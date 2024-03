Abel Lobatón: su hinchaje por Universitario, la indirecta a Jefferson Farfán y el proyecto como técnico en La Perla

El popular 'Murciélago' comentó detalles de su nuevo reto y sus objetivos al mando de un equipo del Callao.

El apellido Lobatón es sinónimo de fútbol, pues su legado nos regaló a figuras del balompié nacional que se llevan el reconocimiento de los hinchas. Uno de los primeros fue Abel, el popular ‘Murciélago’ destacó con su buen juego en los años 90′s. Delantero como su papá que lleva el mismo nombre, su calidad futbolística le permitió convertirse en uno de los peruanos en emigrar al exterior. Se paseó por Atlético Paranaense de Brasil, Al Qadsia de Kuwait, Aucas de Ecuador, Nea Salamina Famagusta de Chipre y defendió las camisetas de equipos representativos del Perú.

El exfutbolista se confesó con Infobae Perú y repasó su carrera en los campos de fútbol. Además, comentó sobre su nuevo proyecto como técnico de un equipo juvenil, pero no es lo único en el que está metido. Es bien ‘chamba’ y también incursionó en el mundo del periodismo deportivo. Comenta en dos programas y jura que no se casa con nadie. Lobatón reveló su hinchaje por Universitario de Deportes, contó que se arrepintió de no haber llegado a Sporting Cristal a pesar de haber firmado contrato.

Defendió a Ricardo Gareca tras convertirse en el DT de Chile, aplaudió la llegada de Paolo Guerrero a la Liga 1 y le mandó su indirecta a Jefferson Farfán. Todo eso y mucho más responde el ex Sport Boys en una entrevista imperdible y con el estilo que lo caracteriza.

Abel Lobatón dirige a un equipo juvenil que lucha por clasificar a la Liga 3. (Créditos: Paula Elizalde)

- Cuéntanos sobre tu nuevo proyecto como director técnico...

Estamos en un equipo que se llama Calidad Porteña, juega la liga de la Perla, con ascenso a Liga 3 que viene hacer Copa Perú. Estamos comenzando recién, estamos haciendo las pruebas. Contento porque es lo de nosotros, para eso estudiamos, nos preparamos, nos actualizamos a nivel del mundo y esperando que todo camine como debe de caminar.

- Muchos no saben que eres entrenador con varios años de experiencia...

Lo que necesitan saber, lo saben. El resto ya tú sabes. Fui a la universidad de Colombia, trabajé profesionalmente en Costa Rica con fútbol femenino, creo que soy el único entrenador que ha trabajado profesionalmente en un equipo femenino de manera internacional. Fui asistente técnico el profesor ‘Chepe’ Torres y vamos caminando. Trabajo en una agencia que busca talentos a nivel del mundo y también ando con Valencia de España buscando talentos.

- ¿Te gustaría dirigir a un equipo de Liga 1?

Llevo cinco o seis años como entrenador. Soy de las personas que dicen: ‘camina para que te conozcan’. Mientras la gente no te vea trabajar, no se da cuenta el potencial que verdaderamente tienes para trabajar en un equipo. Donde se dé la oportunidad, y estamos listos para dirigir a la Liga 1, sin miedo.

- También te hemos visto en programas deportivos...

Después del fútbol recién comienza la vida real porque mientras juegas el fútbol estás en un mundo de fantasías, porque sigues siendo el futbolista, una persona pública, apareces en todos lados. Sin embargo, cuando dejas de jugar te vuelves una persona normal. Estoy como comentarista deportivo en dos programas. Yo chanco a todo el mundo. Digo las cosas como son y cómo las pienso. Acá hay mucha gente que no quiere decir las verdades porque piensan que se les van a cerrar las puertas. Yo las puertas las tengo cerradas... más bien chancando, se me abren. Me dicen que defiendo mucho al futbolista y no es eso, lo que pasa es que es diferente estar dentro de la cancha y afuera. No me han llamado por alguna crítica que hice o comentario, y si me llaman, pues aquí estoy, es parte de.

- Se te vio organizando la despedida de Carlos Lobatón, ¿cómo te fue?

La despedida de Carlos lo organicé porque es mi hermano. Me gusta mucho la organización, de hacer eventos. La cereza del pastel fue traer al profesor Ricardo Gareca, fue muy importante para nosotros. Conocí a una persona espectacular como entrenador, aprendo mucho sobre él.

- ¿Por qué no jugaste junto a tu hermano en ese evento?

Yo era el encargado de toda la organización, dirigía todo y si entraba a jugar seguro el estadio se caía todo. Fue una decisión que tomé, pero hice una activación de penales.

- ¿Qué te parece de que Ricardo Gareca sea el DT de Chile?

