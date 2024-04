Jefferson Farfán contó cómo fue la desesperada reacción de Ricardo Gareca al ver el codazo de Carlos Zambrano en un Perú vs Paraguay del 2020

En un adelanto de su podcast Enfocados, los implicados recordardo, entre risas, lo ocurrido en el estadio Defensores del Chaco por Eliminatorias Qatar 2022. (Enfocados)

Debido a su extenso paso por la selección peruana, en la que trabajó por más de siete años, evocar el nombre del entrenador argentino Ricardo Gareca es significado de numerosos recuerdos para los futbolistas que dirigió durante su exitoso ciclo en la ‘blanquirroja’.

En esta ocasión fueron el exjugador Jefferson Farfán, quien se retiró el 2022, y el defensa central de Alianza Lima, Carlos Zambrano, quienes recordaron una graciosa anécdota que tuvieron con el ‘Tigre’ durante un partido frente a Paraguay en 2020.

Un adelanto del próximo episodio de su podcast Enfocados, que tendrá como invitado a Zambrano Ochandarte, contiene el fragmento del jocoso momento que desató risas en el set de grabación.

El codazo de Carlos Zambrano contra Paraguay

En la primera jornada de las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, la selección peruana visitó a su par de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, teniendo en el once titular al ‘León’ Zambrano, mientras que la ‘Foquita’ Farfán aguardaba su oportunidad en la banca.

Cuando transcurría el minuto 18 de la primera parte y el marcador se mantenía igualado 0-0, el volante ‘guaraní’, Miguel Almirón, consiguió arrebatarle la pelota al lateral izquierdo Miguel Trauco y se disponía a atacar el área del elenco ‘bicolor’, sin embargo, mientras continuaba su progresión con el balón, se encontró con el ‘Káiser’. En el momento exacto que iban a chocar, Carlos Zambrano se puso de espaldas y alzó de forma imprudente el codo, impactando el rostro de su oponente. El volante del Newcastle cayó al suelo con visibles signos de dolor, tomándose la cara y la garganta.

Ni bien se produjo el violento impacto, el árbitro de la contienda, el argentino Nelson Pitana cobró falta a favor de la ‘albirroja’ y no dudó en mostrarle una cartulina amarilla al futbolista de Perú.

La reacción de Gareca a la falta de Zambrano, según Farfán

El juego brusco que practica Carlos Zambrano no es sorpresa para quienes lo han visto jugar hace décadas. No obstante, el hacerlo de forma desmedida lo ha llevado a ganarse algunas expulsiones y por ende, Gareca Nardi, ha pasado sustos al observar las faltas que cometía el canterano de Academia Cantolao.

En el programa de Enfocados, que se estrenará el domingo 28 de abril, ‘Jeffrey’ rememoró la reacción del ‘Flaco’ Gareca ante la brusca infracción de Zambrano contra Almirón.

En primera instancia, Carlos Augusto intentó justificar su falta, mencionando que solo había alzado su brazo y que el golpe fue de manera involuntaria. “No fue patada, ‘negro’, fue que me levanté así (hace un movimiento con el codo hacia arriba)”, comentó.

Sin embargo, Jefferson Farfán lo troleó de inmediato, no dando validez a su intento de justificación. “Él se levanta de dormir así, dice”, mencionó entre risas.

“Me cubrí, me cubrí”, fue la réplica que dio el ex Boca Juniors. No obstante, Jefferson Agustín contradijo lo dicho por su colega y mencionó que la colisión de su brazo con el rostro de Almirón sonó hasta la posición en la que se encontraba: el banquillo de suplentes. “Sonó. Yo estaba en la banca, al otro lado, y ¡pum!”, indicó.

Desde su lugar, pudo contar de primera mano la reacción del hoy DT de Chile ante el codazo que propinó su pupilo. De acuerdo a Farfán, Gareca alzó la voz repetidamente y pronunció el nombre del defensa, tomándose el rostro de manera desconcertada. “El profesor Gareca gritó: ¡¡¡Carlos!!! ¡¡¡Carlos!!!”, evocó entre risas para finalizar el relato.

Actualidad de Carlos Zambrano

Después de no ser considerado para realizar la pretemporada con Alianza Lima por decisión del técnico Alejandro Restrepo y el gerente deportivo Bruno Marioni, debido a la falta de efectivos se decidió su retorno al primer equipo y desde entonces se ha convertido en titular indiscutible para el colombiano.

En lo que va de temporada lleva siete partidos disputados, siendo cuatro por Torneo Apertura de la Liga 1 y tres por Copa Libertadores 2024. En un total de 553 minutos sobre el campo ha marcado dos goles y recibió dos tarjetas amarillas.