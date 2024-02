Christian Domínguez reacciona cuando le preguntan si fue el ‘soplón’ de Pamela López: “Me muerdo la lengua”

Christian Domínguez está nuevamente en el ojo público, luego de que Pamela López señalara que el cantante de cumbia se convirtió en su confidente tras hacer pública la infidelidad de su esposo Christian Cueva con Pamela Franco. Según contó la esposa del popular ‘Aladino’, fue el cumbiambero quien se comunicó con ella para darle detalles de este romance clandestino, un hecho que ha llamado la atención.

Luego de estas declaraciones, más de uno se ha mostrado decepcionado del actuar de Domínguez, quien además de haberle sido infiel a la madre de su última hija en más de una oportunidad, no tuvo reparos en contar infidencias solo para no quedar peor ante el público.

Las declaraciones de López se hicieron públicas en el programa de Magaly Medina, pues la periodista grabó toda su conversación con la joven, como prueba de lo que le venía diciendo. Además, en esta charla comenta que López prefería evitar mencionar a Domínguez, pues según explica, él le habría pedido que no lo echara. Pero, pese a los esfuerzos, se terminó conociendo la verdad.

Christian Domínguez se pronuncia al ser delatado por Pamela López. (Composición: Infobae)

Christian Domínguez afirma que contará su verdad pronto

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ lo encontraron saliendo de la casa de Pamela Franco, pues el cantante fue a pasar tiempo con su hija y tras ello fue intervenido por el reportero del programa de Willax. Allí, fue consultado sobre si era verdad que él fue el confidente de Pamela López y le contó todo lo que sabía de Franco y Cueva.

Ante la sorpresa del reportero, mencionó que no puede hablar del tema, pues dejó entrever que aún tendría un contrato con América Televisión, pese a que habría sido retirado del programa de Ethel Pozo y Janet Barboza.

“Me encantaría responderte muchas cosas, pero no puedo”, expresó al inicio. Tras ello, le pidió que responda con una seña con un sí o no, pero se negó a hacerlo asegurando que de hablar del tema tendría que explayarse para dar luces de todo.

“Lo que tendría que decir, no lo puedo decir con las manos, tendría que hablarlo y no puedo, discúlpame más bien porque me encantaría por más que quisiera, no puedo”, aclaró el cantante de cumbia.

Ante la insistencia del reportero, quien consultaba si era cierto que llamó a Pamela López, el líder de Gran Orquesta Internacional mencionó que no puede hablar del tema y se negó a decir algo. “Me encantaría responderte muchas cosas, pero no puedo, me muerdo la lengua”, acotó.

Sin embargo, llamó la atención que asegurara que no hablará del tema porque un contrato se lo impide, cuando se supone que está fuera del programa de América Televisión. “No voy a hablar, tengo un contrato”, agregó en sus declaraciones.

Pese a que le preguntaron si volvería a América Hoy, prefirió no confirmar, pero al no negar el tema quedó abierta la posibilidad de que solo esté fuera por un tiempo y después regrese como conductor, tal como lo han hecho antes.

“(¿Vuelves a América Hoy?) No sé todavía”, afirmó. Finalmente, pidió distancia para poder ir a cada y reconfirmó que llegará un momento en el que hablará del tema. “Te pido por favor que me dejes tranquilo ir de regreso a mi casa. En algún momento hablaré del tema”, finalizó.