Espectacular, estoy feliz. Estoy esperando que me responda para coger mi avión y ver cómo entrena. Así como Perú tuvo la posibilidad de escoger a otro entrenador, él también tiene esa posibilidad. No es traición, podría decir que la traición es la gente que no lo contrató porque después de llevarnos al Mundial y hacer todo lo que hizo por Perú, no lo consideramos. Esto fue parte del fútbol, a veces estás y otras no estás. Lo felicitamos, la consideración de la familia Lobatón hacia él es única.

El exjugador resaltó que siempre dice lo que piensa y aprovechó para felicitar al 'Tigre' por su llegada a la 'Roja'.

- ¿Cómo defines tu carrera futbolística?

Feliz, creo que jugué poco, pude haberlo hecho mucho más. Me faltó jugar en Júpiter, Saturno, la luna. Jugué en Chipre, Kuwait, Dubái. Imagínate, hace 20 años conozco Dubái y recién la gente está yendo de vacaciones allá. Fui uno de los primeros que estuvo en varios equipos del exterior.

- ¿Qué recuerdas de tu paso por Universitario de Deportes?

Recuerdos muy bonitos en Universitario, el ‘Puma’ Carranza me trató muy bien, ‘Chemo’ del Solar también; eran las cabezas de ese entonces. Los hinchas me recibieron bien, yo siempre he dicho que soy hincha de Sport Boys desde que nací, pero simpatizo mucho con Universitario porque va con mi fútbol, característica y personalidad: hombre de garra, me gusta meter, me gusta ganar. Es lo que hay en Boys y en la ‘U’.

- ¿Se te presentó la oportunidad de llegar a Alianza?

Dos veces tuve propuesta de Alianza Lima, no se dieron las situaciones y ya está. Fue netamente económico.

- ¿Y en Sporting Cristal?

También tuve dos veces para llegar a Sporting Cristal; la primera ya había firmado contrato, pero Lawn Tenis no me dejó ir y la segunda vez cuando ya iba a ir, me compraron en Brasil. Es el único equipo que me arrepiento no haber jugado. Me hubiese gustado jugar con la camiseta de Cristal y hacer historia.

- Te dirigió Jorge Sampaoli, ¿alguna anécdota?

Yo fui uno de los primeros que dirigió Jorge Sampaoli, fue en Juan Aurich y después en Sport Boys. Estaba ‘Kukín’ Flores, ‘Chiquito’ Flores y yo. Era muy estricto, pero es parte de la locura de ser entrenador. Le gustaba trabajar mucho, mañana y tarde y el jugador peruano no estaba acostumbrado a eso y siempre hubo choque por esa situación, pero a la larga te das cuenta que sirve.

- Estuviste en Cienciano cuando campeonó la Copa Sudamericana 2003...

Jugué poco en realidad, pero estamos en la foto, si aparezco en la foto está bien.

El exdelantero aseguró que el único '10 de la calle' es Kukín Flores y recordó su paso con la camiseta 'crema'.

- ¿Te hubiese gustado haber tenido una despedida como la tuvo tu hermano Carlos?

No, el partido de despedida es para gente que ha hecho historia en algún club como Carlos (Lobatón); estuvo 15 años en Cristal, ganó 4 o 5 títulos, capitán del equipo, es un referente de Cristal viviente junto a Jorge Soto. Se merecía una despedida con esa magnitud que tuvo. Yo tengo que ir a visitar a Atlético Paranaense, me quieren hacer un reconocimiento, con eso me quedo. Con el reconocimiento de la gente, que me pide fotos, un saludo, me abrazan y me dicen que me vieron jugar. Las señoras que me dicen ‘qué bonito eres, en la televisión sales feo, pero en persona eres más bonito’. Le digo gracias señora, ahora dormirá en el mueble.

- Siempre te molestaron porque no eres tan ‘arreglado’...

Imagínate sin ser ‘pepón’ he tenido problemas, qué sería si lo fuese. Así déjame como estoy, estoy feliz.

- ¿Mantienes tu posición de que Jefferson Farfán no es el verdadero ‘10 de la calle’?

‘Kukín’ Flores es el único ‘10 de la calle’ que yo conozco, no hay más. Vivió en la calle, la calle lo acogió, la calle le enseñó; solo ‘Kukín’ Flores.

- ¿Qué te parece el fichaje de Paolo Guerrero en César Vallejo?

La llegada de Paolo le va subir el nivel al torneo peruano y a través de él habrá mucha influencia para que cambien muchas cosas que están mal en el campeonato.

- ¿Cómo analizas la eliminación de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2024?

Cristal estaba eliminado después que jugó en Bolivia, complicado con esa cantidad de goles que le metieron. Ellos vinieron hacer su partido. Creo que la altura les jugó una mala pasada, la poca experiencia del técnico de jugar a ese nivel de altura.