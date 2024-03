EFICCOP y Fiscalía Suprema que investiga a Patricia Benavides están enfrentados por reserva del ‘agente Roberto’

Delia Espinoza aclara que no ha recibido información del EFICCOP sobre alias Roberto

Mientras que Patricia Benavides busca que se frenen las investigaciones en su contra por el caso en el que se le implica como líder de la organización criminal ‘La fiscal y su cúpula de poder’, los equipos de fiscales del Ministerio Público encargados de las pesquisas optan por el recelo y el secretismo entre ellos.

Te puede interesar: “Crisis política y criminalidad favorecen candidatura de Antauro Humala”, advierte Luis Gonzales Posada

Durante la última audiencia de tutela de derechos presentada por el equipo de defensa legal de la suspendida fiscal de la Nación, la fiscal suprema Delia Espinoza anunció ante el Poder Judicial que se encontraba enfrascada en un proceso judicial a fin de requerir al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (EFICCOP) que entregue la información otorgada por el agente especial ‘Roberto’.

Como se sabe, ‘Roberto’ es el alias con el que se definía la identidad del congresista encubierto que ayudó a revelar el entramado de corrupción desplegado en el marco del caso que involucra a Benavides, por el que el EFICCOP realizó un primer allanamiento a las oficinas del Ministerio Público en noviembre del 2023. Es específicamente este personaje un dato que el equipo liderado por Marita Barreto busca mantener en confidencialidad por la delicada posición de legislador y el contacto constante que este mantiene con al menos 14 investigados por la labor que tiene.

Te puede interesar: Alberto Otárola: “En lugar de buscar intervenir el Ministerio Público, el Congreso debiera agendar temas de suma importancia para el país”

Sin embargo, las declaraciones otorgadas por este parlamentario ante el EFICCOP sería de interés del despacho que Delia Espinoza ocupa en la fiscalía suprema. En la última audiencia de tutela de derechos requerida por la suspendida Patricia Benavides, la fiscal suprema Delia Espinoza detalló un dato interesante, que había esta información relacionada con el agente especial ‘Roberto’; pero el equipo de Barreto no la había entregado hasta la fecha.

Delia Espinoza pidió, por medio de una orden judicial, que el EFICCOP entregue información sobre alias 'Roberto', el congresista en condición de agente especial. Composición Infobae

El pedido de información formal sobre lo dicho por alias ‘Roberto’

Inicialmente, los abogados de Patricia Benavides “solicitaron la exclusión de los actuados vinculados a la entrega de información de parte del congresista de la República a quien se le ha asignado la condición de agente especial ‘alias Roberto’ debido también a vicios en el procedimiento de entrega, recolección y utilización de la información proporcional”.

Te puede interesar: Patricia Benavides reaparece en audiencia del PJ y pide investigación sin “sesgos”: “Me enfrento a un proceso kafkiano”

Ante ello, Delia Espinoza aclaró que, debido a que Cristian Salas Beteta, Juan Peña Flores, y Jean Pierre Curi Carnero “solicitan se ordene la exclusión de todos los actuados de investigación vinculados directamente con la entrega de la información proporcionada por el congresista agente especial denominado o llamado ‘Roberto’, nosotros hemos solicitado dicha información, pero no nos ha sido remitida”.

En ese sentido, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que es presidida por Espinoza, consideró que la información relacionada con ‘alias Roberto’ “es una información que no está incorporada en nuestra carpeta”. “No podemos excluir lo que no está dentro de la investigación que llevamos actualmente”, añadió.

Delia Espinoza dice que se ha requerido al PJ que el EFICCOP entregue info sobre alias Roberto

Tras haberse revelado este detalle, el juez Juan Carlos Checkley, a cargo de la audiencia, consultó respecto al pedido de información del agente especial y por qué no se había recibido, hasta la fecha, información sobre él. En ese sentido, Delia Espinoza aclaró que ello se debía a que había concurrido ante una instancia judicial para el otorgamiento de dichos datos que reposan ahora en el EFICCOP.

Hemos solicitado que nos remitan toda la información sobre este agente, pero lo hemos solicitado a través de una autorización judicial, señor juez supremo. Entonces estamos a la espera de que la autoridad judicial valide nuestro pedido para recién nosotros incorporar o no incorporar, si es que la judicatura así lo decide. Estamos a la espera, no hay que angustiarse por eso”, aclaró la fiscal suprema.

“Nosotros no somos EFICCOP”, aclara la fiscal suprema Delia Espinoza

Cabe destacar que los letrados de Benavides habían requerido que “se declare la nulidad de las diligencias realizadas por el equipo especial EFICCOP a cargo del doctor Niño Torres, de la doctora Marita Barreto, por vulneración del debido proceso. Ya que ellos no podían investigar a la doctora Patricia Benavides y debieron informar inmediatamente a la fiscalía de la Nación al tomar conocimiento de que había altos funcionarios involucrados como lo eran los congresistas de la República”.

Ante estos pedidos de dar por concluidas las investigaciones iniciadas por el equipo liderado por Marita Barreto a mediados del año pasado. En ese sentido, la fiscal suprema Delia Espinoza refirió que su equipo no era el mismo al del EFICCOP, y que los tres abogados acreditados por la suspendida fiscal de la Nación cometían una equivocación al presentar una tutela de derechos en contra de su despacho, haciendo referencia a una carpeta que corresponde a otro Equipo Especial.

“Nosotros no somos EFICCOP, somos una fiscalía distinta, no solo en composición, sino en rango y en competencia muy distinta a EFICCOP. Por lo tanto, tememos que la defensa ha equivocado su tutela propuesta o su tutela solicitada al referirse a una carpeta que no es la que nosotros, en la suprema, estamos tramitando”, afirmó Delia Espinoza en respuesta a lo que detallaron los abogados.