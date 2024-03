Robo millonario en chifa de Trujillo en pleno Estado de emergencia: delincuentes roban 89 mil soles a policía

Cámaras de seguridad captan el momento de un asalto a un oficial de la PNP en un chifa. (Sol TV)

Aunque el día 14 de febrero se decretó el estado de emergencia en la ciudad de Trujillo por un plazo de 60 días para luchar contra la inseguridad ciudadana en la provincia, esto no ha detenido a la delincuencia, que ha seguido actuando. Ni siquiera un oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) se salva de ser una víctima de la inseguridad contra la que lucha.

El sábado 2 de marzo, diversos medios locales indicaron que un agente de la PNP identificado como el oficial de primera, Alejandro Albino, denunció haber sido víctima de un robo cuando se encontraba con su pareja almorzando en un chifa en la avenida Mansiche, cerca al estadio del mismo nombre. Dos delincuentes lograron arrebatar un bolso que contenía aproximadamente 89 mil soles antes de escapar con el botín y evadir la acción de la policía.

Según la denuncia de la víctima, que no sufrió ningún tipo de daño pese a que uno de los delincuentes portaba un arma de fuego, el robo se produjo luego de que la pareja retirara esta fuerte cantidad de dinero de un banco cercano. El hecho ya es materia de investigación de las autoridades locales.

Gobierno ejecutó medidas ante el aumento de la delincuencia en Trujillo

Durante la primera semana del estado de emergencia, oficiales de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se movilizaron al interior de la ciudad para mantener el orden interno en Trujillo. Según el titular del Ministerio del Interior, Víctor Torres, se acentuaron acciones policiales y operativos en las zonas de Trujillo, El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora.

El ministro Torres también indicó que se incrementó la cantidad de agentes PNP “Específicamente, se han incrementado 100 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales, así como 40 del grupo GRECCO. Se ha trasladado todo este personal de la ciudad de Lima hacia Trujillo, también a 100 efectivos del Escuadrón Verde de Lima”, indicó en conferencia de prensa.

“En el campo de inteligencia se ha renovado al personal y se incide en renovar a todo el personal de la zona para que las acciones y los operativos policiales sean efectuados con mayor contundencia, específicamente, en lo que respecta al trabajo de la Dirección de Investigación Criminal para la captura de bandas delincuenciales en la zona”, afirmó.

Pataz lleva más de meses en emergencia

Una investigación realizada por Infobae Perú pudo corroborar que esta no es la primera vez que la región La Libertad se encuentra en estado de emergencia a causa de la delincuencia. De hecho el gobierno encabezado por Dina Boluarte decretó estados de emergencia de forma constante desde enero del año 2023 en toda la región o al menos en uno de sus distritos: Pataz.

Luego de que seis meses en estado de emergencia de manera focalizada -el declarado en febrero del 2024 sería el séptimo seguido- el alcalde de la provincia de Pataz considera que esta nueva declaratoria no significará un avance en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Aldo Carlos Mariños, alcalde provincial de Pataz, considera que el estado de emergencia en su provincia y Trujillo no modificarán la situación de inseguridad ciudadana. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Infobae Perú pudo conversar con el señor burgomaestre, Aldo Carlos Mariños, para conocer sus impresiones sobre el tema e indicó que el Gobierno liderado por la presidenta Dina Boluarte no tiene una idea clara de por qué las provincias de Trujillo y Pataz han sido declaradas en emergencia. “Para mí, el estado de emergencia cuando no hay una política clara no da resultados”, indicó en conversación exclusiva.

“No creo que vaya a cambiar nada. Están enviando al Ejército y a la Policía, pero no se está realizando un proceso de investigación. (...) Los decretos de emergencia deberían estar acompañados de recursos logísticos. Se deberían implementar las comisarías en la zona. Pataz tiene 13 distritos y solo cuatro tienen comisarías”, afirmó en entrevista telefónica.