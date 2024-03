Olga Zumarán, de psicóloga a organizadora del Miss Perú Mundo: pone en pausa su vida amorosa para dejar huella en los concursos de belleza

Olga Zumarán, biografía, reina de certámenes de belleza, su trabajo como actriz y su faceta empresarial como directora del Beauty Queens.

Olga Zumarán ha desempeñado múltiples roles a lo largo de su carrera: desde psicóloga hasta reina de belleza y actriz. Ahora, suma a su trayectoria el cargo de directora de Beauty Queens, organización que se encargará de manejar las franquicias Miss World, Miss Earth, Señora Perú y Mister Perú, una posición que ve como una confluencia de sus experiencias previas y su formación profesional.

Pocos saben que Zumarán es licenciada en psicología de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE). Su formación académica no solo le ha servido en su vida profesional, sino que también la ha preparado para su nuevo rol. “Me va a ayudar en este trabajo, para darle charlas a las candidatas”, comentó a infobae Perú. En sus inicios, Zumarán trabajó como psicóloga educativa, pasando por instituciones como el nido “Niño Jesús de Praga” - para hijos de oficiales de la Marina de Guerra del Perú - y el colegio Regina Pacis, antes de dedicarse a la consultoría privada.

Después de participar del Miss Mundo 1981, realizado en Londres, retomó sus estudios universitarios, mientras se involucraba cada vez más en el mundo de los concursos de belleza, una pasión que acabaría definiendo gran parte de su vida.

Zumarán también incursionó como actriz, un campo en el que había desarrollado habilidades durante su estancia en México, donde estudió actuación, canto y danza. Su talento la llevó a participar en conocidas producciones peruanas como “Mil Oficios”, “Así es la Vida” y “Al fondo hay sitio”.

“He sido muy dedicada, una señorita bien aplicada. He hecho las cosas con mucho cariño. Soy disciplinada y hago lo que me gusta”, comenta. Además, no deja de reconocer el papel crucial que ha jugado la suerte en su carrera, mencionando cómo su participación en “Mil Oficios” (2001) y la campaña publicitaria ‘Ponte linda bombón’ para MiFarma (2012) marcaron momentos decisivos en su recorrido profesional.

“Trabajar en ‘Mil Oficios’ como Eva Olazo, ese personaje del pelo rojo, la mujer sexy, me abrió mucho (las puertas) Fue algo así como si hubiera ganado un Miss Universo, un Miss Mundo. Una cosa de locos. Y después, otra cosa fuerte fue la propaganda de ‘la bombón’, de la pastillita... O sea, he tenido bastante suerte, y creo que también mi dedicación, mi esfuerzo han sido claves”, confesó a este medio.

Salud, dinero y amor

No todo a sido color de rosa en la vida de Olga Zumarán. Su fortaleza interior se hizo palpable cuando en noviembre de 2021 se sometió a una cirugía para extirpar el útero como parte de su tratamiento contra el cáncer. Esta experiencia no solamente fue un reto físico sino también emocional.

La actriz relató cómo episodios de tristeza y estrés pueden influir en la salud. “Y yo siempre me he cuidado y aún así tuve un problema con el cáncer. Yo creo que a veces se te bajan las defensas, alguna pena, alguna tristeza. Es un poco secreto, pero sí tuve una tristeza y yo pienso que eso fue. No responsabilizo a eso, lo de mi enfermedad. Pero sí una bajada de defensa brava que ahí chapé lo que venía”. Sin embargo, su enfoque en el trabajo y los nuevos proyectos, como películas y obras de teatro, le permitieron mantenerse ocupada y enfocada, ayudándola en su recuperación.

La exreina de belleza revela que no tiene tiempo para tener novio, pues está enfocada en su nuevo proyecto empresarial. También contó cómo maneja su estado anímico para no recaer.

“Trato de mantenerme bien. Lógicamente que a veces puedes explotar por una situación. Pero trato de mantener un nivel en mi carácter. Yo ya estoy como con cuero de chancho y piel de lagarto” dijo Zumarán, revelando también que enfrentó episodios de depresión en su vida, pero con tratamiento médico y terapias, logró salir victoriosa.

