¿Cómo postular a trabajos sin experiencia en Perú? MTPE lista estas ofertas laborales en empresas

¿Cómo postular en línea a empleos sin experiencias, validados por la MTPE? - Crédito Composición Infobae/MTPE

Encontrar trabajo en Lima y Perú puede ser una odisea. No solo hay decenas de avisos en las calles, cientos de páginas para postular, sino hasta miles de propuestas en internet. Así, para cualquiera, esta labor de buscar convocatorias de trabajo, puede marearlo y hacerlo no saber por dónde empezar, sobre todo si no tiene experiencia previa y mucho menos una red de contactos.

Te puede interesar: ¿Qué piensa el nuevo ministro de Economía, José Arista, del aumento del sueldo mínimo en 2024?

Para eso, un lugar bueno para empezar es la página que ha habilitado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la cual tiene dos características esenciales: es fácil de usar y ofrece trabajos sin experiencia. Solo se debe saber buscar.

Por eso, si estas quieres encontrar un trabajo formal, sin experiencia y que pague encima del sueldo mínimo, la plataforma ofrece las siguientes ofertas laborales que te detallamos —esta página web oficial del Gobierno no lista convocatorias de trabajo en el Estado, sino de empresas—.

El MTPE saca cada cierto tiempo sus ferias de empleo, pero en línea también se pueden encontrar decenas de oportunidades laborales. - Crédito MTPE

Trabajo formal sin experiencia: estas son las ofertas que promueve el MTPE

El MTPE no solo ayudar a colocar a cientos de personas en empleos formales con sus ferias de empleos —dirigidas a mayores de 18 años, adultos mayores y personas discapacitadas—, sino que también promueve trabajos en su página oficial ‘Empleos Perú' en este enlace.

Te puede interesar: Esta es la carrera técnica mejor pagada, donde ocho de cada diez egresados consiguen trabajo

Así, si no tienes experiencia en un empleo anterior, las convocatorias de trabajo vigentes para ti son las siguientes —las puedes encontrar en este enlace ya filtrado—:

Vendedores de campo en Trujillo, La Libertad

Sueldo: S/1.025

Vacantes: 10

Postulación: hasta el 29 de febrero

Experiencia: Sin experiencia previa

Estudios: Secundaria completa

Modalidad: Presencial

Duración del contrato: plazo indeterminado

Empresa: Grupo Nuovo Profil

Horario: Lunes a domingo de 9 am a 6 pm —en total, ocho horas de trabajo más una de refrigerio)—. Con un día de descanso a la semana.

Beneficios: Acceso a planilla MYPE, bono de pasajes, bono de cumplimiento, comisiones ilimitadas

Estos empleos son dirigidos para gente sin experiencia laboral previa. - Crédito MTPE

Asesor de cross selling en Castilla, Piura

Sueldo: S/1.025

Vacantes: 20

Postulación: hasta el 29 de febrero

Experiencia: Sin experiencia previa

Estudios: Secundaria completa

Modalidad: Presencial

Duración del contrato: Plazo fijo

Empresa: Grupo Nuovo Profil

Horario: Varía

Beneficios: Capacitaciones pagadas, planilla completa, bono por desempeño, bono por movilidad, beneficios corporativos

Ejecutivo de venta en call center en Miraflores, Lima (cuatro convocatorias)

Sueldo: S/1.200 a S/1.599

Vacantes: 60

Postulación: hasta el 20 de marzo

Experiencia: Sin experiencia previa

Estudios: Secundaria completa

Modalidad: Presencial

Duración del contrato: Plazo fijo

Empresa: unIAverso

Horario: Varía

Beneficios: No especifica

En algunas ferias de empleo también se ofrecen empleos para personas con discapacidad. - Crédito MTPE

Asesor comercial en call center en Miraflores, Lima

Sueldo: S/1.200 a S/1.399

Vacantes: 15

Postulación: hasta el 5 de marzo

Experiencia: Sin experiencia previa

Estudios: Secundaria completa

Modalidad: Presencial

Duración del contrato: Plazo fijo

Empresa: unIAverso

Horario: Varía

Beneficios: No especifica

¿Cómo postular a trabajos en el portal del MTPE?

Si piensas que no podrás alcanzar una vacante, debes saber que esta página del MTPE muestra cuánta gente ha aplicado a estos trabajos. Entre todas las vacantes de estas convocatorias, que en total ofrecen 105 vacantes, solo 72 personas han postulado. Inclusive, para la primera convocatoria, que acaba el 29 de febrero, donde se solicitan 10 trabajadores, la página señala que aún no ha aplicado un postulante.

El MTPE sacó una línea para consultas: 0800 717 07. - Crédito MTPE

Para postular a estas ofertas laborales para personas sin experiencia, en el portal del MTPE, necesitas seguir una serie de acciones, que incluyen registrarte y alistar tu documentación correspondiente. Sigue estos pasos: