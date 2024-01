Pareja de Dayanita llega a grabar a ATV con mochila de América televisión y Jorge Benavides explota: “Yo también me confundí de jale”

Pareja de Dayanita llega a grabar a ATV con mochila de América televisión y Jorge Bevavides explota. (Captura: JB en ATV)

Una divertida anécdota marcó las grabaciones del programa ‘JB en ATV’ con la llegada de Dayanita y su novio, ‘Topito’, como nuevos integrantes del elenco para la temporada 2024 de ATV. El episodio, capturado en video y compartido en TikTok, reveló un curioso momento que no pasó desapercibido por los seguidores del programa. ¿Qué pasó?

En el video viral, se observa cómo Jorge Benavides carga la mochila de ‘Topito’, la cual ostenta el logotipo de América Televisión, canal en el que trabajó anteriormente junto a su pareja, antes de unirse al canal de Arequipa. El líder del elenco se acercó al comediante para pedirle una seria explicación, muy fiel a su estilo.

Al verse expuesto, el cómico explicó que se había confundido de mochila, aunque sin intenciones maliciosas. “Me he confundido de mochila, pero no ha sido intencional”, explicó el joven en respuesta a Jorge Benavides y a modo de disculpa. Ante la situación, el popular ‘JB’ respondió con su característico ingenio: “Yo también me he confundido de jale, así que arranca nomás”, mencionó entre risas ante sus compañeros.

Jorge Benavides revela quién expuso a ‘Topito’ con la mochila de América televisión

Tras la divertida broma, Jorge Benavides reveló que fue Dayanita quien le advirtió sobre el logo de la mochila, mientras que ella reafirmó el compromiso del elenco con ATV: “Aquí somos ATV corazón, ‘JB en ATV’ siempre”. Según el artista, no se había dado cuenta si es que la influencer no le decía. “Ni cuenta me di con ese logito”, sostuvo JB.

El incidente, que generó risas y complicidad entre los miembros del elenco, se convirtió en un momento memorable de las grabaciones, demostrando la camaradería y el buen ambiente que caracteriza al equipo de ‘JB en ATV’. Sin duda, un detalle que quedará en la memoria de los seguidores del programa.

Dayanita habla de su reencuentro con Jorge Benavides.

Metiche cuestiona a Jorge Benavides por regreso de Dayanita a ‘JB en ATV’

Hace poco, en una emisión de ‘Todo se filtra’ de Panamericana Televisión, Kurt Villavicencio, presentador de ‘Préndete’, no dudó en expresar su opinión sobre el regreso de Dayanita al elenco de ‘JB en ATV’, acompañada de su pareja, en medio de un debate que ha generado cierta controversia. Con un tono crítico, el popular ‘Metiche’ hizo hincapié en la contradicción que percibe en la decisión de Jorge Benavides de reincorporar a la comediante al programa, recordando las razones por las cuales fue separada anteriormente, tales como problemas de responsabilidad, disciplina y acusaciones de actitud arrogante.

“El ‘nunca digas nunca’ es para Jorge Benavides ah, porque supuestamente la malcriada, la arrogante, la creída, la poca humilde, la desorganizada, la irresponsable, y la volvieron a contratar”, afirmó Kurt durante su intervención en el programa de Samuel Suárez.

Además, cuestionó la resolución de JB de perdonar a la también influencer, rememorando las situaciones de irresponsabilidad que, según él, llevaron a su separación del elenco en primer lugar. “Este sábado veremos a Dayanita frente a frente en ese ‘Valor de la Verdura’ con JB, y yo digo, ¿y la irresponsabilidad de Dayanita? Las veces que ella no respondía el teléfono cuando se peleaba con su pareja y dejaba a todos los técnicos de la producción ahí parados, todo lo que dijo Jorge Benavides y la perdonó...”, expresó.

Kurt concluyó su intervención mostrando su decepción hacia Jorge Benavides, cuestionando la coherencia entre sus acciones pasadas y su decisión actual, y dejando entrever su escepticismo sobre la duración de este nuevo capítulo en el programa. “¿Cuánto durará la alegría?”, finalizó Kurt, evidenciando su desilusión hacia el famoso comediante de ATV y planteando dudas sobre la continuidad del perdón otorgado a Dayanita.