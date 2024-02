Las severas condiciones que le puso Jorge Benavides a Dayanita para regresar a JB en ATV

Dayanita cuenta las condiciones que le puso Jorge Benavides para regresar a JB en ATV. ATV

Dayanita se presentó en el set de Magaly TV La Firme este lunes 26 de febrero. Durante su presentación, el equipo de Magaly Medina le hizo recordar a la comediante las veces que enfrentó a los reporteros y evitó hablar para ellos. Incluso, la vez que les mintió sobre un ampay y los llamó “tarados”.

Después del incómodo momento, finalmente, Magaly Medina y Dayanita estuvieron cara a cara. Recordemos que la conductora de TV no ha dudado en ser dura a la hora de emitir sus comentarios sobre ella, alegando que se le habían subido los humos y no tenía talento.

En el espacio televisivo, Dayanita habló sobre su retorno al programa JB en ATV tras una salida inesperada y una breve estancia en El Reventonazo de la Chola, transmitido por América Televisión. La comediante indicó que su contrato en el canal 4 culminó, y que pese a que querían continuar con sus servicios, ella prefirió desistir para continuar con Jorge Benavides, pues ya existía un compromiso previo con él para regresar a su equipo.

“Ya había terminado mi contrato, me iban a renovar, pero yo ya tenía palabra de estar con Jorge Benavides”, fueron las palabras de Dayanita, quien contó qué condiciones le puso el comediante para “limar asperezas”.

“Le prometí portarme bien, serle fiel y ya no faltar nunca más, es que ya aprendí”, dijo la actriz cómica ante la risa de Magaly Medina.

Dayanita expresó así que desde ahora le guardaría lealtad a quien le dio la oportunidad de entrar a la televisión por primera vez, Jorge Benavides.

Magaly Medina tuvo a cara a cara a Dayanita y le consultó sobre las condiciones que le puso Jorge Benavides para regresar a JB en ATV. ATV

Dayanita hace aclaración sobre ingreso de Topito a JB en ATV

En la entrevista, Dayanita aclaró que no puso como condición a Jorge Benavides el regresar a JB en ATV de la mano de Topito, su expareja y con quien se le ha involucrado sentimentalmente. La comediante señaló que los acuerdos fueron independientes.

“Lo de Topito hay un contrato porque quiere ver cuál es su desempeño en el trabajo, pero no es mi condición, para nada, mis carteras las cargo yo, es su carro, no es mi carro”, indicó Dayanita ante la mirada incrédula del equipo de Magaly TV La Firme y la propia conductora.

Consultada por si ya perdonó a Topito, la comediante indicó que “no”, siendo esquiva sobre el tema.

Dayanita acepta que se le subieron los humos

En otro momento, remarcó que su relación con la conductora Magaly Medina siempre fue cordial, desmintiendo cualquier especulación sobre malentendidos previos. Incluso con sus propios compañeros de ‘JB en ATV’, de quienes recibió un buen recibimiento, aseguró.

“Ahora nadie me dice nada, al contrario, me han abrazado, cuando yo llegué todos me abrazaron”, detalló Dayanita.

Dayanita acepta a Magaly que se le subieron los humos. IG

Sin embargo, reconoció que su ascenso a la fama en un momento determinado influyó en su manera de actuar, lo cual considera un error del pasado. Además, contó que recibió consejos de una persona cercana que la ayudaron a mantener los pies sobre la tierra y a valorar la importancia de la humildad, incluso en el ámbito del estrellato.

“A veces en su momento nos equivocamos. Yo traté de conversar... siempre he pisado tierra... si en su momento como, no sé si a todos, pero a mí me pasó, sí, me mareó un poco, no digo que no, lo reconozco a pesar de todo lo que ha pasado. Llegó una persona que me sentó y decirme las cosas, si tenemos un poco de fama, no podemos creernos superior a los demás”, dijo la cómica, quien en todo momento pidió a Magaly Medina que sea su madrina ante su regreso a ATV.

Entre risas, la conductora de TV rechazó la propuesta e indicó que ya tenía muchos ahijados. Después de limar asperezas, Magaly Medina resaltó la importancia de tener correa en este medio.