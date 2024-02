Orquesta Candela denuncia extorsiones de ‘Los Pulpos’, red criminal que estaría detrás de Paolo Guerrero

Orquesta Candela denuncia caso de extorsión | Latina Noticias. Latina TV

Este lunes 26 de febrero, Víctor Yaipén Jr., cantante de cumbia y líder de Orquesta Candela, se enlazó con ‘Latina Noticias’ para denunciar que la agrupación está siendo extorsionada por—aparentemente— la banda ‘Los Pulpos’, la misma que habría enviado mensajes amenazantes a la familia del futbolista Paolo Guerrero. La red criminal les está exigiendo hasta 450 mil soles.

“Son diversas amenazas que estamos sufriendo. Lamentablemente, nos está faltando seguridad para todos los que hacemos música y también para los ciudadanos de a pie, que tienen empresas y son extorsionados. Hay personas que quieren que le ‘colaboremos’ para así poder estar seguros, es muy complicado”, manifestó el vocalista de Orquesta Candela.

De acuerdo con el artista nacional, la agrupación de cumbia peruana comenzó a ser blanco de mensajes de texto amenazantes, los cuales evolucionaron posteriormente a llamadas telefónicas cargadas de insultos. “Se hacen pasar por clientes preguntando precios, se le manda la proforma y te vuelven a llamar pero para amenazarte, nos dicen: ‘Ya sabemos cuánto estás cobrando’. No se puede trabajar tranquilo”, complementó Yaipén.

Orquesta Candela viene recibiendo mensajes de texto amenazantes. Captura/Latina TV

Por otro lado, Víctor Yaipén Jr. precisó que Orquesta Candela está tomando sus precauciones cada vez que aceptan ir a un determinado evento.

“Somos más cuidadosos. Siempre pedimos a los promotores u organizadores que tengamos buena seguridad para poder trabajar tranquilos en los escenarios. Definitivamente, eso nos dificulta bastante cuando hacemos contratos. Hasta ahora no hemos cancelado eventos porque el respeto al público es muy grande”, aseveró.

Víctor Yaipén Jr. está preocupado por el bienestar de los integrantes de Orquesta Candela. Captura/Latina TV

Piden a Orquesta Candela más de 400 mil soles

Víctor Yaipén Jr. señaló que los extorsionadores les están exigiendo una elevada suma de dinero, concretamente 450 mil soles, para otorgarles el “permiso” de trabajar sin represalias.

“Imagínate, es casi medio millón, nosotros solo somos una orquesta. Hasta ahora lo que sabemos es que la mayoría de llamadas son hechas desde penales. Nos pidieron el dinero como hace tres semanas”, detalló la figura de Orquesta Candela.

Además de haber fundado el Grupo 5,, Víctor Yaipén hizo lo mismo con Orquesta Candela en 1993. Facebook

¿Qué dijo la PNP sobre el caso?

El líder de Orquesta Candela precisó que la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra investigando el caso para saber si realmente la banda criminal ‘Los Pulpos’ son los que están detrás de las amenazas de muerte que reciben casi a diario.

“Estamos conversando constantemente con la Policía, no es algo que yo pueda decir a lo libre. Son cosas que ellos manejan internamente y no puedo decirlo aquí. Pero sí puedo decir que (las víctimas) no solo somos nosotros, sino muchas agrupaciones más dentro del rubro musical. Pero bueno, esperamos que todo se dé de una manera que podamos seguir bien”, manifestó Víctor Yaipén Jr., hijo de la leyenda musical Don Víctor Yaipén.

Antes de cortar la transmisión, el integrante de Orquesta Candela se dirigió al Gobierno peruano para exigir más seguridad para todos los ciudadanos, independientemente si se dedican o no a la música.

“Nosotros queremos pedirle al gobierno por todas las personas, no solo orquestas, sino ciudadanos de a pie. Tengo amigos que tienen empresas y están empezando a crecer, y ya los están amenazando. Esto es terrible. Queremos llamar al Gobierno y a todas las personas que están encargadas de nuestra seguridad que, por favor, hagan algo. No queremos que esto se desborde. Queremos trabajar y seguir haciendo música. No estamos pidiendo más allá que seguridad para nosotros y todas las personas que trabajamos honradamente”, sentenció.