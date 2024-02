Presentación de Paolo Guerrero EN VIVO HOY: delantero ofrecerá conferencia como nuevo jugador de César Vallejo

¿Qué dijo Paolo Guerrero tras su primer entrenamiento?

“Quiero agradecerles por la bienvenida y por el cariño. Ha sido lindo el recibimiento que he tenido, sobre todo el de mis compañeros y todo el cuerpo técnico. Ya me reuní con Roberto Mosquera. Bonito Trujillo, es una ciudad muy linda. He estado en otras ocasiones aquí y me siento feliz de haber llegado”, expresó.