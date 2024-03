Congreso cuestionado: dos legisladoras denunciadas por la Fiscalía y 14 incluidos en investigación

Ministerio Público dispuso distintas acciones contra legisladores cuestionados. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso / Fiscalía

El Congreso de la República, institución encargada de velar por la ciudadanía, se encuentra en su peor momento de prestigio, transparencia y credibilidad. Tan es así, que la Fiscalía de la Nación dispuso la presentación de dos denuncias constitucionales y la inclusión de 14 legisladores en la investigación que alcanza a la extitular del Ministerio Público, Patricia Benavides.

A través de un comunicado, la entidad anunció la demanda contra las legisladoras Rosío Torres Salinas y Heidy Juárez Calle, por el presunto delito de concusión, al encontrarse suficientes pruebas para ser acusadas de cobros indebidos a personal de sus despachos y comisiones que presidían.

A las pocas horas, se informó que la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos decidió incorporar como investigados a 14 congresistas y dos exfiscales adjuntos supremos, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico, patrocinio ilegal, cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias agravado, negociación incompatible, en agravio del Estado peruano.

Además, se incluyó al prófugo de la justicia Vladimir Cerrón Rojas por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado y al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico, en agravio del Estado peruano.

Comunicado de la Fiscalía relacionado con las acciones adoptadas en el marco de la investigación a la extitular de la entidad. | Ministerio Público

Asimismo, se informó la desacumulación de hechos, generándose la carpeta fiscal n.°120-2024 y el inicio de diligencias preliminares contra la exfiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, tres (03) exfiscales adjuntos supremos y una congresista de la República, por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso agravado y cohecho pasivo específico, en agravio del Estado peruano.

Aunque no se ha dado detalles sobre quiénes son los implicados, la legisladora acusada por peculado doloso agravado y cohecho pasivo específico sería Martha Moyano. En sus declaraciones, el exasesor de Benavides, Jaime Villanueva, señaló que la fujimorista coordinaba directamente con la entonces fiscal de la Nación y se tomaba libertades como increparle por la investigación contra Dina Boluarte, relacionada con las muertes en protestas antigubernamentales.

“La congresista me llamaba a mí, ella o sus asesores, que eran dos: uno se llamaba Martín, y el otro se apellidaba Alva. Ella me decía ‘quiero ir a hablar con la fiscal’, y yo le decía a Patricia, y Patricia me decía, ‘dile que venga a tal hora’ y ya, yo le decía Martha vente a tal hora. Martha me decía ‘fíjate que no me registren’. Ella ingresaba en su auto, un auto negro, por el sótano y subía por el ascensor privado por donde sube la Fiscal de la Nación, y se dirigía a la Sala de Embajadores”, contó el exfuncionario.

Testimonio de Jaime Villanueva ante la Fiscalía implicó a Martha Moyano y Patricia Benavides.| Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

Incluso, mencionó que solicitó directamente el retiro de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela del Equipo Especial Lava Jato. En aquel momento, Benavides no cedió, pero tampoco descartó hacerlo más adelante. “Moyano me dijo: ‘Ahora me van a llamar la atención, por no haber logrado eso’. Porque la respuesta de Patricia fue que había que esperar a ver si José Domingo ganaba su plaza”, declaró Villanueva.

“Patricia Benavides se quedó fastidiada porque me comento que Moyano le venía pidiendo muchas cosas y por eso ella buscó este canal directo con la alta dirección de Fuerza Popular”, agregó.

Ante las consultas, la fujimorista reconoció las reuniones y temas, pero descartó haber cometido algún ilícito o solicitud. “Los congresistas nos podemos reunir en cualquier lugar que sea público, no en departamentos, no en restaurantes. [...] Al señor Villanueva le comenté [la salida de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez], pero no pedí expresamente a la fiscal, solo se lo comenté al señor Villanueva”, sostuvo.