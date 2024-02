Mariella Zanetti llama “mujer dolida” a Pamela López por acusar Christian Domínguez y exige que muestre audios

Mariella Zanetti cree en Christian Dominguez y pide a Pamela López que muestre audios. | Composición Infobae

Mariella Zanetti ha sugerido que Pamela López debería hacer públicos los audios que probarían que fue Christian Domínguez quien le contó todos los detalles de la infidelidad de Christian Cueva con Pamela Franco. Este intrincado drama familiar salió a la luz en el programa ‘Magaly TV La Firme’, que difundió declaraciones de López acusando al cumbiambero de traicionar a su expareja.

“Deberían sacar audios y no solamente la palabra de una mujer dolida, se debería demostrar con pruebas si fuera realmente cierto”, afirmó Zanetti al diario Extra, cuestionando la validez de las acusaciones basadas únicamente en el testimonio de la esposa de Christian Cueva. Para la actriz, ante la falta de pruebas concretas, la versión de Pamela López deberían tomarse con cautela. Aunque reconoce el dolor de la madre de familia, Zanetti considera que se necesita más que palabras para sostener tales afirmaciones.

“Una mujer dolida es capaz de decir y hacer miles de cosas con tal de salirse con la suya en su momento”, agregó, sugiriendo que el conflicto puede estar influido por sus emociones personales. “Es así simple, la mujer de Cueva lo que quería era desenmascarar a la otra (a Franco) y lo logró y si así se siente mejor bien por ella”, comentó al referido medio.

Christian Domínguez confiesa a Pamela López. (Captura: Magaly TV La Firme)

Respalda a Christian Domínguez

Christian Domínguez, líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’, se ha vuelto conocido por sus antecedentes de infidelidad y pese a que negó haber compartido dichas informaciones con López, la credibilidad de su testimonio se ve afectada por su historial.

Mariella Zanetti opta por darle un voto de confianza, aunque enfatiza la importancia de que Domínguez responde ante las fuertes acusaciones: “Pero hay que entender que es la palabra de ella, contra la de él que ha negado haber dicho esas expresiones, contra la madre de su hijita (...) para que no queden dudas, Pamela López tiene que mostrar los audios”, sentenció.

La insistencia de Zanetti en que López debe “mostrar los audios” busca poner fin a las especulaciones a una probable traición del cantante de cumbia a su expareja y madre de su última hija de 3 años de edad.

Mariella Zanetti le da su confianza a Christian Domínguez y no cree que sea el informante de Pamela López.

¿Qué dijo Christian Domínguez ante acusaciones?

Christian Domínguez fue interceptado por cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ de Willax afuera de la casa de Pamela Franco, indicando que no tiene permitido hablar debido a restricciones contractuales. Consultado sobre su posible papel como confidente en el romance entre Pamela López y Christian Cueva, eludió responder directamente, citando compromisos contractuales que le impiden discutir el asunto abiertamente.

“Me encantaría responderte muchas cosas, pero no puedo (...) Lo que tendría que decir, no lo puedo decir con las manos, tendría que hablarlo y no puedo, discúlpame más bien porque me encantaría por más que quisiera, no puedo”, aclaró el cantante de cumbia. De otro lado, Domínguez se mostró reticente a confirmar o negar su participación futura en el programa ‘América Hoy’, conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza.

Su respuesta ambigua sobre el regreso al programa sugiere una pausa más que una desvinculación definitiva, manteniendo abierta la posibilidad de su retorno a la televisión. “Me encantaría responderte muchas cosas, pero no puedo, me muerdo la lengua (...) No voy a hablar, tengo un contrato”, agregó en sus declaraciones. “(¿Vuelves a América Hoy?) No sé todavía (...) Te pido por favor que me dejes tranquilo ir de regreso a mi casa. En algún momento hablaré del tema”, finalizó.