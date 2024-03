Samahara Lobatón se pronuncia luego de imágenes de Bryan Torres siendo besado por una jovencita

Tras surgir rumores sobre una posible ruptura con el cantante Bryan Torres, Samahara Lobatón no tardó en manifestar sus sentimientos a través de sus redes sociales. La hija de Melissa Klug compartió un mensaje motivacional en sus historias de Instagram, insinuando que está atravesando un momento complicado.

Recordemos que el programa “Amor y Fuego” mostró imágenes del cantante siendo besado por una mujer, supuestamente su expareja. Aunque él se pronunció para aclarar los hechos, no hizo referencia a las fotos eliminadas por Samahara Lobatón de su relación en redes sociales, a pesar de compartir el mismo hogar.

“Tranquila, bonita, triunfarás. Tú estás bendecida desde que naciste”, se lee en una historia de Instagram de la hija de Melissa Klug. Parece estar tranquila ante todo lo sucedido, pero más adelante comparte un mensaje de fe que reflejaría su verdadero estado de ánimo.

“Si tú no tuvieras la capacidad, Dios no te permitiría pasar por eso. Dios sabe hasta dónde tus fuerzas llegan. Nunca olvides esto”, expresó Samahara en su publicación, dejando entrever que se encuentra enfrentando una situación desafiante en su vida amorosa.

Estos comentarios llegan luego de que se especulara sobre el fin de su relación con Bryan Torres. La pareja habría decidido dejar de seguirse en redes sociales, además de eliminar todas las fotos que compartían juntos en Instagram, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre un posible distanciamiento.

Por el momento, ni Samahara ni Bryan han confirmado oficialmente el fin de su relación, pero los indicios en redes sociales y los comentarios en los medios de comunicación han generado gran atención en torno a su situación sentimental.

“Un poco más y esa despedida me lo dan en la oreja. No vendan algo que no es, por favor. Por más lento que lo pongan está clarísimo eso”, escribió, sugiriendo que lo capturado en las imágenes no debería causar escándalo ni preocupación.

Bryan Torres y la vez que agredió a Samahara Lobatón en la calle

Recordemos que, en diciembre de 2023, Samahara Lobatón y el cantante Bryan Torres acapararon la atención pública tras protagonizar un acalorado altercado en una calle del distrito de Chorrillos. Este incidente fue captado por el programa ‘Amor y Fuego’ y alcanzó niveles de agresión.

En las imágenes, se puede observar a la hija de Melissa Klug envuelta en una acalorada discusión con su pareja, presuntamente debido a un intento de arrebatarle el teléfono móvil. Ante esta situación, el músico emitió un breve comunicado a través de sus redes sociales, en el que ofreció disculpas después de que se le grabara mordiendo y pateando a la influencer en plena vía pública el 25 de octubre pasado.

El amigo de Jefferson Farfán ofreció disculpas por el vergonzoso incidente en el que estuvieron involucrados con la hija de Abel Lobatón. Además, manifestó su intención de buscar asistencia profesional para abordar el conflicto y sus repercusiones. “Lamento profundamente mi comportamiento. Tras las imágenes difundidas en un espacio de televisión donde se me ve discutiendo con mi pareja Samahara Lobatón. Primero debo pedir disculpas a ella y su familia, pues bajo ningún fundamento debe existir ningún tipo de agresión”, señaló el cantante de salsa en sus historias de Instagram.

Incluso, el líder de ‘Los de la caliente’ afirmó que no discutirá aspectos de su vida personal; no obstante, sugirió que tiene la intención de buscar asesoramiento profesional para manejar su comportamiento agresivo y no perjudicar a los seres importantes en su vida. “No intento justificar mi falta. (…) Soy un ser humano y buscaré ayuda para manejar este tipo de situaciones que no le hacen nada bien a mí ni a mucho menos mi entorno”, sostuvo el artista, dejando en claro que la modelo sigue siendo su pareja.