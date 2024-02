Jeriel de Santis confirmó acercamiento con Alianza Lima: “Conversaron conmigo, pero todavía no se da”

Jeriel de Santis alcanzó su mejor versión representando a CF Cartagena (ESP). - Crédito: Cadena Ser

Jeriel de Santis es el nombre de moda que ocupa todos los buscadores de Internet. Existe mucho interés por saber de su actualidad y trayectoria al conocerse que es el futbolista elegido para ocupar el último cupo de refuerzo en Alianza Lima.

Las posibilidades de que recale en La Victoria son amplias, después de que se conociera su desvinculación del Boavista por mutuo acuerdo. Con carta pase en mano, ahora Jeriel está preparado para asumir un nuevo desafío y en su horizonte aparece el club ‘blanquiazul’.

El ‘9′ nacido en Venezuela, aunque con raíces peruanas e italianas por vínculos familiares, reconoció que su siguiente paso podría ser en el suelo oriundo de su madre; específicamente en Alianza Lima. “Conversaron conmigo, pero todavía no se da”, dijo en diálogo con GEC.

Aclaró, además, cómo se dio por culminada su estancia con el plantel ajedrezado: “Dijeron que me liberaron, pero no que llego a Alianza Lima”. También aprovechó para dar un balance de su periplo por Portugal. “Me fue bien, aunque, en los últimos meses no jugué lo que yo pensé que iba a jugar”, precisó.

Y añadió: “Tomé la decisión de que me rescindieran el contrato para ver mejores cosas. El presidente del club me dio la oportunidad. Él sabía que no iba a jugar y por esa razón me dio la oportunidad. Espero poder jugar más y tener la continuidad que necesito”.

En concreto, De Santis permaneció durante cuatro años a las filas del Boavista, aunque entre medio fue cedido por un curso al FC Cartagena del ascenso de España, sitial donde alcanzó su cénit. Una vez que regresó a Portugal, no obstante, fue incapaz de exhibir sus credenciales perdiendo espacio.

De Santis desmintió compra de su ficha

Los reportes periodísticos en Europa dieron cuenta que el club de La Victoria había ejercido una compra por la carta pase de Jeriel abonando la suma de 250mil euros; no obstante, el propio deportista se encargó de esclarecer el contexto. “Eso es mentira”, zanjó.

Confesó el delantero que cuenta con pleno conocimiento del certamen nacional: “La liga peruana la he mirado un poco, ya me enteré de las noticias”. Jeriel De Santis también habló de Alianza Lima. “Tiene jugadores de mucha experiencia, obvio que los conozco”, afirmó.

El venezolano, finalmente, se refirió a su documentación. “No tengo los papeles peruanos, imagino que es rápido” enfatizó no sin antes remarcar que no acudió al consulado de Perú para regularizar su situación.