En cuanto a su vida personal, Zumarán aclaró que ha puesto en pausa su situación sentimental para enfocarse en los certámenes de belleza. “Estoy recontra ocupada. No tengo tiempo para nada. No, no tengo pareja. Los enamorados me escriben, me llaman los amigos. Pero no, de verdad que no me quiero complicar,” compartió. La exreina de belleza prefiere llevar una vida tranquila al lado de su hija, destacando la buena relación con el padre de ella, a pesar de estar distanciados geográficamente.

“El papá de mi hija se preocupa tanto por mi hija, por mí también. Está pendiente. Somos grandes amigos. Soy su única familia acá porque él está en España (...) Mejor no tener pareja porque empiezan con el ‘amorcito, quiero acá, quiero allá, ¿qué es primero? ¿Tu trabajo o yo?’. Ay no, ya me ha pasado. No, no, esas cosas ya no”, confesó.

Profesionalmente, Olga Zumarán se embarca en el desafío de organizar el Miss Perú Mundo, con la ambición de implementar innovaciones significativas que diferencien a este certamen de sus antecesores. Entre sus propuestas destaca ofrecer a la ganadora beneficios concretos como una vivienda en Lima y un carro por un año, buscando así aportar directamente al desarrollo y bienestar de las participantes. “Quiero hacerlo bien, quiero dejar huella,” afirmó con determinación.

En un contexto donde la organización de concursos de belleza a menudo enfrenta críticas por diferentes motivos, desde la falta de apoyo económico hasta cuestionamientos sobre su relevancia, Zumarán se muestra respetuosa y colaborativa con las gestiones anteriores. “No he venido acá a criticar, he venido a sumar. Quiero llevar la fiesta en paz. Sé de lo que les ha costado llegar hasta donde han llegado. Sé dónde está Jessica Newton y Tito Paz, que ya dio un paso al costado y va a ser nuestro asesor”.

Su estrategia para el Miss Perú Mundo

La experiencia de Zumarán en el mundo de los certámenes es amplia y variada. Fue Miss Perú Universo 1978, Miss Perú Mundo 1981 y Señora Perú 2009; y ha desempeñado roles como jurado en diferentes eventos. “Sé cómo se trabaja, sé lo que tiene que hacer una directora nacional, una directora general, que es mi caso ahora”, aseguró sobre su conocimiento en el sector.

En entrevista a Infobae Perú, compartió detalles sobre una conversación cordial que tuvo con Jessica Newton, recalcando que no tiene discrepancias ni críticas hacia el trabajo realizado por la empresaria. “Los concursos que ella tiene, las franquicias, son completamente distintas a las de nosotras. El Miss Universo es distinto, ya marcó una diferencia hace algunos años, que acepta diferentes edades, chicas transgénero, a la gordita más bella, qué se yo... En cambio, en el Miss Mundo no. En el Miss Mundo se ha guardado la regla, el prototipo de la belleza que ellos buscan, la clase de la mujer que ellos buscan, la inteligencia, la ayuda social”.

La estrategia de Beauty Queens para encontrar a las candidatas idóneas incluirá viajes de Zumarán y Lizi De las Casas - directora ejecutiva - a diversas ciudades del Perú, con el fin de descentralizar la búsqueda y asegurar un proceso de selección inclusivo y riguroso. Zumarán enfatizó en que tendrá “mucho cuidado con las personas (directores) que están en las provincias” para garantizar la integridad y transparencia del proceso.

En cuanto a la inclusión de figuras de la farándula - estrategia usada por Jessica Newton, consideró que si estas cumples con los requisitos, no tendría por qué descartarlas. Sin embargo, hizo una aclaración: “nosotras vamos a hacer un casting, algo para ver quiénes van a concursar, quiénes son las personas que se están presentando. Si de verdad se sienten comprometidas o solamente quieren los premios. Y que (las candidatas) tienen que guardar pues bastante compromiso y tener mucha responsabilidad. No pueden entrar al concurso y durante el concurso salir embarazadas o hacer escándalos mediáticos”.