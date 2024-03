Presidencia pedirá explicaciones a Alberto Otárola por audio con Yaziré Pinedo cuando vuelva al Perú

Dina Boluarte y Alberto Otárola en una fotografía de archivo. Foto: Europa Press

El despacho de la mandataria Dina Boluarte anunció este domingo que pedirá explicaciones al jefe del Gabinete, Alberto Otárola, para adoptar “las decisiones que correspondan” ante la difusión de un audio que confirma su cercanía con Yaziré Pinedo, una de sus allegadas que obtuvo contrataciones estatales después de reunirse con él.

En un mensaje enviado a los medios, la Presidencia reafirmó que no tolerará “actos irregulares o que transgredan los principios éticos de todo funcionario público, venga de donde venga”.

“El Gobierno rechaza de manera categórica todo tipo de acción que vaya en contra de los intereses de la Nación y, en este caso específico, cualquier posible contratación irregular a cambio de favores”, continúa la misiva hecha pública después de un reportaje de Panorama.

Otárola se encuentra fuera en Canadá junto a la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, para participar del Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) 2024, el evento de exploración minera más grande del mundo. Su llegada al país está prevista para este miércoles, de acuerdo con una resolución publicada en el diario El Peruano.

Comunicado de Presidencia de la República

“Estando el premier [...] fuera del Perú en misión oficial, este despacho esperará su retorno al país, al fin de solicitarle las explicaciones pertinentes y adoptar las decisiones que correspondan”, zanjó la oficina de la jefa de Estado.

El portavoz del Ejecutivo no se ha desmarcado del registro de voz y ha llamado a verificarlo: “He tomado conocimiento que desde hace meses tratan de difundir un audio cuyo contenido debe ser corroborado. Reitero que en mi gestión no ha habido ni habrá ninguna contratación irregular”, anotó en un mensaje de su plataforma de X, antes de Twitter.

“Como siempre ha ocurrido en mi vida profesional, a mí que me busquen lo que quieran. No soy un corrupto y siempre defenderé lo correcto”, siguió. En el registro divulgado por el dominical, Otárola solicitaba el curriculum vitae a su allegada en una conversación en la que presionaba para verla, pese a la negativa de ella.

Alberto Otárola: ¿Y cuándo te dejas ver? ¿Y cuándo te veo?

Yaziré Pinedo: No sé, no me siento bien.

Alberto Otárola: Dime, pues, amor, para hablar. Mañana te veo, ¿te parece? Mañana, ¿o no puedes?

Yaziré Pinedo: Ya, mañana, pues, mañana te veo.

Alberto Otárola: Escúchame, pero mándame ahorita tu CV.

Yaziré Pinedo: Ya, ahorita.

Alberto Otárola: Que no sea documentado, ¿ya, flaca?

Pinedo fue contratada en el Ministerio de Defensa días después de sostener una cita con Otárola, quien dirigió el portafolio en 2022. La reunión, que no fue registrada de manera oficial, produjo que la allegada consiguiera dos órdenes de servicio por 53 mil soles: una primera por 18 mil soles para la labor de emisión, elaboración y archivo; y otra por 35 mil soles.

El premier ha declarado en RPP que conoció a la exfuncionaria en una reunión y que luego no la volvió a ver más. “Ahora se está cuestionando que los ministros se reúnan con quienes van a trabajar en los ministerios con ellos. [...] ¿Qué tiene de malo que un ministro se reúna con una persona para ver cuál es su currículum, cuáles son sus documentos?”, cuestionó.

En diálogo con el dominical, Pinedo contradijo esa declaración y señaló que tiene un “vínculo de muchos años atrás” con Otárola, una versión que ha sido ratificada con el audio recientemente divulgado. En enero de 2023, desde la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) le envió un correo electrónico con una oferta de trabajo.

Luego de estos destapes, Panorama reveló que Pinedo había sido vigilada por una camioneta que le pertenecía al Ministerio del Interior. En octubre del año pasado, la Fiscalía abrió una investigación a Otárola por la presunta comisión de un delito de corrupción por la contratación de Pinedo y otra amiga del premier, Rosa Rivera, quien también obtuvo un puesto en el Estado tras una reunión, irregularidades que el primer ministro ha negado de manera reiterada.