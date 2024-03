Lucía Arellano quedó entre las 20 finalistas del Top Model en el Miss Mundo 2024, pero su proyecto social no clasificó

Lucia Arellano en la competencia Top Model del Miss World. | @luciaarellanoo

En el marco del Miss World 2024, Lucía Arellano, actual Miss Perú Mundo, sobresalió en la categoría Top Model del certamen, posicionándose entre las cinco mejores de América. La competencia, que tiene lugar del 17 de febrero al 9 de marzo en Nueva Delhi y Mumbai, India, muestra a la modelo peruana esforzándose por traer a su país la tercera corona mundial, emulando los logros de Madeline Hartog en 1967 y Maju Mantilla en 2004.

Te puede interesar: Miss Mundo 2024: sede, candidatas y todo lo que debes saber de la ceremonia de coronación que regresa luego de dos años

Aunque la representante de Martinica (isla del Caribe), Axelle René, resultó ganadora en esta categoría, Arellano se destacó notablemente entre las 112 concursantes iniciales, logrando una ovación durante su pasarela en un desfile donde todas las misses debía lucir un impactante vestido negro. La modelo loretana logró clasificar al Top 5 de América junto a Leticia Frota de Brasil; María Victoria Bayo de Republica Dominicana; Jaime Vandenberg de Canadá; y René, de Martinica.

Lucia Arellano quedó entre las 5 finalistas de los países de América en la competencia Top Model del Miss World 2024.

En este reto, el Miss World 2024 clasificó a veinte competidoras, designando cinco plazas para cada continente: Europa, África, América, y Asia y Oceanía. Este sistema aseguró una representación equitativa y diversa en las rondas subsiguientes, incrementando la emoción y la competencia entre las candidatas. Finalmente, Miss Mundo Martinica fue elegida como ganadora de Top Model este 3 de marzo tras obtener el reconocimiento del jurado y del público hacia su notable desempeño en pasarela.

Lucia Arellano quedó entre las 20 finalistas de la competencia Top Model del Miss World 2024.

No clasificó al Beauty With a Purpose

La participación de Lucía Arellano no solo se limitó a su destacada actuación en la categoría Top Model, sino que también extendió sus esfuerzos a la iniciativa social ‘Semillitas de Belen’, aunque no logró avanzar a la etapa final de la competencia Beauty With a Purpose (Belleza con propósito).

Te puede interesar: Lucía Arellano y ‘las semillitas de Belén’, el proyecto a favor de la niñez que dirige en Loreto

Este segmento del evento es crucial, ya que subraya el compromiso de las concursantes con causas benéficas y proyectos destinados a generar un impacto positivo en sus comunidades. Entre los diez finalistas en esta categoría se encuentran representantes de Indonesia, Nepal, Turquía, Republica Checa, Ucrania, Uganda, Tanzania, Brazil, Trinida y Tobago, y Botswana, y el trabajo del país ganador se conocerá en los próximos días.

¿Qué es ‘Semillitas de Belen’? Lucía Arellano está comprometida no solo con lograr una destacada participación en el Miss World, sino también con liderar y promover el proyecto ‘Semillitas de Belén’ destinado a apoyar a niños en situaciones de vulnerabilidad en la región de Loreto. Su objetivo trasciende lo personal, enfocándose en proyectar y expandir el alcance de esta iniciativa solidaria a nivel internacional.

Lucía Arellano ayuda a niños en situaciones vulnerables. | Instagram

Desde su adolescencia, Arellano ha demostrado un fuerte compromiso con la ayuda humanitaria. A los doce años, inició su labor social al unirse a un programa de voluntariado en su iglesia local en Perú, donde contribuyó con educadores y especialistas en brindar soporte directo a comunidades necesitadas. Este primer paso fue crucial para lo que más tarde se convertiría en el cimiento de su fundación. “Era necesario el soporte de gente que quisiera apoyar a los niños. Entonces nos sumamos al proyecto en el cual estuvimos 5 años. Después de terminar mi carrera, regresé a Perú y supe que era momento de hacer algo más por 60 niños”, contó a La Razón.

Te puede interesar: Lucía Arellano y los trajes que ha lucido en los primeros días del Miss Mundo 2024

La misión de ‘Semillitas de Belén’, según Arellano, busca no solo ofrecer un soporte educativo de calidad y mejorar la nutrición de los menores, sino también brindarles el apoyo emocional que necesitan para superar su situación de vulnerabilidad. Al participar en Miss Mundo, Arellano ve una excelente oportunidad para dar visibilidad a su labor, inspirándose en experiencias y contactos en Iquitos para llevar su mensaje de esperanza y solidaridad a una audiencia global. A través de esta plataforma, espera que su proyecto social adquiera una repercusión mundial, según se expone en la página web oficial de Miss World Organization.