila Matero, la reportera del programa, quizá para quedar como caballero, para queda bien. Ahora que la chotee el mes que viene o si la relación funciona o no, eso es algo que no nos interesa. Para mí Julián Zucchi es el conocido”, acotó sobre los posibles motivos para que oficializara a la reportera como salientes exclusivos.

Con estas declaraciones, Magaly Medina ofreció su interpretación sobre las acciones del argentino en medio de la controversia, sugiriendo que su decisión de oficializar la relación con su reportera podría haber sido motivada por el deseo de presentarse como un hombre caballeroso ante la opinión pública.

Por otro lado, la ‘Urraca’, dejó claro que el asunto privado de la comunicadora no es de su incumbencia. Sin embargo, ha anunciado una inusual medida tanto para ella como para la permanencia de la reportera en el programa.“Mientras esta relación siga adelante, nunca más volveremos a entrevistar a Julián Zucchi”, afirmó tajantemente la ‘Urraca’.

Este contundente comentario de la presentadora deja entrever que, a pesar de no considerar relevante el ámbito privado de la comunicadora, ha decidido tomar una drástica medida en relación con su labor periodística.

Magaly Medina revela el inusual motivo detrás de la oficialización de Julián Zucchi con su reportera. (Composición: Infobae)

Magaly Medina advierte que no se meterá en la vida privada de su reportera

En otra instancia de sus declaraciones, la periodista Magaly Medina optó por separar la vida personal de Priscila Mateo, la reportera que fue captada en un ampay con Julián Zucchi. No obstante, dejó en claro que las actividades sociales de la joven no están vinculadas con el exintegrante de Parchís, siempre y cuando no interfieran con su labor profesional.

“Cada quien vive el duelo a su manera y generalmente solemos ver que los hombres salen como disparados, como si hubiesen estado encerrados en una jaula, salen a vivir la vida loca y a tener snacks, pasatiempos, no oficializan a ninguna. Ahora por qué él oficializó a Priscila Mateo, la reportera del programa, para quedar bien”, dijo en un inicio.

“Ahora, que la chotee mañana, pasado o el mes que viene, o si la relación funcione o no, eso es algo que a nosotros no nos interesa, eso es algo que le compete a la vida privada de mi reportera, porque para mí, Julián Zucchi es el conocido y lo que pase con ellos a mí me deja de importar. La vida privada de mis reporteros, cada uno hace lo que quiere, mientras no entre en conflicto con el programa”, puntualizó.