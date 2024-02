La mala racha de César Vallejo que Paolo Guerrero intentará revertir en la Liga 1 y Copa Sudamericana 2024

Paolo Guerrero llega a un César Vallejo de Roberto Mosquera que solo ganó uno de sus primeros cinco partidos.

El sábado 2 de marzo, el atacante Paolo Guerrero debutará con camiseta de César Vallejo cuando enfrente a Cusco FC. Existe expectativa por ver al capitán de la selección peruana jugar por primera vez en el fútbol peruano, y su objetivo será darle a los ‘poetas’ su primer título nacional.

Te puede interesar: Paolo Guerrero puso fecha para su debut con César Vallejo, pero hizo confesión sobre su estado físico con solo dos entrenamientos

El ‘Depredador’ no tendrá una tarea fácil, debido a que el equipo presidido por Richard Acuña se encuentra pasando por un muy mal momento en cuanto a resultados, debido a que en el Torneo Apertura solamente sumó cuatro unidades tras cinco partidos disputados, ubicándose en el 15° puesto de la tabla de posiciones, solo un punto por encima de la zona de descenso.

Hay que tener en cuenta que, antes del arribo del exjugador de Corinthians, el elenco trujillano se había convertido en el principal animador del periodo de fichajes del balompié nacional. Esto debido a las contrataciones de renombre que realizó. Llegó el portero José Carvallo procedente del vigente campeón, Universitario y Josepmir Ballón de Alianza Lima. Ambos, también capitanes y titulares indiscutibles.

José Carvallo se marchó a César Vallejo tras una gran temporada en la que salió campeón y fue titular con Universitario.

También incorporaron elementos interesantes como Alec Deneumostier, quien por sus buenas actuaciones en FBC Melgar era considerado uno de los centrales peruanos de mayor proyección, Pierre da Silva, volante peruano-estadounidense con amplio recorrido en la MLS, o Geisson Perea, zaguero titular del Deportivo Pereira que clasificó a octavos de final de Copa Libertadores. Otros que llegaron fueron Gerson Barreto desde Cusco FC, Nilson Loyola de Sporting Cristal y Óscar Barreto de Unión Comercio. No obstante, su fichaje rutilante, antes de Paolo Guerrero, había sido el mediocampista Cristian Benavente, que llegó tras recuperarse de la lesión que lo tuvo más de un año sin jugar con Alianza Lima.

Te puede interesar: Paolo Guerrero fue presentado como nuevo jugador de César Vallejo por todo lo alto: declaraciones del ‘Depredador’ y mejores momentos del histórico evento

Asimismo, sumaron un DT de amplia trayectoria y capacidad probada como Roberto Mosquera, quien en su palmarés cuenta con tres campeonatos de primera división; dos con Sporting Cristal y uno con Deportivo Binacional.

Cristian Benavente todavía no ha arrancado ningún partido como titular con César Vallejo. Crédito: Liga 1

Los malos resultados de César Vallejo

Con la renovación y mejora del plantel profesional, se esperaba que César Vallejo sea protagonista desde la fecha 1. Al inicio, los resultados se dieron con cierta normalidad, con una apretada derrota 2-1 con Alianza Lima en el Estadio Nacional, y una victoria 3-2 sobre un rival complicado como Melgar.

Te puede interesar: Paolo Guerrero y los 12 regalos significativos que recibió en su presentación como jugador de César Vallejo

Sin embargo, el 9 de febrero, solo unos días después de anunciar el fichaje de Paolo Guerrero, sufrieron su primer revés, al ser goleados 4-0 por UTC en Cajabamba, luego, no pasaron de un empate 1-1 con Sport Huancayo en el estadio Mansiche y en la última jornada cayeron 2-0 con Deportivo Garcilaso, equipo que hasta ese momento, solo había cosechado derrotas en la Liga 1.

El mal comienzo en el campeonato, no alarma al entrenador Mosquera, quien señaló que tiene la experiencia necesaria para manejar estas situaciones: “Tengo 27 años dirigiendo y me ha pasado de todo. Sin duda no son momentos gratos, porque queremos avanzar, sin embargo todos los procesos no son iguales, algunos tienen alguna demora, no estuvimos firmes en definición”, declaró tras su última caída.

UTC venció 4-0 a César Vallejo por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

¿Paolo Guerrero podría solucionar el problema de César Vallejo?

Desde un inicio, la postura, tanto de Richard Acuña como de Roberto Mosquera, era que al equipo todavía le falta un nueve para completar un plantel competitivo. Lo cierto es que ninguno de sus atacantes pasa por un buen momento, tanto Osnar Noronha como Yorleys Mena han convertido solo un tanto, lejos de sus cifras habituales.

Uno de los partidos en los que quedó en evidencia la falencia fue la igualdad con el ‘rojo matador’, en la que tuvieron 19 tiros al arco y solo concretaron uno. Incluso en la goleada ante el ‘gavilán del norte’, realizaron 8 remates a la portería, contra tres de los cajamarquinos, aunque estos fueron mucho más efectivos y convirtieron.

Sin duda Paolo Guerrero podría ayudar a los ‘poetas’ concreten muchas más de las ocasiones que generan. Además, no es un secreto que es un nueve al que le gusta asociarse, por lo que ayudaría a los volantes a la generación de juego.