Erick Delgado niega que Nataniel Sánchez lo haya engañado con Mario Hart: “Nunca fue mi enamorada”

Erick Delgado niega que Nataniel Sánchez lo haya engañado con Mario Hart | Youtube/@Erick y Gonzalo

Erick Delgado, exarquero de Sporting Cristal, rechazó tajantemente que Nataniel Sánchez lo haya engañado con Mario Hart, cuyo romance se hizo público luego que se filtraran unas comprometedoras fotografías. En el programa ‘Erick y Gonzalo’, el futbolista peruano afirmó que tal traición no pudo haber ocurrido, ya que nunca mantuvo una relación sentimental con la popular ‘Fernanda de las Casas’.

Te puede interesar: La contundente respuesta de Nataniel Sánchez cuando le preguntaron si le gustaba las canciones de Mario Hart

Todo empezó cuando Gonzalo Núñez aseguró, entre risas, que Erick Delgado también debía ser apodado como “cornelio” por el engaño que cometió su expareja. Rápidamente, el deportista señaló que jamás fue víctima de una infidelidad por parte de su expareja. Incluso, desconoció a Mario Hart.

“¿Yo? ¿Por qué? ¿Cuándo (me metieron los cachos)? Ese conch*** no lo conozco. Yo no sé, ni cuenta porque yo no estaba con ella, así que a mí no me han puesto nada. ¿Tú sabes? Anda, huev***, (los viajes que hizo con Nataniel) fueron seis meses antes, encima me agarraron de casualidad”, expresó furioso.

Erick Delgado afirma que Nataniel Sánchez jamás lo traicionó. Youtube/@Erick y Gonzalo

En otro momento del streaming, Erick Delgado abordó nuevamente el tema, ante la insistencia de su compañero de conducción, quien afirmó que estaba profundamente enamorado de Nataniel Sánchez.

“Yo no he estado casado, no he tenido enamoradas firmes. La verdad es que yo no me enamoro. (Estar enamorado de Nataniel), eso es mentira, totalmente falso. No era mi enamorada, nunca lo fue. Te estás equivocando, estás hasta las huev***”, aclaró la exfigura de Sporting Cristal.

Erick Delgado asegura que Nataniel Sánchez no fue su novia. Captura/Youtube

Recordemos que Erick Delgado y Nathaniel Sánchez fueron relacionados sentimentalmente en el 2010. Aunque nunca confirmaron un romance, fueron vistos juntos y se especulaba que pronto gritarían su amor al mundo. Sin embargo, su historia tomó un giro inesperado cuando se filtraron fotografías de la actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ besando a Mario Hart. Por este motivo, se apodó al corredor de autos como ‘Chato atrasador’.

Mario Hart hizo aclaración sobre Erick Delgado

En el espacio ‘Te jalo’ de Carlos Vílchez, Mario Hart aclaró de una vez por todas que empezó a salir con Nataniel Sánchez cuando la actriz ya se encontraba separada de Erick Delgado. Además, reconoció que este fugaz romance con la popular ‘Fernanda’ lo ayudó a ingresar al mundo de la televisión.

Te puede interesar: Tatiana Astengo defiende el marcado acento español de Nataniel Sánchez: “Entiendan, ella es actriz”

“A mí Magaly me convoca para el reality porque yo era muy mediático en ese momento por mi relación con Nataniel. Ella antes de estar conmigo tuvo una relación con Erick Delgado, con el arquero. Ellos terminan, nadie lo sabía y a ella le roban el celular. Ya estábamos saliendo (...) En el celular había fotos nuestras y salió como un ampay, que supuestamente le estaba siendo infiel conmigo. Así me hice conocido, así empieza mi aparición en la televisión”, mencionó.

Nataniel Sánchez y Mario Hart fueron captados juntos durante carrera de autos. (Foto: Latina)

Cabe resaltar que la exfigura de ‘Al Fondo Hay Sitio’ ha evitado hablar sobre sus exparejas. La única vez que la actriz se refirió a Mario Hart fue cuando afirmó que su relación era bastante “complicada” porque se ventilaron muchos detalles de su amorío.

Te puede interesar: Nataniel Sánchez y por qué se negó a estar en las nuevas temporadas ‘AFHS’: “Me llamaron y negociamos”

“Yo me considero un ser de luz. Yo, con las personas que me rodean, siempre intento dar esa mejor versión mía, mi luz. Si estás a mi lado y te quieres coger de esa luz, pues bienvenido. Yo no te lo voy a quitar porque yo no haré lo contrario. Yo nunca he disfrutado de estar en boca de la gente, siempre he cuidado mi carrera hasta el día de hoy (...) De pronto, estar en los periódicos porque ALGUIEN habló de mí, me parece ofensivo”, sostuvo durante una entrevista para el canal de Youtube ‘Soy Jackie Ford’.