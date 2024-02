Nataniel Sánchez y su reacción cuando le preguntaron por Mario Hart en entrevista

Nataniel Sánchez regresó a Perú para promocionar su canción ‘Soy yo la que te dice adiós’. Para ello, brindó una serie de entrevistas donde no solo habló de su nuevo tema, sino también de su nueva vida en España. Además de su paso por ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Durante su conversación con Verónica Linares, la actriz y cantante reveló que recibió la propuesta de ser parte del regreso de la exitosa serie de ‘América TV’, sin embargo, no llegaron a un acuerdo. Lo que proponía Nataniel Sánchez es que la serie no disponga siempre de su tiempo, como lo hacían antes.

“¿Cuáles eras mis condiciones? Que no te den el horario un día antes, que a mí me generó mucha ansiedad eso, porque no te puedes organizar. Una producción de ficción se puede organizar, que decidan no hacerlo es otra cosa. Porque les ha funcionado así, porque es una manera de trabajar, es otra cosa. Y tienen derecho”, indicó Nataniel Sánchez, que finalmente decidió dar un paso al costado.

¿Qué dijo sobre Mario Hart?

Además de las preguntas de Verónica Linares, Nataniel Sánchez tuvo que responder las interrogantes de los usuarios de las redes sociales. Pese a que señaló que no le gustaba hablar de su vida amorosa, la conductora de TV le leyó una inesperada duda de un seguidor. “¿Te gustan las canciones de Mario Hart?”, leyó la periodista.

Con el rostro bastante desencajado, la cantante señaló que no había escuchado nunca sus canciones. “Ahí entra la respuesta, ‘yo no hablo de lo que no quiero hablar’. Yo siempre voy a hablar de lo que a mí me apetece. No hablo de terceros, y esta es una pregunta muy puntual como que me dijeras, ¿te gusta la música de Shakira o de JLo? ¿Te gusta el cau cau o la patita con maní? Podría decir sí o no, pero yo no quiero opinar porque, además, hay muchas cosas que no tengo idea. Hay muchos cantantes que salen y no a todos los escuchas. Para dar una opinión tengo escuchar”, sentenció la actriz notoriamente incómoda.

Como se recuerda, la pareja entabló una relación en el 2010. Es justamente por este romance que Mario Hart salta a la palestra, convirtiéndose en un personaje mediático. No tardaría mucho tiempo para que fuera convocado en realitys de competencia.

Nataniel Sánchez no quiso referirse a Mario Hart y aseguró que no ha escuchado sus canciones.

¿Por qué Nataniel Sánchez terminó con Mario Hart?

La relación culminó a inicios del 2011. Mario Hart fue captado en una fiesta de fin de año en Colán, junto a una joven. Es por ello que por mucho tiempo se especuló que ese habría sido el origen del conductor de TV con la actriz.

Tiempo después, Mario Hart salió al frente para aclarar qué pasó. “No pasó nada. Se habla de un chape, de que estuvimos, pero el video está clarísimo. No fue más que un baile con una amiga. No hubo terceros en mi relación con Nataniel, nunca le fui infiel”, dijo a la revista ‘Magaly TV’ en aquel momento.

Respecto a su ruptura, el automovilista aseguró que se tomaron esta decisión por incompatibilidad de caracteres. “Terminamos días antes de Navidad, no recuerdo qué día exactamente. Creo que los dos ya pasamos la página. ¿Si la ruptura fue una decisión mutua? Sí”, indicó.

“Mi relación con Nataniel era como la de unos chicos de su edad, pero ya me querían casar o me preguntaban sobre la convivencia”, acotó.

Por su parte, la cantante dio una contundente respuesta. “Hay una verdad de cómo se acabó la relación y esa verdad la conozco yo, la conoce él y la conoce Dios. Él lógicamente dirá una cosa y yo otra, pero no quiero entrar en dimes y diretes”, puntualizó Nataniel, cerrando así ese capítulo de su vida.