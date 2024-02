Dónde ver Sporting Cristal vs Always Ready HOY: TV y cómo seguir vuelta por fase 2 de Copa Libertadores 2024

Sporting Cristal recibirá a Always Ready en el Estadio Nacional por el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores.

Hoy martes 27 de febrero, Sporting Cristal recibirá a Always Ready de Bolivia en el Estadio Nacional por el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores. Los ‘celestes’ perdieron 6-1 en Cochabamba, por lo que necesitan ganar por una diferencia de cinco goles para forzar la definición por tanda de penales.

Te puede interesar: Sporting Cristal fue goleado en Copa Libertadores y Misterchip publicó dato desalentador previo a la revancha con Always Ready

Pese a que la tarea se vislumbra muy complicada, los hinchas ‘cerveceros’ tienen fe en concretar la hazaña. Esta confianza no se basa solamente en el hinchaje, sino también en las espectaculares cifras ofensivas que han cosechado en las cinco primeras fechas de la Liga 1.

El conjunto rimense cuenta con el mejor ataque del campeonato, pues ha marcado 19 goles en 5 partidos, los cuales fueron anotados en las goleadas 6-2 sobre ADT, 4-0 contra Carlos A. Mannucci en Trujillo y 4-1 frente a Los Chankas, así como la victoria 3-1 ante Sport Boys en el Callao y el empate 2-2 con Cienciano en el Cusco.

Sporting Cristal venció 4-0 a Carlos A. Mannucci por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

Gran parte de las esperanzas del club de La Florida se basan en Martín Cauteruccio, quien atraviesa por una racha brutal, que lo ha llevado a convertir 14 goles en 6 partidos, incluyendo tres ‘hat tricks’ y dos dobletes, cifras que lo posicionan como el máximo goleador del mundo en lo que va del 2024. Recordemos que, el uruguayo marcó el descuento en la ida, demostrando que no solo tiene capacidad de marcar diferencias en la Liga 1, sino también a nivel internacional.

Te puede interesar: Julinho señaló graves errores de Cristal en goleada ante Always Ready en la Libertadores: “Faltó talento”

Cabe señalar que, los dirigidos por Enderson Moreira no contarán con dos piezas fundamentales como Ignacio Da Silva y Leonardo Díaz, sus dos defensores centrales titulares, quienes fueron expulsados en el partido de ida. Por este motivo, deberán salir con una defensa inédita, conformada por Gianfranco Chávez y Martín Távara como centrales.

El que volvería al once es Joao Grimaldo, quien ya se recuperó de su lesión en el tobillo izquierdo y ha podido entrenar con el primer equipo. El ‘20′ no jugó la ida con Always Ready ni tampoco los dos últimos cotejos por Liga 1.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Always Ready?

El duelo entre Sporting Cristal y Always Ready será transmitido por la señal de ESPN. Así como la plataforma de streaming Star +. Además, quienes se encuentren en Argentina deberán sintonizarlo en Fox Sports 3.

Canal confirmado para Sporting Cristal vs Always Ready por Copa Libertadores.

Las grandes remontadas de Sporting Cristal

Remontar una eliminatoria que parecía perdida no es algo nuevo para Sporting Cristal , debido a que a lo largo de su historia, consiguieron gestas similares. La más icónica ocurrió en la Copa Libertadores 1993, cuando, por los octavos de final, perdieron 3-0 con El Nacional de Ecuador en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. No obstante, en el choque de vuelta, se impusieron por 4-0 con goles de Pablo Zegarra, Percy Olivares, Flavio Maestri y Marquinho.

Te puede interesar: Sporting Cristal vs Always Ready: fecha, hora y canal TV del duelo por fase 2 vuelta de Copa Libertadores 2024

El año pasado también consiguieron una gran remontada, cuando, en la fase 3 del principal torneo de clubes de Conmebol, perdieron 2-0 con Nacional de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, pero consiguieron voltear la eliminatoria con un contundente 5-1 en la revancha. En aquella ocasión convirtieron Washington Corozo, Ignacio Da Silva, Jhilmar Lora e Írven Ávila por partida doble, cuatro de ellos continúan en la institución.

Si bien esta vez la diferencia es mucho mayor, los aficionados ‘cerveceros’ tienen plena confianza en revivir una nueva jornada copera que quede grabada en las páginas de su historia.