Alberto Otárola con las horas contadas: Dina Boluarte pidió su renuncia por audios

Premier está implicado en favorecimiento de puestos de trabajo con base en sus vínculos. | PCM

Alberto Otárola salió del país siendo premier y retornaría solo para entregar su cargo. De acuerdo a fuentes de Infobae Perú, ante la presión mediática, la presidenta Dina Boluarte informó en Consejo de Ministros que cambiaría al jefe del gabinete ministerial, confirmando su salida, sin derecho a réplica.

Te puede interesar: Dina Boluarte ordena que Alberto Otárola regrese al Perú “de inmediato” tras difusión de audio controversial

La permanencia de quien, hasta ahora, parecía ser intocable, tambaleó por la difusión de un audio en el que le pide a Yaziré Pinedo (25), con quien tendría un vínculo amoroso, su currículum para favorecerla con un puesto de trabajo.

Pese a que todavía no se ha formalizado su salida del cargo, fuentes aseguraron a este medio que la jefa de Estado se encuentra segura de la separación del aún premier y que en la lista de sucesores estaría, en primer lugar, Julio Javier Demartini Montes, actual encargado del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Ante el cambio, la cartera pasaría a manos de la viceministra Jessica Niño de Guzmán.

Ministro sería el nuevo premier del gobierno de Dina Boluarte. | Midis

¿Qué dice el audio?

La reveladora grabación detalla la conversación con la joven de 25 años a quien negó conocer ante la prensa, pero favoreció con dos órdenes de servicio por S/ 53 mil: La primera por S/ 18 mil para la labor de emisión, elaboración y archivo, y otra por S/ 35 mil.

Te puede interesar: Alberto Otárola: Ministerio de la Mujer anuncia que respaldará a la involucrada en audio con el premier

Alberto Otárola: ¿Y cuándo te dejas ver? ¿Y cuándo te veo?

Yaziré Pinedo: No sé, no me siento bien.

Te puede interesar: Escándalo en Palacio: Alberto Otárola protagoniza audio con Yaziré Pinedo, contratada en el Estado tras visitarlo

Alberto Otárola: Dime, pues, amor, para hablar. Mañana te veo, ¿te parece? Mañana, ¿o no puedes?

Yaziré Pinedo: Ya, mañana, pues, mañana te veo.

Alberto Otárola: Escúchame, pero mándame ahorita tu CV.

Yaziré Pinedo: Ya, ahorita. [...]

Alberto Otárola: Ya, ya mi vida. ¿Me quieres?

Yaziré Pinedo: Eso no cambia. Ya te he dicho

Alberto Otárola: Lo único que quiero saber es si me quieres o no

Yaziré Pinedo: Pues sí, sí, te quiero. [...]

Alberto Otárola: Ya, un besito.

Yaziré Pinedo: Ya, listo.

Alberto Otárola: Ya, mi amor, tú también. Ya chau, chau, chau.

Fuente: Panorama

Interpelaciones en camino

Mientras se confirma el destino del, hasta ahora, intocable funcionario, el Congreso de la República ya impulsó dos mociones en contra del jefe del gabinete ministerial. La primera interpelación fue anunciada previamente por la vocera de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque.

“El audio del señor Otárola denota connotaciones éticas, penales y también políticas. En atención a ello, el acuerdo de mi bancada es impulsar una moción de interpelación, pues creo que este acto suma a un conjunto de responsabilidades políticas. Hoy, en términos políticos, la permanencia del señor Otárola termina siendo insostenible”, mencionó en RPP.

En consecuencia, la parlamentaria Sigrid Bazán difundió el documento elaborado para que el premier responda por distintas infracciones a la Ética e ilícitos como tráfico de influencias, negociación incompatible, colusión y acoso.

Moción de Interpelación de Cambio Democrático, detalla entre los delitos la comisión de acoso sexual. Composición Infobae.

Al documento, se le suma una moción de orden del día presentada por Diego Bazán (Avanza País). A diferencia del primer documento, en el segundo se incluyen las contrataciones a dos de sus allegadas. Al caso de Pinedo se le suma el de Rosa Rivera.

Como se recuerda, a favor de Rivera Bermeo se generaron dos órdenes de servicio por un monto total de S/ 54 mil, generados por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Siendo este un asunto de interés público que requiere de una atención urgente y que no puede esperar la tramitación de un procedimiento parlamentario de control político extenso, como es la interpelación, es necesario optar por la invitación a informar ante el Pleno del Congreso de la República”, indicó el también presidente de la Comisión de Ética.